Vilniaus mados savaitėje – Italijai skirta diena: atvyko ir seniai matyta Svetlana Griaznova

Nuo Italijos ambasados Lietuvoje iki mados šou Lukiškių kalėjimo 2.0 kieme – sostinėje visą dieną buvo jaučiamas tikrų tikriausias Italijos dvelksmas.
Svečių sutikimas Italijos ambasadoje
Saulėtą šeštadienio popietę kviestiniai svečiai apsilankė Italijos ambasadoje – čia vyko privatus Italijos ambasadoriaus Lietuvoje Emanuele de Maigret priėmimas. Susitikimo metu buvo pademonstruota ambasadoje eksponuojama meno kolekcija, sveikinimo žodžius tarė ir „ELLE Lithuania“ direktorius Tadas Bruzgulis.
Renginio nepraleido žinomi veidai: verslininkas, Australijos garbės konsulas Antonio Meschino su žmona Asta, garsus prabangos industrijos ekspertas Alessandro Maria Ferreri, viena garsiausių menekenių iš Lietuvos Svetlana Griaznova, stilistė ir dizainerė Maria Carol Cordella, latvių kūrėjas Kasher Bloom, profesorius Eugenijus Skerstonas, dizainerė Agnė Kuzmickaitė ir daugelis kitų.
Pranešimai Lukiškių kalėjime 2.0
Vėliau renginiai persikėlė į atgimusio Lukiškių kalėjimo kiemą. Tarp istorinių sienų pranešimus skaitė „JCDecaux Lietuva“ vadovė, meno mecenatė ir lektorė Žaneta Fomova, A. M. Ferreri, stilistė, „ELLE Lithuania“ iliustratorė Goda Pele, M. C. Cordella.
Vyko atviros panelinės diskusijos. Diskusijoje „Gyvenimo ratas: kaip tendencijos (vėl) gimsta“ dalyvavo A. M. Ferreri, M. C. Cordella bei buvusi Švedijos mados tarybos vadovė, dizainerė Lotta Ahlvar, ją moderavo „ELLE Lithuania“ žurnalistė Ugnė Mingėlaitė. „Mada algoritmų amžiuje: nuo second-hand iki skaitmeninės podiumo realybės“ kuravo „ELLE Lithuania“ žurnalistė Greta Kukštaitė, diskusijoje mintimis dalijosi ateities inovacijų ir mados technologijų ekspertė Odeta Jacė, stilistė Roberta Čyžiūtė, second-hand marketingo specialistė Dominyka Martusevičiūtė ir dizaineris Raimedas Latvys (Fencisuka).
Ž. Fomovos pranešime „Operos „Saulė ir Jūra“ kelias į tarptautinį pripažinimą“ buvo aptartas Venecijos meno bienalėje „Auksinį liūtą“ pelniusios lietuvių operos-performanso fenomenas. Ką šis apdovanojimas reiškė Lietuvai, kuri į šį ir kitus tarptautinius kultūros renginius atvyksta turėdama minimalų biudžetą? Kodėl šalyje taip remiamas sportas ir kultūra paliekama nuošalyje?
„Verlsas remia sportą dėl hormono, vadinamo dopaminu. Kai sužinojome, jog mūsų menininkės triumfavo Venecijoje, irgi jautėme didžiulį dopamino antplūdį. Kviečiu būti empatiškiems ir dažniau pasitikėti šalies menininkais, nes mūsų menininkai tikrai garsina Lietuvą visame pasaulyje. Verslininkams siūlau atsirinkti idėją ir ją remti ne vienerius metus. Nepraraskime smalsumo pažinti kažką naujo, nepraraskime tikėjimo ir tęskime tai, ką pradėjome“, – kalbėjo Ž. Fomova.
Daugiau nei dviejų dešimtmečių patirtį mados industrijoje skaičiuojantis ir su tokiais prestižiniais prekių ženklais kaip „Etro“, „Marni“, „Maison Margiela“, „Jean Paul Gaultier“ ir kitais dirbęs A. M. Ferreri anglų kalba skaitė pranešimą apie prabangos industrijos aktualijas.
Profesionalo teigimu, prabangos industrija šiuo metu išgyvena milžiniškas permainas: mados namus palieka garsūs dizaineriai, o daug dizainerių, turinčių savo vardo mados namus, pastaruosius parduoda. Atsiveria takoskyra tarp dizainerių ir mados namų kūrybos vadovų, nes tai – dvi skirtingų įgūdžių reikalaujančios profesijos.
Pasak A. M. Ferreri, viena vertus, mados prekių paklausa išlieka didžiulė: nebelieka vietos kūrybiškumui ir kokybei. Prie to ženkliai prisideda socialiniai tinklai, vartotojams išugdę naujus įpročius – šiems viskas labai greitai atsibosta. Kita vertus, jaunoji karta nebenori prabangos prekių ir savo pinigus investuoja kitur. Be to, vyksta turtų poliarizacija – turtingesni dar labiau lobsta, o neturtingieji susiduria su dar didesniais finansiniais sunkumais. „Era baigėsi ir turime rasti naujus būdus, kaip madoje būti kūrybiškiems. Dizaineriai turėtų būti apmokomi, kaip plėtoti produktus, įgyti ekonomikos žinių“, – apie sprendimus svarstė specialistas.
„Ar esate atsidūrę situacijoje, kai dėl savo aprangos pritraukėte arba atvirkščiai – atstūmėte žmones? Sulaukėte kvietimo į darbo pokalbį? Radote antrą pusę? Drabužis vis dar yra itin galingas neverbalinės komunikacijos įrankis“ – pranešimo „Kūrybiška spinta: Misija įmanoma“ metu kalbėjo Goda Pele.
Pasak G. Peles, norint, jog jūsų spinta būtų kūrybiška, pirmiausia reikia suvokti, kas jūs esate. Labai svarbu išsiaiškinti ir esamos spintos turinį.
Be to, būtina atkreipti dėmesį į drabužių stilizavimą, sau kasdien išsikelti kūrybiškas užduotis, pavyzdžiui, su nenešiojamu drabužiu sukurti keletą skirtingų, įvairioms progoms tinkančių įvaizdžių. Ir... nepamiršti kopijuoti kitų, nes tai iš tiesų atveria duris į kūrybiškumą.
Tiek Lukiškių kalėjimo 2.0, tiek ir Italijos ambasados renginių rėmėjas – „Vandens Formos“ – prabangos ir kokybės ribas plečiantis nekilnojamojo turto projektas Palangos centre.
Specialiai šiai progai atvertose, dar nematytose Lukiškių kalėjimo 2.0 erdvėse buvo pristatyta paroda „RAVE NATION. Nakties ritmais į laisvę. 1992–2004“, kurioje atvaizduota Lietuvos reivo istorija. Renginių metu taip pat vyko Lietuvos mados ir meno kūrėjų „pop-up‘as“.
Vakarop Cordella Mados Institutas pristatė studentų rinktinių darbų kolekciją „From Heart To Art“ (liet. iš širdies į meną). Autorines kūrybines kolekcijas pademonstravo ir Vilniaus kolegijos studentės Eva Kleinauskaitė („Motive47“) bei Modesta Matulevčiūtė („VANDA“). Buvo pristatyta dizainerės Julios Janus bei Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos bendra kolekcija „GYKAS“. Tarpdisciplininę mados ir fotografijos parodą „patys kaLTI“ pristatė menininkas Lukas Svirplys.
Renginių ciklą užbaigė italų režisieriaus Ottavio Rosati filmo „The Forbidden Fashion“ peržiūra po žvaigždėmis.