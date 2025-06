Viešbučiai skelbia vasaros sezoną: naujienos ir aktualūs pasiūlymai

Vasara Palangoje – aktyvus laisvalaikis, gastronominiai atradimai, išskirtiniai grožio ritualai

Keturių plius žvaigždučių viešbutis „Gabija“ šią vasarą pasitinka su aktualiais pasiūlymais ir naujovėmis. Viešbutis įsikūręs vienoje gražiausių Palangos kurorto vietų – priešais Birutės parką. Erdvės pojūtis, gamtos artumas ir tvyranti ramybė kuria unikalią aplinką, harmoningai papildančią viešbučio teikiamą komfortą.

„Savo šalyje turime išskirtinį, tikrai nenusileidžiantį kitiems europiniams – kurortą. Tad tikrai siūlyčiau bent jau vieną vasaros savaitę skirti pasimėgauti unikaliu Lietuvos pajūriu, pušynų aromatu, jūros gaiva ir ošimu bei įvairiomis aktyviomis veiklomis’’, – teigia viešbučio „Gabija‘‘ vadovė Indrė Stasiulaitytė. Šio viešbučio svečių laukia 56 erdvūs, įvairių kategorijų kambariai, liuksai bei apartamentai. Taipogi yra ir sujungiamų kambarių, kurie itin patogūs, jei planuojate poilsį su didesne šeima. Kambarių interjeras, tarytum, papildo tai, ką galite regėti pro langą: kambariuose vyrauja gamtos atspalviai, nuteikiantys ramiam poilsiui. Tiesa, čia priimami svečiai ir su augintiniais, tad atostogų metu, neteks sukti galvos, kur palikti savo mylimą šeimos narį.

Pirmajame viešbučio „Gabija“ aukšte įsikūręs garsus lietuviškas restoranas „MEAT Steak House“, vadovaujamas žinomo virtuvės šefo Liutauro Čepracko. Kaip jau sako pats pavadinimas, šio restorano pasididžiavimas yra mėsos patiekalai: sultingi jautienos kepsniai su traškia plutele ar ant raudonojo kedro lentelės kepta antis, patiekiama su gruzdintomis plonomis bulvytėmis... Taipogi restorane siūloma paragauti įvairių žuvies, jūros gėrybių patiekalų. Kiekvieną vasaros savaitgalį restorano terasoje gros DJ ir kurs unikalią bei jaukią atmosferą.

Kitokio formato konferencijos, vykstančios ne didmiestyje, bet prie jūros, kai pro langus gali grožėtis atsiveriančiais Birutės parko pušynais, o per pertraukas mėgautis kulinariniais šedevrais. Štai tokią patirtį siūlo viešbutyje „Gabija“ įsikūręs konferencijų centras. Net ir vasarą čia laukiami ne tik norintys paatostogauti, bet ir padirbėti gamtos prieglobstyje: viešbutyje suteikiamos išskirtinės sąlygos nuotoliniam darbui.

Pro panoraminius sveikatingumo centro langus galėsite grožėtis pasakiškais gamtos vaizdais, mėgautis baseinu su povandenine srove, masažine vonia, garine pirtimi, tradicine sauna, modernia treniruoklių sale bei kūno ar veido procedūromis. Viešbučio svečiams apsilankymai sveikatingumo centre yra nemokami. „Šį sezoną pasitinkame su atsinaujinusiu kūno bei veido procedūrų asortimentu. Mūsų sveikatingumo centre galima galima pasimėgauti ne tik įvairaus pobūdžio masažais, bet ir jauninančiomis, odą vitaminais praturtinančiomis, o taip pat aparatinėmis procedūromis, įvairiausiais kitais grožio ritualais“, – intriguoja I. Stasiulaitytė.

Kurorto svečiai viešbučio „Gabija‘‘ teritorijoje galės sportuoti bei gerinti savo savijautą su aukšto lygio sveikos gyvensenos specialistais. Tiek erdviame viešbučio kieme, tiek jo viduje vyks suaugusiųjų bei vaikų jogos praktikos, pilateso užsiėmimai ir kitos aktyvios veiklos. Šalia esančiame Birutės parke galima smagiai pasivaikščioti, pabėgioti, mankštintis gryname, pušynais kvepiančiame ore. Ir pačiame viešbutyje yra erdvi sporto salė su visu reikiamu inventoriumi.

