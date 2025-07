Vestuvės, kokių Lietuvą dar nematė: susituokė krepšininkai Nojus Mineikis ir Gustė Drakšaitė

Šios vestuvės – tai „Ellips“ inicijuoto ir pusmetį trukusio projekto „Tvarios vestuvės“ kulminacija. Vartotojai buvo kviečiami neišmesti produkto pakuočių, o atnešti jas į parduotuves „Drogas“.

Vėliau drabužių dizainerė Rimantė Rimgailaitė iš šių plokštelių sukūrė tvarų meno objektą – vestuvinę suknelę, kuri buvo pristatyta Rygos mados savaitėje. Lygiagrečiai buvo ieškoma drąsių, įsimylėjusių ir tvarumui neabejingų žmonių, kurie savo svarbiausią dieną pasirinktų netradicinius apdarus bei šventę švęstų remdamiesi tvarumo principais.

Pasirinkti tvarių vestuvių formatą viliojo ne tik dizainerės Rimantės Rimgailaitės dovanojami netradiciniai apdarai, bet ir profesionalų komanda: šventę organizavo vienas garsiausių vestuvių ir renginių organizatorių Lietuvoje Liutauras Galinis, jaunųjų įvaizdžiu rūpinosi makiažo meistrė Marija Stanislauskaitė, vestuves įamžino fotografas Karolis Jautakis ir videografas Martynas Makaras, o užkandžiais ir šampanu svečius po ceremonijos vaišino „AbraCadabra decor“. Į projektą užsiregistravo daugiau nei dvi dešimtys porų, tačiau, dėl savo nuoširdumo bei tvaraus gyvenimo būdo, projekto laimėtojais tapo būtent Gustė ir Nojus.

Kartu pora jau daugiau nei tris su puse metų, tačiau pažįstami daug ilgiau – Gustė su Nojumi lankė tą pačią krepšinio mokyklą Klaipėdoje. Na, o lemtingu porai tapo vienas vakarėlis naktiniame klube, pora juokauja, kad „prisišoko“: „Taip ir buvo – prisišokom, nors gal greičiau susišokom ir dabar jau kartu šoksime iki gyvenimo galo.

Susižadėjome prieš dvejus metus kelionėje, Amerikoje. Nojus priklaupė prie įžymaus Buckingham fontano – iš serialo „Vedęs ir turi vaikų“ – Čikagoje. Taigi, vestuvės mūsų planuose buvo ne pirmus metus ir pamatę šį projektą iškart užsiregistravome. Tiesa, laimėti tikrai nesitikėjome, bet atsitiko, kaip atsitiko – vadinasi, buvo lemta. Nepavadintume savęs avantiūristais, gal net priešingai, esame paprasti bei tikrai ramūs žmonės, intravertai. Tačiau mudu pasitikime likimu ir tuo kaip jis mums dėlioja gyvenimo kelią, dažnai sau primename: everything happens for a reason.

Tvarumas yra mums ypatingai svarbus, nes tai tiesiogiai susiję su atsakomybe už pasaulį, kuriame gyvename – tiek dabar, tiek ateityje. Mums rūpi, kokį poveikį darome aplinkai, todėl stengiamės priimti sąmoningus sprendimus kasdienybėje.

Pradžioje abejonių buvo, nes nežinojome kaip viskas atrodys ir vyks, bet vienas kitą padrąsinome, jog gyvename tik kartą ir tai bus išties kažkas išskirtinio ir įsimintino, visos abejonės išsisklaidė. Artimųjų palaikymas taip pat prisidėjo, jie su nekantrumu laukė šventės, nes ji tikrai buvo kitokia, nei įprastos vestuvės. Galiausiai abejonių likučius išsklaidė komanda – mūsų švente rūpinosi tikri savo sričių profesionalai, todėl mums beveik nereikėjo apie nieką galvoti, šventės pasiruošimas ir įgyvendinimas buvo nuostabus. Dar ir dabai sunku suvokti, viskas pralėkė tiesiog žaibo greičiu – tiek planavimas, tiek pati vestuvių diena.

Esame labai, labai laimingi, jau dabar norėtume nusikelti atgal į vestuvių dieną ir pakartoti viską iš naujo lygiai taip pat. Iš visos širdies dėkojame visai komandai už šį projektą ir jo įgyvendinimą. O taip pat vestuvių dieną jautėmės pakylėti ne tik dėl pačios progos, bet ir dėl to, kad galėjome pasiųsti žinutę visuomenei ir prisidėti prie tvaresnio rytojaus.“, – įspūdžiais dalijasi Gustė ir Nojus Mineikiai.

Projekto iniciatoriai antrina, kad „Tvarios vestuvės“ pranoko lūkesčius: „Jau antrus metus iš eilės kiekvieną pavasarį surenkame panaudotas „Ellips“ tepamų vitaminų plaukams plokšteles iš savo klientų. Vėliau iš jų dizainerės R.Rimgailaitės dėka gimsta įstabūs mados ir meno kūriniai, kurie pastaruosius metus buvo pristatyti ir Rygos mados savaitėje. Šiais metais surinktas rekordinis – per 2 tūkstančius – plokštelių skaičius, kurios panaudotos tvariems jaunųjų kostiumams sukurti.

Na, o mintis apie tikras vestuves kilo tuo metu, kai dizainerė R.Rimgailaitė kūrė vestuvėms skirtą mados kolekciją „White Narcissus“. Svajojome drąsiai ir veikėme kryptingai. Paskelbę, kad ieškome poros, kuri sutiktų vilkėti tvarius kostiumus, nesuabejojome, kad tokia pora kažkur tikrai yra. Galiausiai teko rinktis iš viso būrio kandidatų. Neįtikėtina. Visiems jiems esame labai dėkingi už drąsą, norą bei motyvacinius laiškus, kuriuos mums siuntė. Tačiau laimėtojais galėjo tapti tik viena pora ir tai buvo Gustė su Nojumi, kuriuos po ilgų diskusijų išrinko mūsų komisija.

