Grupės „black midi“ lyderis Geordie Greep surengs itin intymų koncertą Vilniuje

Pasirodymas suplanuotas rugpjūčio 12 d. pirmoje sostinės dainykloje „Estradà“.
„Šis koncertas – su labiausiai ribotu bilietų skaičiumi mūsų agentūros istorijoje. Panašu, kad Geordie Greep išnešit su durimis“, – skelbia muzikos agentūra „8 Days A Week“.
Po intensyvaus etapo ir šlovės su itin veržlia ir rėksminga eksperimentinio roko grupe „black midi“ Geordie Greep pradėjo solo karjerą. Jo muzika dabar skamba dar drąsiau ir keisčiau nei „black midi“, kurie grupės veiklą nutraukė.
Debiutinis Geordie Greep albumas „The New Sound“ – teatrališkas, įžūlus ir net kiek gašlus. „The New Yorker“ sako, kad Geordie Greep – atsinaujinęs, o „Pitchfork“ jį vadina tiesiog pašėlusiu.
„Nemanau, kad kada nors reikėtų sąmoningai kurti sunkiau priimamą muziką, nors eksperimentinėje muzikoje tokia rizika visada egzistuoja. Kartais atrodė, kad daliai gerbėjų „black midi“ buvo ne tik muzika, bet ir bendruomenė, kuriai norisi priklausyti“, – sako Geordie Greep.
Dabar Geordie kuria muziką ne smegenims, o ausims ir leidžia sau tiesiog smagintis. Drąsus posūkis atlikėjui, kurį daugelis pažino dėl sudėtingo math rock, progresyvaus roko ir avangardinio džiazo lydinio.
Geordie Greep debiutinis solo albumas „The New Sound“ išsiskiria žaismingumu ir užtikrintai balansuoja ant ribos tarp absurdo ir genialumo.
Albume „The New Sound“ susilieja džiazas, funkas, lotyniško bigbendo elementai ir kabaretas. Kūriniai šokinėja nuo šnabždesio iki riksmų, prasideda ir baigiasi su trenksmu. „Muzika juda natūraliai, nors dažnai ir labai netikėtomis kryptimis, o Greepo meilė šiems skambesiams akivaizdi“, – rašo „Pitchfork“.
Šį leidinį įrašyti padėjo daugiau nei trisdešimt muzikantų iš kelių žemynų. „Pusę kūrinių Brazilijoje įrašė vietiniai muzikantai, su kuriais susipažinau prieš pat albumo įrašus. Jie anksčiau niekada nebuvo girdėję mano muzikos, bet juos sudomino demo įrašai“, – pasakoja Geordie Greep.
„The New Sound“ Geordie yra apibūdinęs kaip „modelį būsimiems albumams“.
Šis pasirodymas – itin reta galimybė išgirsti naują Geordie Greep skambesį ten, kur jis turėtų veikti stipriausiai – itin intymioje erdvėje. Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje šį sezoną taip pat gyvai gros „Men I Trust“, Benjaminas Clementine’as, Tash Sultana, Tricky, Jamie Woon ir „Sleaford Mods“.