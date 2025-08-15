Savaitės blykstėse – vedęs sporto žurnalistas V. Čeponis ir ištekėjusi juvelyrė J. Gusarovienė

Aukso žiedus sumainė žinomas Lietuvos krepšinio komentatorius, sporto žurnalistas Vaidas Čeponis (53 m.). Amžiną meilę jis prisiekė savo gyvenimo draugei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Linai Daugėlaitei (49 m.).
Vestuvių ceremonija artimiausių žmonių apsuptyje vyko Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje. Nuo žiniasklaidos jie nesislėpė – atvirkščiai, išvydusi fotografus besišypsanti pora mielai jiems pozavo ir įsileido į privačią ceremoniją.
Po šventės pora su svečiais patraukė į sodybą Varėnos rajone, kur visi pakėlė taures už jaunųjų meilę.
Vaidas ir Lina drauge jau daugiau nei dešimtmetį. Pora augina du vaikus – dukrą Jorūnę (12 m.) ir sūnų Marijoną (14 m.).
Link altoriaus – netradiciškai
Rugpjūčio 9-osios popietę naują savo gyvenimo istorijos skyrių atvertė praeityje garsi TV laidų prodiuserė, juvelyrė Jurga Gusarovienė (50 m.).
Po 19 bendro gyvenimo metų Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje ji ištekėjo už mylimojo Marko Šliamovičiaus. Nuotaka puošėsi netradiciškai – baltą suknelę ji iškeitė į plisuotą baltą kulkšnis siekiantį sijoną, prie kurio priderino dryžuotus marškinius su kaspinu. Markas prie juodo kostiumo derino ne tradicinius baltus, o tamsiai mėlynus marškinius.
„Šį rytą po 19 bendro gyvenimo metų savo vyrui Markui Šliamovičiui pasakiau „taip“!
Du mūsų sūnūs, mano trys sūnūs, šuo, katės, artimi draugai, bičiuliai, tėvai, daug kelionių, nuotykių, iššūkių, barnių ir susitaikymų, draugystė, partnerystė – visa tai telpa į tuos 19 metų. Ačiū, Markai“, – jautriai kalbėjo Jurga.
Grupės „Šeškės“ narė Goda Alijeva (39 m.) Kauno pašonėje statosi naują erdvų dviejų aukštų namą. Į naują būstą ji tikisi įsikraustyti iki lapkričio 1 dienos. „Visą laisvą laiką šiuo metu suvalgo namo statybos ir įvairiausių darbų kuravimas. Kadangi viską reikia daryti nuo nulio, tai didelis iššūkis. Labai džiaugiuosi, kad man padeda dizainerė Rūta Lodienė, – ji atsako į įvairiausius klausimus ir mano minčių chaosą sudėlioja į vietas“, – sakė atlikėja.
Penktą kartą žurnalisto Andriaus Tapino (48 m.) Nidoje surengtą diskoteką sudrebino skandalas. Čia visų laukė siurprizas: apie vidurnaktį į sceną užlipo atlikėjas, kitąmet 80-metį švęsiantis vokiečių dainininkas Manfredas Aloisas Segiethas, geriau žinomas sceniniu Fancy vardu.
Tačiau tuoj pat paaiškėjo, kad Fancy 2023 metais yra koncertavęs Rusijoje, Maskvoje. „Atsakomybė yra mano. Renginys mano ir turėjau pats viską patikrinti – va, visus tikrinu, o šito nesužiūrėjau – nepadariau, tai mano klaida, prisiimu atsakomybę ir atsiprašau“, – teisinosi A.Tapinas.
Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė (43 m.) paskelbė baigianti mados namų „Tiulio fėja“ etapą ir sukanti nauju keliu.
„Man labai skaudu, bet turiu tai baigti. Turiu paleisti savo vaikišką svajonę, kurią puikiai įgyvendinau ir plėtojau 20 metų. Gaila paleisti, bet ir likti negaliu. Sukūriau daugiau nei 1000 suknelių ir šia tema išsisėmiau – tapo nuobodu, per ankšta. Noriu į laisvę“, – pranešė ji.
