Patyliukais Palangoje LKL prezidentas Remigijus Milašius vedė 23 metais jaunesnę mylimąją Brigitą

Ceremonija be jokio išorinio dėmesio vyko jaukiame pušyne įsikūrusiame viešbutyje „Palanga Life Balance SPA“.
Pasipuošusius jaunavedžius altoriaus link atlydėjo jų sūnus Vincentas (7 m.).
Tačiau šventė tuo nesibaigė – kitą dieną artimiausi bičiuliai ir šeimos nariai susirinko į „Žilvinas Hotel Palanga“ terasą, kur jų laukė šventiniai pietūs po atviru dangumi.
Pusšimtis svečių paisė aprangos kodo ir puošėsi tarsi šventiniam kokteiliui.
Pora apie savo santykius viešai nekalba ir asmeninį gyvenimą saugo tarsi po devyniais užraktais.
R.Milašius nuo 2013 -ųjų vadovauja Lietuvos krepšinio lygai ir šių metų balandžio 2-ąją buvo vienbalsiai perrinktas ketvirtajai dar ketverių metų kadencijai, tad šie metai jam dosnūs ne tik sportinių, bet ir asmeninių triumfų.
R.Milašius yra didžiausias IDV bendrovės, kuriai vadovauja jo sūnus iš pirmosios santuokos Tadas Milašius, akcininkas.
Pernai ši bendrovė uždirbo apie 2,5 milijono eurų. Brigita vadovauja bendrovei „IDV Commercia“.