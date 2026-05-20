Melancholijos ir romantikos deivė Michelle Gurevich į Vilnių grįžta pristatyti naujo albumo

Emocijų bei išpažinčių kupinas ir naujausias, septintasis M. Gurevich albumas „It Was The Moment“. Gerbėjai ir muzikos kritikai jį vadina vienu atviriausių, itin emocingu, sako, kad naujosios dainos leidžia klausytojams prisiliesti prie emociškai pažeidžiamo kūrybos etapo.
Prisiliesti prie jo galės ir lietuviai – rugsėjo 26 dieną Vilniuje, „Dūmų fabrike“, dainininkė surengs albumo pristatymo koncertą.
Kaip ir ankstesni dainininkės albumai, taip ir naujasis „It Was The Moment“, įrašytas intymioje namų aplinkoje. „Iš mano miegamojo į tavąjį“, – taip ji pati apibūdina kūrybos procesą. Artumas tapo vienu svarbiausių M. Gurevich muzikos bruožų. Net ir koncertuose didžiausią įspūdį palieka ne tai, kaip ji dainuoja, o jausmas, kad kiekviena daina skamba kažkuriam iš klausytojų.
Naujojo albumo dainos pasakoja apie netektį, namų ilgesį, meilės nuovargį ir mėginimą būti jautriu pasaulyje, kuris neabejotinai grimzta į chaosą. Michelle kūryboje melancholija nėra tik liūdesys – tai ironijos, elegancijos ir švelnumo kupina būsena. Gali būti, kad kaip tik dėl to kanadietė dažnai lyginama su legendiniu Leonardu Cohenu, Nicku Cave’u ar net kultine vokiečių dainininke Nico. Vis dėlto Michelle išlieka savita, su niekuo nelyginama.
Toronte rusų ir žydų imigrantų šeimoje augusi Michelle nuo vaikystės klausėsi populiariosios estrados, prancūziško šansono ir septintojo dešimtmečio europietiškos muzikos. Jos garsai skamba ir jos dainose: retro sintezatoriai, lėti ritmai, dramatiškos melodijos, žemo tembro balsas kuria atmosferą, kuri primena seną kino juostą ar išblukusį prisiminimą.
Nors Michelle dainose gausu vienatvės, mirties, ilgesio ar emocinio nuovargio temų, atlikėja jas geba pateikti elegantiškai, su ironija. Šį kontrastą ypač vertina klausytojai, kurių būryje – ir alternatyviosios muzikos gerbėjai, ir mados pasaulio atstovai. Michelle kūriniai yra skambėję „Yves Saint Laurent“, „Dries Van Noten“, „Fendi“ ar Victoria Beckham mados namų pristatymuose, rašoma pranešime žiniasklaidai.
M. Gurevich ryšys su Lietuva – išskirtinis. Pirmą kartą Vilniuje ji koncertavo 2013-aisiais, pasivadinusi Chinawoman vardu. Vėliau dainininkė šio pseudonimo atsisakė, nusprendė scenoje naudoti tikrąjį vardą. Per daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje ji užsiaugino itin lojalią publiką – bilietai į jos koncertus ne kartą buvo išparduoti vos paskelbus apie pasirodymą.
Michelle gyvena Kopenhagoje su žmona ir dukra. Motinystė, migracijos patirtis bei gyvenimas tarp skirtingų kultūrų dar labiau pakeitė jos kūrybą – joje atsirado daugiau minčių apie namų jausmą, laiko tėkmę ir aplink besikeičiančius žmones.
2023-aisiais patirtas emocinis perdegimas pakoregavo atlikėjos gyvenimo būdą ir pasirodymus, ji buvo sustabdžiusi koncertinę veiklą. Šiandien kiekvienas jos pasirodymas Europoje ištikimiausiems klausytojams tampa įvykiu.
M. Gurevich koncertas išskirtinėje „Dūmų fabriko“ erdvėje Vilniuje – rugsėjo 26 dieną. Koncertą rengia geros muzikos ekspertai „Bardai LT“.