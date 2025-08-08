Savaitės blykstėse – R. Williamso pokštas M. Sipariui bei neeilinės Mineikių vestuvės

Krepšininkai Nojus Mineikis (24 m.) ir Gustė Drakšaitė (24 m.) surengė išskirtines vestuves, kurios tapo tikra naujos kartos meilės ir tvarumo manifestacija.
Į Visų Šventųjų bažnyčią Vilniuje jaunavedžiai žengė vilkėdami ne tradicinį kostiumą ir suknelę, bet tvariais, iš antrinių žaliavų sukurtais drabužiais.
Šios ypatingos vestuvės vainikavo pusmetį trukusį projektą „Tvarios vestuvės“, kuris kvietė žmones mąstyti atsakingiau – neišmesti tuščių produktų pakuočių, o atnešti jas į parduotuves „Drogas“.
Iš surinktų plokštelių dizainerė Rimantė Rimgailaitė sukūrė unikalų meno kūrinį – vestuvinę suknelę, kuri debiutavo Rygos mados savaitėje. Tuo pat metu buvo ieškoma poros, kuri ne tik myli vienas kitą, bet ir vertina tvarumą, – Gustė ir Nojus tapo būtent tokia pora.
Amžiną meilę jiedu prisiekė vilkėdami drabužius, pagamintus iš „Ellips“ vitaminų plaukams pakuočių, – stilingi, kruopščiai sukurti apdarai tapo šventės simboliu.
Tačiau projektas dovanojo ne tik tvarius kostiumus – vestuvių dieną lydėjo profesionalų komanda: šventę organizavo vienas žymiausių renginių kūrėjų Liutauras Galinis, įvaizdžiu rūpinosi makiažo meistrė Marija Stanislauskaitė, akimirkas įamžino fotografas Karolis Jautakis ir videografas Martynas Makaras, o vaišėmis po ceremonijos rūpinosi „AbraCadabra Decor“.
Po santuokos Gustė pasirinko vyro pavardę – tapo Guste Mineike.
Į projektą iš viso užsiregistravo daugiau nei dvidešimt porų, tačiau būtent Gustės ir Nojaus nuoširdumas, natūralumas ir tvarus gyvenimo būdas pelnė jiems pergalę.
Jiedu pora jau daugiau nei trejus su puse metų, tačiau pažintis – gerokai senesnė. Abu lankė tą pačią krepšinio mokyklą Klaipėdoje, o lemiamu jų bendro kelio pradžios tašku tapo vakarėlis naktiniame klube.
„Juokaujame, kad prisišokome. Nors iš tiesų – susišokome. Ir dabar jau šoksime kartu iki gyvenimo galo“, – šypsojosi pora.
Jų sužadėtuvės įvyko prieš dvejus metus kelionėje po Ameriką. Nojus priklaupė prie garsiojo Bakingamo fontano Čikagoje – to paties, kuris žinomas iš serialo „Vedęs ir turi vaikų“.
„Mintis apie vestuves mūsų galvose sukosi jau seniai, o pamatę šį projektą nė kiek nedvejojome – iš karto užsiregistravome.
Nors tikėjomės ne tiek laimėti, kiek dalyvauti, viskas susiklostė taip, kaip turėjo. Tai likimas. Nesame avantiūristai – priešingai, gana ramūs, intravertiški žmonės, tačiau tikime likimu ir gyvenimo siunčiamais ženklais.
Dažnai sau primename: viskas vyksta ne šiaip sau“, – sako Gustė ir Nojus.
Rugpjūčio 1-ąją Kauno Dariaus ir Girėno stadione vykęs britų žvaigždės Robbie Williamso (51 m.) koncertas pažėrė staigmenų.
Atlikėjas pastebėjo pirmoje eilėje stovinčius televizijos laidų vedėją Ugnę Siparę (35 m.) ir jos vyrą Marių (34 m.) ir mestelėjo pastarajam pokštą, kurį visi pasitiko aplodismentais: „Ką tik pamačiau vieną gerbėją, su kuriuo permiegojau dešimtąjį dešimtmetį. Kaip žinote, turiu geriausiai atrodančius gerbėjus, ir jo grožis buvo ne išimtis. Vos atpažinau, bet tai jis.“
Dvi grupės „Šeškės“ narės – Goda Alijeva (39 m.) ir Karina Krysko (44 m.) – kreipėsi į teismą siekdamos gauti atlyginimą už grupės „69 danguje“ transliuojamus įrašus muzikos klausymosi platformoje „Spotify“.
Tauragės apylinkės teisme byla bus atverta prieš Nijolės Pareigytės-Rukaitienės (40 m.) vyrą Rimvydą (41 m.).
„Jam neturėjo priklausyti „Spotify“ paskyra. Įdomiomis aplinkybėmis taip nutiko. Keista, kad nepriklausė nei žmonai, nei Karinai ar kuriai nors iš mūsų. Galų gale Mantui Bžeskui. Tad dabar turės viską pateikti ir atsiskaityti priverstinai, nes to nepadarė gražiuoju“, – sakė Goda.
Kovo mėnesį po dešimtmečio santuokos oficialiai išsiskyrę dainininkas Donatas Montvydas (37 m.) ir šokėja Veronika Montvydienė (39 m.) laimę atrado su kitais.
Donatas neseniai prisipažino apie jausmus dizainerei Sandrai Šernei, o ir Veronika delfi.lt pripažino turinti antrąją pusę, kuri atėjo tyliai, bet pačiu laiku.
