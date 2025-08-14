Atsivėrusi aktorė ir psichologė Lina Bražinskaitė: „Užklupus ligai didžiausia jėga – tikėjimas“

Lina Bražinskaitė-TupikovskienėpsichologėVėžys
„Vis pasitikrinu, ar gebu neišskysti, nepasiduoti akimirkos nuotaikai. Man svarbu planuoti ir, kad ir kas nutiktų, eiti pirmyn. Taip, kartais gana sunkiai, kartais – ir mažesniais žingsneliais, nei norėčiau, bet visada pozityviai, tiesia nugara ir iškelta galva“, – „Stiliui“ sakė aktorė ir psichologė Lina Bražinskaitė (45 m.), pastaruoju metu susidurianti su dar vienu gyvenimo iššūkiu – liga, apie kurią nenorėtų išgirsti nė viena moteris.