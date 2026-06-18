Grupės „Black Eyed Peas“ koncerte – netikėtumas: publika pašėlo

Šou pradžioje skambant Ozuna ir „Black Eyed Peas“ dainai „Mamacita“ vokalistė pastebėjo įsijautusią gerbėją.
Pasakiusi, jog mato, kaip mergina dainuoja kūrinį atlikėja ją pakvietė į sceną.
Viktorijai prisistačiusi gerbėjai į rankas buvo paduotas mikrofonas ir ji kartu su grupe atliko garsųjį kūrinį.
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Toks gestas itin sužavėjo publiką – visi jie šį pasirodymą palaikė garsiais plojimais.
Tai ne pirmas kartas, kai garsi grupė pasirodo Lietuvoje. Į šalį jie sugrįžo po daugiau nei 20 metų pertraukos.
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„Black Eyed Peas“ susikūrė 1995 m. Los Andžele. Jo nariai yra gerai žinomi dainininkai will.i.am, apl.de.ap ir Taboo.
Per savo karjerą R&B, repo ir hip hopo stiliumi kurianti grupė tapo viena ryškiausių ir sėkmingiausių pasaulyje.
Nuo jų 2003 m. albumo „Elephunk“ sėkmės grupė pardavė daugiau nei 18 mln. albumų kopijų, bei 9 mln. singlų kopijų.
The Black Eyed PeasMerginascena
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