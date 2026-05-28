Australijoje patirtus jausmus atlikėjas MB13 sudėjo į naują dainą

Po laukinį Australijos žemyną ant dviejų ratų keliavęs Mindaugas pasakoja, kad būtent ten patirta laisvė, kaitri saulė ir sunkiai akimis aprėpiamos erdvės pažadino norą grįžus sukurti kažką šilto, artimo bei jautraus.
„Kelionėje pagauta emocija ir ta tikroji šiluma tiesiog turėjo virsti muzika. Grįžęs į studiją supratau, kad noriu kalbėti apie jausmus – atvirai, be jokių žaidimų ar paslapčių“, – sako MB13.
Nuo Meksikos karščio studijoje iki „drugelio efekto"
Naujasis singlas „Ką tu jauti man“ – tai melodingas trap/rap stiliaus kūrinys, kuriame pinasi romantiški tekstai ir modernus skambesys. Dainos tekstas kalba apie momentą, kai nebelieka vietos dvejonėms, o tarp dviejų žmonių pradeda veikti „drugelio efektas“.
Pasak muzikos kūrėjo, kurio gerbėjų ratas auga su kiekviena išleidžiama daina bei vaizdo klipu, kūrybinis procesas buvo labai natūralus, o dainos žodžiai gimė iš asmeninių stebėjimų ir išgyvenimų.
„Ši daina yra apie tą momentą, kai abu žmonės jaučia chemiją, bet kažkuris bijo žengti pirmą žingsnį, nes praeitis vis dar vejasi. Noriu paskatinti žmones netaupyti ateities ir viską imti čia ir dabar“, – kūrinio idėją atskleidžia kūrėjas.
Nors MB13 dar tik pradeda savo kelią Lietuvos muzikos scenoje, ambicijų ir energijos jam netrūksta. Atlikėjas tikisi, kad lengvas, bet kartu gilus dainos ritmas atras savo klausytoją tiek naktiniuose pasivažinėjimuose, tiek vasariškuose grojaraščiuose.
Muzikos pasaulyje – ne naujokas
MB13 pseudonimą Lietuva išgirdo jo debiutinio pasirodymo pilnoje „Žalgirio“ arenoje metu. Atlikėjas UTMA kovų metu pristatė savo dainą „Pamoka“.
Muzikiniame pasaulyje M. Bilevičius kojas apšilęs jau seniai. Anksčiau jis yra sukūręs vaizdo klipus tokioms Lietuvos scenos žvaigždėms kaip SEL, OG Version. Kartu
sudėjus, šie video jau yra surinkę milijonus peržiūrų. Būdamas koncertų užkulisiuose ir ant scenos, išmoko, ką reiškia klausytojui paruošti kokybišką šou. Tuo pačiu suprato ir tai, jog nori būti scenoje ir turi, ką pasiūlyti melomanams.
„Drąsiai laužau muzikos, scenos bei įvaizdžio standartus. Nebijau išsiskirti savo unikaliu stiliumi, ryškiu vizualumu bei kokybišku skambesiu“, – sako jau ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų komplimentų sulaukiantis atlikėjas.
Vaizdo klipus MB13 filmuoja įvairiose pasaulio vietose, dažnai jose važinėja su superautomobiliais, o tai savaime sudomina minias vietinių smalsuolių. Vienam savo gyvam pasirodymui jis pasistatė sceną su tokio lygio garso sistema, kokios dažnai nepamatysi net žinomų Lietuvos atlikėjų koncertuose. Prie jo kūrybos prisideda aukščiausio lygio profesionalai – tiek iki pat menkiausių detalių šlifuojant garso niuansus, tiek vizualumą.
Lietuvoje MB13 žinomas dar ir dėl kitos savo aistros. Gatvėse jį galima išvysti ant savo vienetinio, paties modifikuoto BMW sportinio motociklo. Šie vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose jau skaičiuoja milijonines peržiūras pasauliniu mastu.