Vasarą viešbutyje veiks vaikų pramogų ir edukacijos studija „Labas, jūra‘‘. Studijos programa ir edukacijos vaikams kruopščiai ir detaliai suplanuotos kasdien. Vaikai galės dalyvauti edukacinėse programose lankytinose Palangos vietose, sužinoti daugiau apie pajūrio gamtą, aktyviai ir įdomiai leisti laiką.

Erdvės skirtos suaugusiems: atsiduokite malonumams komforte

Skamba neįtikėtinai, tačiau tai tiesa. EGO SPA – vienintelis suaugusiųjų poilsiui skirtas viešbutis su išskirtiniu SPA centru bei restoranu „Eklektika“, įsikūręs Birštone. Čia pailsi protas ir atsigauna malonumų ištroškusi siela. Kiekviena praleista diena neįkainojama, o šventė – neužmirštama.

EGO SPA laukiami įvairaus plauko svečiai, jų ištikimi draugai, gyvūnai ir visi švenčiantys meilę ir gyvenimą. Jei atvykai į egoizmo imperiją, ritualinkis SPA iki soties, testuok „Eklektika“ restorano patiekalus plačiai atmerktomis akimis, komfortinkis ryškiuose apartamentuose. Čia kiekvienas paiso savo norų ir žaidžia pagal savo taisykles.

Įžengus į restoraną „Eklektika“, bus sunku suprasti, ar atsidūrei rojuje, ar žemėje. Čia nuo lubų auga paparčiai, o virtuvės komanda drąsiai žongliruoja ingredientais degustacinių vakarienių metu bei stebindami šiuolaikinės gastronomijos triukais, pabarstytais senosiomis tradicijomis.

Norintiems daugiau, sukūrėme EGO LIMITS. Tai viešbučio kambarys suaugusiems: intymi erdvė, kurioje prabanga ir laisvė susilieja į nepamirštamą patirtį. Atsiduokite malonumams komforte, kur modernūs interjero sprendimai ir fantaziją išlaisvinantys žaidimų baldai sukurs atmosferą, leidžiančią būti savimi – be kompromisų, be apribojimų, be kaltės jausmo.

EGO SPA. Tik suaugusiems. Tik malonumų sau ieškantiems.

Pasinerkite į naują vandens malonumų pasaulį Palangoje!

Pušynų ir Baltijos jūros glėbyje: sveikatingumo ir SPA centras „Gradiali“ kviečia pasinerti į naują vandens malonumų pasaulį Palangoje. Vos keli šimtai metrų nuo Baltijos jūros įsikūręs sveikatingumo ir SPA centras „Gradiali“ – tai ramybės uostas kūnui ir sielai. Čia poilsis dera su šiuolaikiniu komfortu, gamtos artumu ir kūną naujiems iššūkiams įkraunančiomis SPA bei sveikatingumo procedūromis.

2025-ųjų vasaros sezoną „Gradiali“ svečius pasitinka su naujienomis – viešbutyje duris atveria inovatyvi, analogų neturinti, net 1500 kv. metrų baseino ir pirčių erdvė, kurioje įsikūrę: 8 mineralinio vandens baseinai, 3 skirtingos pirtys, užkandžių baras, VIP poilsio zona suaugusiems, lauko zona bei kino teatro salės ekrano dydžiui prilygstantis, analogų Lietuvoje neturintis LED ekranas, kurio raiškos galimybės kvies jus pasinerti į savo atostogų purslus dar giliau! Net 25 metrus siekiantis milžiniškos raiškos ekranas, įkurtas šalia 3 takų plaukimo baseino, kvies „Gradiali“ svečius pasinerti ne tik į atpalaiduojančias vandens pramogas, tačiau ir į įspūdingus vaizdo, garso bei apšvietimo šou. Be viso to, ekrane bus transliuojami „Neregėta Lietuva“ autoriaus Mariaus Jovaišos įamžinti Lietuvos pajūrio vaizdai, kurie apsilankymą baseine pavers tikra atgaiva ne tik poilsio išsiilgusiam kūnui, bet ir sielai. Kad atostogų malonumus lydėtų ir gastronominiai atradimai – „Gradiali“ viešbučio teritorijoje įsikūręs ir europietiškos virtuvės restoranas „Pineta“, namų gamybos ledais pasimėgauti kviečianti ledainė „Pineta Gelato“ bei šiltuoju sezonu gražiausiais saulėlydžiais mėgautis kviečiantys paplūdimio baras „Pineta Beach“ ir aukščiausia vasaros terasa Palangoje „Pineta Lounge“. Leiskitės į savo atostogas be rūpesčių kartu su „Gradiali“!

