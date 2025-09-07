Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Stileivos okupavo Vilniaus gatves: lepinęs karštis leido pasipuošti itin vasariškai

2025 m. rugsėjo 7 d. 15:40
Lrytas.lt
Pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniaus gatves užpildė tūkstančiai miestiečių ir sostinės svečių. Čia vyko kasmetinis festivalis „Vilniaus dienos“, tapęs tradicine traukos vieta tiek vilniečiams, tiek miesto lankytojams.
Visą savaitgalį miesto centre netrūko veiklos – pagrindinėse gatvėse įsikūrė mugės, siūliusios rankų darbo gaminius, kulinarinius skanėstus bei įvairias pramogas.
Vakarinė programa viliojo muzika: sostinės aikštėse vyko koncertai, pritraukę gausias minias klausytojų.
Festivalio dienomis senamiesčio gatvės virto tarsi podiumu – praeiviai traukė akį įvairiais įvaizdžiais, nuo klasikinių iki ryškesnių, drąsesnių stiliaus derinių.
Šventinę nuotaiką sustiprino palankūs orai – saulėtos ir šiltos dienos leido lankytojams ilgiau mėgautis renginiais ir rudens pradžios atmosfera.
Daugiau akimirkų iš „Vilniaus dienų“ – naujienų portalo Lrytas fotografo Tomo Bauro nuotraukų galerijoje.
