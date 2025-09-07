Stileivos okupavo Vilniaus gatves: lepinęs karštis leido pasipuošti itin vasariškai

Visą savaitgalį miesto centre netrūko veiklos – pagrindinėse gatvėse įsikūrė mugės, siūliusios rankų darbo gaminius, kulinarinius skanėstus bei įvairias pramogas.
Vakarinė programa viliojo muzika: sostinės aikštėse vyko koncertai, pritraukę gausias minias klausytojų.
Festivalio dienomis senamiesčio gatvės virto tarsi podiumu – praeiviai traukė akį įvairiais įvaizdžiais, nuo klasikinių iki ryškesnių, drąsesnių stiliaus derinių.
Šventinę nuotaiką sustiprino palankūs orai – saulėtos ir šiltos dienos leido lankytojams ilgiau mėgautis renginiais ir rudens pradžios atmosfera.
Daugiau akimirkų iš „Vilniaus dienų“ – naujienų portalo Lrytas fotografo Tomo Bauro nuotraukų galerijoje.