Pajuskite tikrą poilsio galią: leiskite savo kūnui ir sielai atgauti jėgas

4 žvaigždučių viešbutis „Palangos Vėtra“ įsikūręs vienoje gražiausių vietų Palangoje – priešais Botanikos parką ir naująjį „Pasakų parką“ – tik kelios minutės pėsčiomis iki smėlėto jūros kranto.

Ar kada susimąstėte, kokia nauda sveikatai atostogaujant prie Baltijos jūros? Poilsis prie jūros ir pušynuose ne tik atpalaiduoja, bet ir suteikia daugybę naudų mūsų savijautai. Jūros oras gerina kvėpavimo takus – prisotintas jodo ir mineralų stiprina imuninę sistemą bei padeda lengviau kvėpuoti. Pasivaikščiojimai po pušyną mažina stresą – tyrimai rodo, kad gamtoje leidžiamas laikas mažina kortizolio kiekį organizme ir gerina nuotaiką. Jūros bangos ir smėlis skatina kraujotaką ir padeda atsipalaiduoti raumenims.

„Rinkitės atostogas „Palangos Vėtroje“ ir leiskite savo kūnui bei sielai atsigauti nuo rutinos ir pasimėgauti vasariškomis akimirkomis prie jūros. Pajuskite tikrą poilsio galią!“, – kviečia viešbučio direktorė Audra Vainoraitė.

Viešbutyje įrengti 37 erdvūs, skirtingos kategorijos numeriai (dviviečiai, dviviečiai pagerinti, kambariai su virtuvėlėmis, dviejų kambarių liuksai bei trijų kambarių apartamentai). Moderniai įrengta konferencijų salė (130 vietų) pritaikyta įvairaus dydžio ir pobūdžio konferencijoms bei seminarams organizuoti. „Palangos Vėtra“ – puikus pasirinkimas ieškantiems SPA poilsio, poilsiaujant su šeima ar organizuojantiems verslo keliones!

Viešbutis „Palangos Vėtra“ kviečia atsipalaiduoti ir pasinerti į jaukų SPA pasaulį! Svečiai gali mėgautis pirčių kompleksu, baseinais ir atpalaiduojančiais masažais, taip pat infraraudonųjų, himalajų druskos bei garine pirtimis, erdvia sūkurinė vonia, baseine įrengta kaskada bei plaukimo srove, po pirties atsigaivinti ledo kubeliais. Siekiant sumažinti vandens chloravimą bei užtikrinant aukšto lygio vandens higieną įrengtas UV sterilizatorius.

Viešbutyje veikiančiame restorane „Kopa Kopa“ puoselėjamos gero, kokybiško maisto tradicijos, vyrauja moderni aplinka, kurioje malonu pusryčiauti, pietauti ir leisti jaukius vakarus.

„Siekiame, kad mūsų viešbutyje patogiai galėtų ilsėtis ir poros, ir šeimos su vaikais, ir atvykstantieji į viešbutį darbostogoms („workation“ – angl.). Norime užtikrinti, kad iš viešnagės pas mus svečiai išsivežtų geriausią patirtį, nekantrautų sugrįžti ir atvykdami į Lietuvos pajūrį nesijaudintų dėl oro – mūsų komplekse po vienu stogu galima rasti ką veikti bet kokiu oru“, – teigia „Palangos vėtros“ vadovė.

Unikali vieta poilsiui Molėtų rajone, šalia ežero: skelbiama sezono pradžia su P. Daunio koncertu ir atnaujintu kambarių dizainu

Viešbutis „Belvilis Hotel“ – poilsio kompleksas, įsikūręs gamtos apsuptyje prie Bebrusų ežero, Molėtų rajone, kviečia pabėgti nuo kasdienio šurmulio ir pasinerti į ramybę. Čia poilsis įgauna kitą prasmę – supa miško tyla, o oras kvepia pušimis ir ežero gaiva.

