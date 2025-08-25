Rugsėjis ne už kalnų: paaiškėjo, kaip mokslo ir žinių dienai ruošiasi garsūs tėvai

<strong>Lenktynininkas Antanas Juknevičius (51 m.)</strong>
Kadangi šeimoje pirmokų jau nebeturime, starto signalo į Rugsėjo 1-osios lenktynes nebegirdime – pirmoko rinkinio jau seniai nepildome.
Pieštukai, išgyvenę kelis mokslo sezonus, dar rieda į trasą, kuprinės – taip pat. Vasarą ramiai susiperkame, ką žinome, o likutį pasipildome rugsėjį jau be streso ir grumtynių dėl paskutinio sąsiuvinio lentynoje.
Verslininkė Simona Lipnė (32 m.)
Jau trečius metus pradedame ruoštis pirkdami uniformas pasibaigus seniesiems mokslo metams. Taip man ramu ir saugu, kad viską turėsime ir nereikės likti be nieko arba laukti. O visas kitas priemones mokyklai įsigyjame rugsėjo mėnesį.
Verslininkė Inga Stumbrienė (41 m.)
Rugsėjo 1-ajai visada ruošiamės iš anksto. Kadangi tiek Estela, tiek Gabrielius jau dideli, pastaruosius metus jie mokyklai ruošėsi savarankiškai ir tėvelių pagalbos reikėjo visai nedaug. Tačiau jau dabar labai nekantrauju, kada Rugsėjo 1-ajai ruošimės kartu su Viljamu.
Atlikėja Goda Alijeva (39 m.)
Rugsėjo 1-ajai pradedame ruoštis įpusėjus rugpjūčiui. Jau esu vaikams kai ką nupirkusi. Esame įsigiję pratybų, sąsiuvinių aplankalų, keletą sąsiuvinių. Pradėti ruoštis naujiems mokslo metams šiemet žadame kiek anksčiau, nes rugsėjo pradžioje laukia ne vienas pasirodymas su grupe, tad laiko bus kiek mažiau.
Antanas JuknevičiusSimona LipnėInga Stumbrienė
Rodyti daugiau žymių