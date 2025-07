Į „Guns N’ Roses“ koncertą plūsta minios gerbėjų: išskirtinį stilių demonstruoja net su lietpalčiais

Lietus nuotaikos gerbėjams negadina. Mieste jau nuo pietų tvyro šventinė nuotaika – centrinės gatvės pilnos koncertui pasiruošusių, išskirtinį stilių net ir su lietpalčiais demonstruojančių gerbėjų, o prie stadiono driekiasi ilgos eilės norinčių patekti į vieno vakaro roko šventę. Tūkstančiai muzikos mylėtojų iš visos šalies bei kaimyninių valstybių susirinko išvysti vienas įtakingiausių visų laikų roko scenos legendų gyvai.

Dariaus ir Girėno stadiono durys oficialiai atsivėrė 17 valandą. Pirmieji scenoje – 19 val. – pasirodo legendinė amerikiečių hiphopo grupė „Public Enemy“, laikoma viena svarbiausių šio žanro istorijoje.

Didžiausios vakaro ovacijos laukia 20 val. 15 min., kai į sceną žengs pagrindinės koncerto žvaigždės – grupė „Guns N’ Roses“. Jie gerbėjams žada net 3,5 valandos trukmės pasirodymą, kuriame skambės ne tik visiems puikiai žinomi hitai „Sweet Child O’ Mine“, „Welcome to the Jungle“, „November Rain“, bet ir naujesni kūriniai – „Hard Skool“ ar „Absurd“.

Šios roko žvaigždės garsėja ne tik įsimintinais gyvais pasirodymais, bet ir įspūdingais vizualiniais sprendimais – koncerto metu žiūrovų laukia lazerių, pirotechnikos ir moderniausių technologijų kupinas reginys.

Šiuo metu „Guns N’ Roses“ sudaro ryškiausios roko scenos asmenybės: charizmatiškasis vokalistas Axl Rose, legendinis gitaristas Slash, bosistas Duff McKagan, gitaristas Richard Fortus, būgnininkas Frank Ferrer, klavišininkai Dizzy Reed ir Melissa Reese.

Šis išskirtinis pasirodymas – pasaulinio koncertinio turo „Because What You Want What You Get Are Two Completely Different Things“ dalis. Lietuvoje jį pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse – „Live Nation Lietuva“.