Pamenu, matydama jaunuosius, jų jaudulį vestuvių metu tariant vienas kitam svarbiausią „Taip“ ir tuo pačiu begalinę drąsą vilkėti tvarius vestuvių kostiumus, susirinkus gausiam būriui svečių, pagalvojau, kad ši pora įveiks bet kokius ateities nepatogumus ar sunkumus, jei su tokiais kada tektų susidurti. Jie nuostabūs, šilti ir jie „Už santuoką. Už meilę“, kaip sakė Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios kunigas Gintaras Černius. Ilgai ir laimingai!“, – džiaugiasi „Ellips“ prekės ženklo rinkodaros vadovė Agnė Verbickienė ir priduria: „Klausiate apie ateities projektus – nepatikėsite, bet jie jau pakeliui ir netrukus leisimės į naujus kūrybinius iššūkius.

Vis tik, šiuo metu esu be galo dėkinga gausiai partnerių komandai, kurią subūrėme „Tvarių vestuvių“ projektui ir su kuria norisi įgyvendinti dar ne vieną wow idėją bei visiems, kurie atnešė panaudotas plokšteles, kad šis projektas apskritai įvyktų – pirmosios tokios vestuvės Lietuvoje!“.

Liepos 25-oji buvo ypatinga diena, ne tik jaunavedžiams ar projekto organizatoriams, bet ir visiems prie šventėms prisidėjusiems. Dizainerė Rimantė Rimgailaitė pabrėžia, kad kurti vestuvinius apdarus – itin atsakinga užduotis. „Šį kartą emocijų buvo dar daugiau nei įprastai, nors suknelės idėja gimė anksčiau nei jaunoji – ruošiantis Rygos mados savaitei. Vėliau sukūrėme ir tvarumo principais paremtą jaunikio kostiumą. Visa vizija – nuo techninių sprendimų iki estetikos – galiausiai virto unikaliu vestuvių įvaizdžiu, kuris lydėjo jaunuosius iki altoriaus.“

Tvarūs drabužiai tikrai ne vienintelis projekto „Tvarios vestuvės“ atributas – jaunųjų pasiruošimas vyko viešbutyje „Radisson Collection Astorija“, kuris turi „Žaliojo rakto“ sertifikatą – šis patvirtina, kad viešbutis atitinka griežtus Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus ir aktyviai įgyvendina aplinkai draugiškas iniciatyvas – nuo energijos taupymo sprendimų iki atliekų mažinimo ir svečių švietimo aplinkosaugos klausimais.

„Daugelis jaunųjų ypatingą dieną renkasi prabangius automobilius, na, o Gustė su Nojumi nuo viešbučio iki bažnyčios nuėjo pėsčiomis, žiedlapių, kuriuos barstėme prie bažnyčios, važiavome į turgų ir ėmėme gėles, kurias kitu atveju prekybininkai būtų išmetę, tačiau tai, kad gėlės nebetinkamos pamerkti, nereiškia, kad negalima jų panaudoti kitaip, vakarinės vestuvių dalies dekoras buvo ne tik minimalistinis – sukūrėme „boho“ stiliaus dekorą iš džiovintų augalų, kuris antrą gyvenimą galės gyventi tiek jaunavedžių namuose, tiek bet kurioje kitoje šventėje.

Džiovinti augalai buvo stabilizuoti, ši technika taip pat panaudota ir kuriant nuotakos puokštę. Vakaro metu naudota spauda buvo gaminama ant perdirbto popieriaus, o stalai „nelūžo“ nuo maisto, kuris dažnu atveju nėra suvalgomas ir galiausiai išmetamas – pasirinkome gastronominę kelionę, kuomet maistas kiekvienam svečiui atkeliauja individualiomis porcijomis. Atrodo, maži dalykai, tačiau būtent iš jų ir susideda tvarių vestuvių visuma.

Kalbant apie tvarumo tendencijas, tikrai pastebime, kad visame pasaulyje, kuo toliau, tuo labiau kreipiamas dėmesys į maisto kultūrą bei potyrius, kad neliktų ką išmesti, partnerystėms restoranai renkasi natūralius ekologinius ūkius. Kita populiari tendencija – ne tik naudoti perdirbtą popierių kvietimams, bet ir apskritai jų nespausdinti – vis dažniau kuriami skaitmeniniai vestuvių tinklapiai ir juose pateikiama visa aktuali informacija.

Nors tokiais nestandartiniais vestuviniais drabužiais vilkintys jaunavedžiai mano ilgametėje karjeroje pirmieji, tačiau pačios šventės organizavimas nebuvo joks iššūkis. Tiesa, iš anksto pasikalbėjome apie Gustės ir Nojaus nestandartinį įvaizdį su kunigu, kad vėliau niekam nebūtų staigmenos, o jaunųjų fotosesijos metu juodu fotografavo bei filmavo ne tik fotografas ar videografas, bet ir būrys vilniečių bei miesto svečių. Aš asmeniškai tikrai žaviuosi ir džiaugiuosi Gustės drąsa ir pasiryžimu svarbiausią gyvenimo „taip“ tarti vilkint tokią originalią, unikalią, absoliučiai akiai kitokią suknelę – nuo pat pirmo susitikimo, kuomet jaunųjų akyse pamačiau tą užsidegimą, drąsą ir ryžtą, pagalvojau wow, labai faina, kad atsirado tokia pora ir, kad būtent jie laimėjo projektą.“, – pasakoja vestuvių ir renginių organizatorius Liutauras Galinis.