Atnaujinti geresnieji dviviečiai kambariai – įkvėpti gamtos spalvų ir pojūčių. Naujasis „Belvilio“ kambarių dizainas kalba apie paprastumą, lengvumą ir natūralumą. Kiekviena detalė apgalvota taip, kad tiktų visiems:nesvarbu, ar ieškote vietos trumpam pabėgimui, ramiam poilsiui po dienos darbų, ar ilgesniam apsistojimui.

Viešbutis „Belvilis“ alsuoja namų jaukumu – čia, regis, nieko nėra per daug, tačiau visko tiek, kiek reikia, kad jaustumėtės lyg sugrįžę į savą, artimą vietą. Tai aplinka, kurioje niekas neskuba ir galima tiesiog būti harmonijoje su savimi ir gamta.

Jaukūs ir šilti kambariai, privatūs nameliai, restorano, konferencijų ir posėdžių salės – jūsų svarbiausiems renginiams. Be to, gausybė aktyvaus laisvalaikio pramogų, pirčių ir baseinų erdvė bei sotūs ir skanūs patiekalai viešbučio restorane leis sukurti gerų emocijų, ramaus poilsio ir nepamirštamų patirčių kupinas atostogas.

Planuojantiems įmonės renginį ar asmeninę šventę „Belvilio“ viešbutis pasiruošęs sukurti nepamirštamą patirtį: nuo patogaus svečių apgyvendinimo, unikalių idėjų renginiui ar dekorui visose erdvėse bei restorane iki ramaus poilsio pirčių ir baseino zonoje arba tiesiog paplūdimyje prie ežero.

Birželio 7 d. „Belvilio“ viešbutis kviečią šiltai ir smagiai sutikti pirmąjį vasaros šeštadienį kartu. Jauki atmosfera, išpuoselėta gamta ir ypatingas vakaras su atlikėju Petru Dauniu – skambės dainininko autorinės dainos ir visų laikų geriausi hitai! Tiesa, koncertas įskaičiuotas į apgyvendinimo kainą, tad skubėkite rezervuoti savo viešnagę!

Nauja erdvė Birštone – kai mintys ilsisi, o idėjos dirba

Šią vasarą kurortinis Birštonas pasipildė netikėtu atradimu: nedideliu, šviesos ir pušų kvapo pripildytu LAJOS viešbučiu. Čia kiekviena detalė – nuo 32 elegantiškų numerių iki tylių poilsio zonų – kurta tam, kad lėtas rytas neprimintų pabėgimo iš miesto, o taptų kvapniu ritualu su vaizdu į parką.

Darbo ritmui – ergonomiškos erdvės, pauzėms – „Mind SPA“. Viešbutyje įrengtos šviesios darbo zonos su greitu internetu ir ergonomiškais stalais. Vos pakėlus akis – vaizdas į Nemuno upę. Kai mintys persisotina ekranais, tame pačiame pastate laukia „Mind SPA“ – konceptas, kuriame vietoj tradicinių procedūrų siūloma nuraminti protą kvėpavimo, meditacijos ir sensorinėmis praktikomis.

Įkvėpimas susitikimams. LAJOS renginių salė iš pirmo žvilgsnio primena ramų svetainės kampą, tačiau paslėpti techniniai sprendimai leidžia čia surengti hibridinę konferenciją ar kūrybinę strategijos sesiją: projekcijos, profesionali garso sistema, greiti prijungimai ir komanda bei lankstus renginių salės išplanavimas leidžia priimti įvairaus pobūdžio renginius.

Skonis, kuris neatskiria darbo nuo poilsio. LAJOS bistro – tai ne tik vieta pavalgyti, bet ir gardžių patirčių susitikimas su gamtos ramybe. Čia patiekalai visada švieži: kiekvienas valgis ruošiamas su meile ir kruopštumu, derinant paprastumą ir kokybę. Šiltas interjeras ir harmoningai suderinti skoniai kuria patirtį, kurią norisi pakartoti.

