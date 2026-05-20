„Eurovizijos“ nugalėtojos hitas turėjo skambėti kitaip? Užsiminė apie padarytą klaidą

Iki finalo Dara nebuvo laikoma ryškiausia konkurso favorite, tačiau įspūdingas pasirodymas, sudėtinga choreografija ir greitai įsimenantis priedainis pelnė publikos simpatijas visoje Europoje.
Tiesa, tik nedaugelis žino, kad tokios dainos versijos, kokią girdėjome dainų konkurse, galėjo ir nebūti.
Socialiniame tinkle „TikTok“ dainos „Bangaranga“ prodiuseris „Monoir“ paviešino netikėtą įrašą, kuriame atskleidė, kaip iš tiesų gimė viena dainos dalių.
„Kai pamiršti tempo automatizavimą“, – prie įrašo rašė jis.
Taip vyras leido suprasti, kad viena dainos dalis, per kurią sulėtėjus tempui Dara šoka, turėjo skambėti kitaip.
Jis tikino, kad pamiršo palikti automatinį tempo pagreitinimą, todėl trumpa dainos ištrauka skambėjo lėčiau negu turėtų. Nors jis galėjo suvienodinti tempą, buvo nuspręsta viską palikti būtent taip.
Iš tiesų, galima sakyti, kad tai kūriniui suteikė tik daugiau išskirtinumo, o apie tai, kad ši dalis buvo sukurta per klaidą, niekas nė nesusimąstė.
Primename, kad Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuvis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija – 8 taškus. Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva. Susumavus komisijų ir žiūrovų balsus, Lietuva iš viso gavo 22 taškus. Žemiau už Lietuvą rikiuotėje liko Vokietija (12 taškų), Austrija (6 taškai) ir Jungtinė Karalystė (1 taškas).
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 taškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).