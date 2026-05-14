Po metų pertraukos – daugelio lauktas sugrįžimas: „Afrikos dienos“ žada stipriausią festivalį istorijoje

Šiemet festivalis grįžta po metų pertraukos – pasiilgęs susitikimo ir bendrumo su klausytojais bei parengęs net keturių dienų kelionę, o joje – trys gyvos muzikos koncertai, Afrikos būgnų ir šokių seminarai, kuriuose dalyviai kviečiami į gyvą ir unikalią patirtį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Per dešimtmetį festivalyje publikai pristatėme garsiausius pasaulyje Vakarų Afrikos muzikos ir tradicinio šokio meistrus, karantino metais rengėme koncertus ir 30-čiai žiūrovų, vėliau renginių geografiją plėtėme ir į kitus Lietuvos miestus, o šiemet atsigręžiame į jau integruotą patirtį.
Pristatome, kaip Vakarų Afrikos muzikos šaknys gali skambėti šiuolaikiniame kontekste, kaip unikalus muzikinis paveldas gali įkvėpti dabartinius kūrėjus Lietuvoje“, – pasakoja festivalio „Afrikos dienos 2026. Vilnius“ organizatorius, Vakarų Afrikos muzikos tyrinėtojas Gediminas Mačiulskis.
Šių metų festivalio kulminacija – gegužės 20 d. vyksiantis 15 metų kūrybinę kelionę mininčios perkusijos studijos „Afrikos būgnai“ koncertas. G. Mačiulskio įkurtoje studijoje per tiek metų šimtai žmonių prisilietė ir mokėsi groti populiariausiu pasaulyje afrikietišku būgnu – djembe.
„Djembe yra ne tik garsiai skambantis, bet ir istoriškai sakralus instrumentas, ilgą laiką vakariečiams nebuvęs prieinamas. Už kiekvieno ritmo slypi istorija, už kiekvieno naujo kūrinio – galybė valandų praktikos ir kūrybinių paieškų“,– sako G. Mačiulskis, mokęsis ir patirties sėmęsis iš stipriausių šio meto Vakarų Afrikos muzikos meistrų Senegale, Gvinėjoje ir Malyje.
Kartu su juo scenoje į muzikinę kelionę ves multiinstrumentalistas ir prodiuseris Ubntu (Alvydas Mačiulskas) – ilgametis grupės „Keymono“ narys ir prodiuseris, pelnęs „The People`s Music Awards“ apdovanojimą už geriausią šokių bei elektroninę muziką, lietuviškų topų klasika tapusių disco funk grupės „Saulės Kliošas“ hitų autorius, šiandien žengiantis solo keliu su Ubntu pseudonimu, zulų kalba reiškiantį „bendrystę“.
Specialus svečias – dainininkė, prodiuserė, dainų autorė DAIVA, žinoma dėl savo išskirtinio balso bei modernaus soul, hiphop, urban ir elektroninės muzikos stiliaus.
Dar vienas ypatingas festivalio vakaras – gegužės 22 d. su Viktoro Diawaros projektu „Afrodelic“, kuris sujungia ne tik skirtingų tradicinių Afrikos ritmų pulsą su elektroninės muzikos energija, bet ir žmonių kartas. Iki šiol aktualios V. Diawaros tėvo, Malio poeto Gaoussou Diawara parašytos poezijos eilutės, kurios „Afrodelic“ scenoje virsta stipriais, šių dienų pasaulio energija persmelktais muzikos kūriniais.
Prie „Afrikos dienos 2026. Vilnius“ jungiasi ir žavieji „Los Secretos de Pablo“ – muzikinis judėjimas, atspindintis muzikos įvairialypiškumą ir įvairovę: nuo Afrikos iki Antarktidos, nuo Amerikos iki Azijos, nuo Australijos iki Europos. „Los Secretos de Pablo“ kviečia į festivalio uždarymo kelionę gegužės 22 d.
Dar du išskirtiniai šių metų festivalio vakarai skirti norintiems prie afrikietiškos kultūros prisiliesti itin praktiškai. Gegužės 19 d. visų norinčių pramokti groti laukia net dviejų valandų trukmės Afrikos būgnų seminaras su perkusininku G. Mačiulskiu. Šiam seminarui jis ruošia ypatingą ritmą, o dalyviai būgną galėsi išsirinkti patys iš įspūdingos, iš Vakarų Afrikos atkeliavusios Gedimino kolekcijos.
Gegužės 21 d. – pasiilgusiems energingų šokių ir bendro judesio skiriamas Afrikos šokių seminaras su kamerūniete Sandra Joelle, kuri entuziastingai pirmą kartą prisijungia prie šiemet atgimstančių „Afrikos dienų“.
Organizatoriai pabrėžia, kad patirtis nei grojant, nei šokant nebūtina: „Vienas svarbiausių šio tradicinio meno principų – bendrystė. Būtent bendrame rate galime palaikyti vienas kitą, pramokti universalios kalbos be sienų – tai muzikos ir šokio kalba, kiekvienam padedanti įsiklausyti, išgirsti ir pasijusti bendruomenės dalimi“.
„Afrikos dienos 2026. Vilnius“ vyks gegužės 19–22 d. sostinėje. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Festivalio partneriai – menų fabrikas „Loftas“, muzikos klubas „Tamsta“.