Kodėl verta užsukti?

Boutique formato ramybė – vos 32 kambariai, todėl erdvės niekada neperpildytos.

Gamtos artumas – viešbutis stovi Birštono centre – parko viduryje, tad pietų pertraukai užtenka kelių žingsnių iki parko takelio, o pro langus lyg ranka pasiekiamas vaizdas į medžių viršūnes.

Darbo ir poilsio balansas – vienu koridoriumi pasiekiamos tiek technologijomis aprūpintos darbo vietos, tiek „Mind SPA“.

Kunigiškiuose įsikūrę atostogų namai kviečia atrasti paprastume slypintį grožį

Gamta mus išmokė neskubėti ir turėti tiek, kiek iš tiesų reikia. Palangoje, Kunigiškiuose įsikūrę atostogų namai „Hill Palanga“ kviečia atrasti paprastume slypintį grožį ir tikrą ramybę. Įkvėpti japoniškos wabi-sabi filosofijos – čia viskas tobula savo netobulumu. Šie namai tiesiog laukia būti atrasti. Lėtai. Tikrai. Tau.

Čia kviečiama pajusti tikrą atsipalaidavimą – komfortą kūnui, ramybę sielai ir ryšį su gamta. Poilsio erdvės, kuriose norisi būti: komplekse įrengtas natūralus eko baseinas, atpalaiduojanti sūkurinė vonia bei jauki grilio zona – skoniams, kvapams ir šiltam bendravimui. O vakarai čia turi savo ritmą – kupolas kviečia įkvepiančioms vasaros istorijoms, ilgiems pokalbiams ir nostalgiškai muzikai po žvaigždėmis. Viskas sukurta tam, kad sustotum, įkvėptum giliau ir tiesiog būtum.

Pasinerkite į atpalaiduojančių ritualų pasaulį: „Hill Palanga“ siūlo ajurvedinį bei balietišką viso kūno masažą, o taip pat – masažus galvai, veidui, pečiams, nugarai ir kojoms. Kiekvienas prisilietimas – tai žingsnis į gilesnį poilsį ir vidinę pusiausvyrą. Čia gožis puoselėjimas – nuo galvos iki kojų: plaukų atgaiva, nagų priežiūra, veido spindesys. Nepamirštami ir vyrai – barzdos formavimas, plaukų kirpimas bei priežiūra. Šioje erdvėje rūpestis kiekvienu – natūralus, estetiškas, tikras.

Skonių kelionė „Hill Palanga“ komplekse: čia jūsų laukia įvairūs kulinariniai potyriai – nuo ištaigingų vakarienių iki lengvų, išskirtinių užkandžių. Restoranuose „Meating Room“ ir „Šilelis“ – gurmaniški patiekalai, sukurti malonumui ir skoniui. „Pležinė“ kviečia greitam, sveikam, bet sočiam užkandžiui – idealiai tinka po saulės vonių ar pasivaikščiojimo pajūriu.

Ir visa tai – vos žingsnis nuo jūros. Lėti saulėlydžiai, pasivaikščiojimai pušyne, gaivus pajūrio oras ir tylos kupina atgaiva kūnui bei mintims. „Hill Palanga“ gyvenimas sulėtėja – kad vėl galėtumėte išgirsti save.

Išskirtinis lauko baseinas ir ne tik – nepamirštamas poilsis Anykščiuose

Atraskite poilsio naujienas Anykščiuose – atsinaujinę viešbučio „Nykščio namai & SPA“ kambariai ir išskirtinis lauko baseinas!

Viešbutyje „Nykščio namai & SPA“ geras poilsis prasideda ten, kur norisi likti ilgiau... Džiaugiamės galėdami pristatyti visiškai atnaujintus kambarius, kurie sukurti taip, kad ne tik pailsėtumėte, bet ir pasimėgautumėte kiekviena akimirka.

Interjeras – šviesus, modernus, įkvėptas skandinaviško stiliaus. Švelnūs pilki tonai, kruopščiai parinktos detalės ir harmoninga atmosfera kviečia atsipalaiduoti, sulėtinti tempą ir pasijusti kaip namuose. Kiekvienas kambarys – tai jaukumo, estetikos ir komforto derinys.

