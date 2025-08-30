Savaitės blykstėse – įspūdingas Arūno Valinsko pirkinys ir avariją sukėlęs Adomas Vyšniauskas

Pramogų pasaulio ryklys Arūnas Valinskas (58 m.) įsigijo sodybą Saldutiškyje (Utenos r.) ir ją pakeitė neatpažįstamai. Čia bus jo ir šeimos poilsio ir ramybės oazė.
Žolinės išvakarėse jis čia surengė įkurtuves. „Galbūt su kai kuo tapsime gerais pažįstamais, su kitais – draugais. Linkiu, kad kiekvienas iš mūsų čia, Saldutiškyje, jaustųsi kaip tas auksinis kankorėžis ant elnio ragų“, – vaizdingai kalbėjo naujakurys.
Kalnų parke vykęs grandiozinis 30-metės dainininkės Gretos Jančytės, geriau žinomos kaip GJan, koncertas neapsiėjo be nesklandumų. Pasirodo, tūkstantinė gerbėjų minia neišvydo visų šou detalių.
„Su komanda paaukojome daug laiko ir energijos, bet vienas svarbiausių departamentų šiame koncerte stipriai nuvylė.
Nesiplėsiu į detales, bet pirotechnikos iššovė turbūt tik 10 procentų to, kas buvo numatyta, ir sugriuvo keli labai svarbūs meniniai sprendimai. Suprantu, kad koncerte ne tai svarbiausia, bet matant jūsų begalinį palaikymą, nors jūs nežinojote, koks turėjo būti šou, mane apėmė didelis dėkingumas“, – širdį liejo GJan.
Sparčiai populiarėjantis jaunosios kartos atlikėjas Adomas Vyšniauskas (24 m.) pateko į eismo įvykį.
Vairuodamas automobilį BMW X4 per lietų jis nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais atvažiuojančiu automobiliu „Dacia Duster“. Abu automobiliai buvo apgadinti, o pastarojo keleivei (gim. 1956 m.) prireikė medikų pagalbos – jai lūžo šonkauliai.
