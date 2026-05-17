„Eurovizija“ atskleidė visas kortas: štai kurios šalys balsavo už Lietuvą

Eurovision.tv skelbiama, kad Lion Ceccah pirmajame pusfinalyje pelnė 101 balą ir tarp 15 dalyvių liko 8-oje vietoje.
Pusfinalio lydere tapo Izraelio atstovė, surinkusi 269 balus. Antroji vieta atiteko Lenkijai su 247 balais, o trečioje pozicijoje įsitvirtino Suomija, gavusi 227 balus.
Paaiškėjo, jog Lietuvos atstovą šiek tiek palankiau vertino televizijos žiūrovai nei profesionalų komisijos. Publikos balsavime Lion Ceccah surinko 55 balus, komisijų vertinimuose – 46.
Po „Eurovizijos" finalo – atviras Lion Ceccah komentaras: pasakė, kaip vertina 22-ąją vietą
Daugiausia žiūrovų simpatijų Lietuva sulaukė iš Sakartvelo ir Estijos – abi šalys skyrė po 6 balus. Po 5 balus Lietuvai atiteko iš Švedijos, Suomijos, Juodkalnijos bei Lenkijos. 3 balus Lietuva gavo iš Vokietijos, Moldovos, Serbijos, 2 balus – Portugalijos, Belgijos, San Marino, 1 balą – Italijos ir Graikijos.
Komisijų balsavime daugiausia palaikymo Lietuva sulaukė iš Suomijos – šios šalies komisija Lion Ceccah skyrė 8 balus. Italija ir Portugalija Lietuvai davė po 7 balus, o Lenkija – 6.
Paskelbta ir tai, kaip balsavo Lietuvos komisija. Pirmojo pusfinalio metu daugiausia simpatijų ji atidavė Lenkijai – skyrė maksimalų 12 balų įvertinimą. Izraelis iš Lietuvos komisijos gavo 10 balų, Švedija – 8.
Lietuvos žiūrovų favoritėmis tapo Serbija ir Lenkija. Serbijai publika skyrė 12 balų, o Lenkijai – 10.
Didžiajame finale Lietuvos komisija aukščiausią įvertinimą skyrė konkurso nugalėtojai Bulgarijai. Dara iš Lietuvos gavo 12 balų, Lenkija – 10, Izraelis – 8.
Lietuvos žiūrovai finale taip pat daugiausia palaikymo skyrė Bulgarijai – jai atiteko 12 balų. Rumunija sulaukė 10 balų, Italija – 8.
Paaiškėjo ir tai, kad finale Lietuvą palaikė tik dviejų šalių komisijos – Italijos ir Suomijos. Italija Lion Ceccah skyrė 2 balus, Suomija – 8.
Tuo metu Latvijos žiūrovai Lietuvai negailėjo simpatijų – Lion Ceccah skyrė maksimalų 12 balų įvertinimą.
Primename, kad Lietuvos atstovas į „Eurovizijos“ finalą pateko po pirmojo pusfinalio, o didžiajame finale užėmė 22-ąją vietą.
Susumavus komisijų ir žiūrovų balsus, Lietuva iš viso gavo 22 taškus. Žemiau už Lietuvą rikiuotėje liko Vokietija (12 taškų), Austrija (6 taškai) ir Jungtinė Karalystė (1 taškas).
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 taškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).