Tačiau „Nykščio namai & SPA“ poilsis – tai ne tik ramybė kambaryje. Nuo šiol viešbučio svečių laukia išskirtinė naujiena – lauko baseinas! Įkurtas uždarame kiemelyje, jis taps puikia vieta atsigaivinti karštą dieną ar tiesiog atsipūsti poilsio akimirkomis. Saulė, vanduo, gėrimai iš viešbučio restorano – visa tai po atviru dangumi, tik jums. Esate laukiami viešbutyje „Nykščio namai & SPA“ bet kokiu oru!

Tokio poilsio – su lauko baseinu – Lietuvoje dar reta. Tad jei ieškote išskirtinės vietos trumpam pabėgimui ar ilgesniam poilsiui – „Nykščio namai & SPA“ laukia jūsų.

Poilsis prie jūros, kuris nenuskriaus jūsų kišenės

Ko gero, visi svajojame vasarą pailsėti prie jūros. O ypač didžiausiame Lietuvos kurorte Palangoje! O ar žinojote, jog čia galima ne tik kokybiškai, aktyviai pailsėti, bet ir už itin patrauklias kainas?

Poilsio namai „Vyturys“ , esantys šalia Palangos sporto centro bei vos 400 m iki Palangos Botanikos parko, – puikus pasirinkimas jūsų pasyviam bei aktyviam poilsiui, susitikimams, bendrystei, mokymuisi ir atradimams Palangoje. Juolab, kad čia siūlomos kainos prasideda tik nuo 18 eurų asmeniui!

Tai ne vien puiki vieta jūsų vasaros atostogoms. „Vyturys“ gali pasiūlyti jaukią bei svetingą aplinką jūsų įmonės renginiui, stovyklai, mokymams ar kitiems grupiniams užsiėmimams.

Vienu metu poilsio namai pasiruošę priimti daugiau nei 300 svečių, kuriems bus pasiūlyti 1/2/3/4 vietų kambariai su atskiromis vonios patalpomis, švaria patalyne bei rankšluosčiais.

Bendra poilsio namų teritorija, siekianti 2,42 ha jums leis pasimėgauti puikia erdve. Aktyviam laisvalaikiui lauke įrengtos krepšinio, tinklinio bei bandmintono aikštės, įranga stalo tenisui. Mažuosius galima pakviesti į modernią žaidimų aikštelę, esančią uždarame poilsio namų vidiniame kieme.

Grupėms organizuojamas maitinimas (pusryčiai, pietūs ir vakarienė). Priimamos įvairaus amžiaus grupės, o apsistojusiems ilgesniam laikui – taikomos nuolaidos.

Aktyvus poilsis, gurmaniški skoniai ir ramybės oazė gamtos apsuptyje

Vos už 2,5 km nuo Molėtų centro įsikūręs modernus ir šiuolaikiškas poilsio kompleksas „Molėtai Resort“ duris atvėrė tik prieš kelis metus. Čia susilieja komfortas, natūrali gamtos aplinka ir platus pramogų pasirinkimas – viskas, ko reikia tobulam poilsiui vienoje vietoje.

Kompleksas įsikūręs beveik 2 hektarų teritorijoje šalia Dūrių ežero. Čia rasite viešbutį, keturis stilingus namelius su visais patogumais, terasomis ir vaizdu į gamtą, tailandietiškos virtuvės restoraną „Amora“, aktyvaus laisvalaikio zonas ir poilsio erdves.

„Molėtai Resort“ kviečia mėgautis poilsiu be kompromisų – nameliuose įrengta viskas, ko gali prireikti komfortiškam apsistojimui: terasa, kepsninė, pirtis bei karštas kubilas po atviru dangumi. Mažiesiems svečiams skirta vaikų žaidimų aikštelė, o sporto mėgėjams – lauko teniso kortai, tinklinio aikštelė bei lauko stalo tenisas. Vasaros sezonu veikia paplūdimys su gultais ir lauko baras, kuriame kepamos picos krosnyje ir ruošiami kokteiliai.

Norintys ramybės gali išsinuomoti valtį (su irklais ar elektriniu varikliu) ir lėtai plaukioti po ežerą, tyrinėti pakrantes bei stebėti gamtą. Ieškantiems aktyvesnio laisvalaikio siūloma irklenčių ar vandens dviračių nuoma.

