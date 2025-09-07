Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Žmonės
Stilius
2025 m. rugsėjo 7 d. 12:24
Mados renginyje žvilgsniai krypo į V. Jakučinskaitę: atskleidė, kodėl pradžioje jautėsi nejaukiai
2025 m. rugsėjo 7 d. 12:24
Lrytas Premium nariams
Rugsėjo 4-osios vakarą į Nacionalinį dramos teatrą rinkosi mados mylėtojai. Čia iškilmingai uždaryta po 25 metų į sostinę sugrįžusi Vilniaus mados savaitė (Vilnius Fashion Week).
Daugiau nuotraukų (152)
Viktorija Jakučinskaitė
įvaizdis
Lrytas Premium