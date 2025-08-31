Tai, kas slepiasi su milijardieriumi vyru gyvenančios M. Vžesniauskaitės rankinėje gali nustebinti ne vieną

Dviratininkė, olimpietė Modesta Vžesniauskaitė (41 m.)
Galiu pasakyti, kad su trimis vaikais rankinė man yra tarsi mažas drauge keliaujantis namų kampelis.
Joje visada yra drėgnų servetėlių, sauskelnių, užkandžių, gertuvių, bet galima rasti ir moteriškų smulkmenų – lūpų dažus ir saulės akinius. Tad rankinė man yra ne tik praktiškas, bet ir moteriškas kasdienybės palydovas.
Verslininkė Reda Karosienė (60 m.)
Mano rankinėje telpa visas gyvenimas, todėl jos paprastai būna nemažos, bet stilingos.
Išskirčiau lūpų blizgį ir vakarui ryškesnius lūpų dažus, kurie visuomet man po ranka, taip pat mėgstamų kvepalų buteliuką ir, žinoma, telefoną, kuris atstoja darbo biurą, kad ir kur būčiau.
Nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė-Vaisieta (37 m.)
Mano rankinėje visada galima rasti lūpų pieštuką ir blizgį – juk lūpas padažyti tiesiog privaloma.
Taip pat saulės akinius, kurie yra viską keičianti stiliaus detalė, piniginę, namų raktus bei telefono įkroviklį. O telefoną visuomet laikau rankoje ir fiksuoju momentus.
Mados ir stiliaus lektorė, stilistė Irina Sinė (38 m.)
Mano rankinėje visada rasite rankų kremą, plaukų šepetį ir lūpų balzamą. Piniginę galiu palikti namuose, nes telefone yra elektroninė piniginė, o kūno priežiūros priemonės su manimi turi būti visada.
Rankines mėgstu ir dažnai keičiu, tad jų turinys keliauja kartu su manimi skirtingose rankinėse.