Be to, siūlomas pasiplaukiojimas kateriu – tiek romantiškai vakare su putojančio vyno taure palydint saulėlydį, tiek adrenalino kupinoms pramogoms, tokioms kaip traukimas vandens slidėmis, vandens paukščiu, „bananu“, „sofa“, „wakeboard“ ar „kneeboard“ lenta. Nauja šio sezono atrakcija – savarankiškai vairuojamas kateris, kuriam nereikalingos teisės, tad kiekvienas gali pasijusti tarsi kapitonas. Jame taip pat įrengta nakvynės vieta dviems asmenims – tai puikus pasirinkimas romantiškam vakarui ar naktinei žvejybai. Trokštantiems dar daugiau įspūdžių siūloma keturračių nuoma – puiki galimybė atrasti Molėtų kraštovaizdžius, miškus ir kalvotas vietoves.

Ant ežero kranto įsikūrusiam restoranui „Amora“ vadovauja šefas, atvykęs iš Tailando, kurio patiekalai subtiliai derina Azijos skonį su europietiškomis gurmaniškomis tradicijomis. Restorane naudojami aukštos kokybės, vietos ūkininkų tiekiami produktai. Be kita ko, restorano erdvė puikiai tinka asmeninėms šventėms: jubiliejams, krikštynoms ar įmonių renginiams. Vidaus salė talpina iki 36 asmenų, o lauko terasa – iki 25 svečių. Siūloma visa reikiama įranga konferencijoms bei renginiams lauke ar viduje.

Atraskite vietą, kur poilsis įgauna naują prasmę – „Molėtai Resort“ laukia jūsų ištisus metus. Leiskite sau pabėgti nuo kasdienybės ir patirti išskirtinę gamtos, komforto bei pramogų harmoniją.

Ieškokite naujienų: „Molėtai Resort“ facebook – „Molėtai resort“/ restorano „Amora“ facebook – „Restoranas Amora“.

Jauniausias 50 metų viešbutis, kuriame jums teko apsistoti!

2024-ųjų pabaigoje viešbutis „Tauragė Hotel“ atvėrė duris iš naujo: modernus, prabangus, bet ištikimas savo vardui ir miesto istorijai.

Renovuodami šį 1975 m. pastatytą viešbutį, kūrėjai išlaikė originalią architektūrą ir pagarbą istorijai, kartu pritaikydami jį šiuolaikiniams keliautojų poreikiams. Iš tolo atpažįstamas užrašas „Tauragė“ ir šiandien kviečia pravažiuojančius sustoti ir pasilikti čia ilgėliau.

Atraskite „Jūrą“ – upę tarp Kauno ir Klaipėdos! Viešbučio interjere įkvėpimo semtasi iš Tauragės krašto gamtos. Konferencijų salės, pavadintos šalia tekančios Jūros upės motyvais, o pačios erdvės pritaikytos kurti naujas tradicijas: nuo verslo susitikimų iki šventinių progų – vestuvių, jubiliejų ar kolektyvinių darbostogų.

„Tauragė Hotel“, kur jūsų lauks darbuotojai su svetingumo genu! Tai didžiausias viešbutis Tauragės regione, galintis priimti net 140–160 svečių. Čia įsikūręs ir restoranas „Aikštė“, kuriame skonis susitinka su vietos identitetu.

„Tauragė Hotel“ kviečia tapti šios vietos istorijos dalimi – čia, kur praeitis susitinka su ateitimi, o kokybiškas poilsis dera su kultūriniais atradimais. Sustokite, atraskite, pasilikite.

Gimtadienis – kartu su viešbučio svečiais! Birželio 19 d. esate kviečiami į ypatingą vasaros ir „Tauragė Hotel“ gimtadienio pradžią – restorano „Aikštė“ terasoje. Šventinį vakarą papuoš koncertas: dainininkė, dainų autorė, „Eurovizijos“ nacionalinės atrankos ir TV projektų finalistė Justė Kraujelytė, kuriai akompanuos muzikantas Aurimas Bačinskas.

„Tauragė Hotel“ – jūsų kelionės vertas sustojimas!