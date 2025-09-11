Po sostinę sudrebinusios ir begalę garsenybių sudominusios Vilniaus mados savaitės – netikėta žinia

Kaip teigė renginio organizatoriaus, vienintelio Lietuvoje mados leidinio „ELLE Lithuania“ generalinis direktorius Tadas Bruzgulis, tai – tik pradžia – Vilniaus mados savaitę planuojama rengti ir ateityje.
„Vilniaus mados savaitė buvo kur kas daugiau nei tik pasirodymų serija – tai buvo pareiškimas. Pirmą kartą per daugiau nei du dešimtmečius mūsų miestas sugrįžo į tarptautinę mados sceną su pasitikėjimu, kūrybiškumu ir vizija.
Būdamas „ELLE Lithuania“ generaliniu direktoriumi, didžiuojuosi, kad mums pavyko suburti dizainerius, ambasadas, žiniasklaidą ir svečius iš viso pasaulio tam, kad švęstume ne tik madą, bet ir bendradarbiavimo bei kultūrinio dialogo dvasią. Tai – tik pradžia: mūsų siekis yra augti, įkvėpti ir užtikrinti, kad kitąmet dar daugiau balsų ir vizijų atrastų savo vietą ant mūsų podiumo“, – sakė jis.
Vilniaus mados savaitę pradėjo tvariai madai skirtas „Sustainable Fashion Week Vilnius“, atkreipęs dėmesį į jaunų talentų kūrybą. Renginio metu Lietuvos dizainerei Karinai Paninai italų mados ekspertas Alessandro Maria Ferreri kartu su mados savaitės organizatoriais įteikė įspūdingą prizą – galimybę sudalyvauti Milano moterų mados savaitėje, apsilankyti garsiausiuose mados namuose bei susipažinti su žinomais kūrėjais.
Didžiulio visuomenės susidomėjimo sulaukė su partneriais, Italijos ambasada Lietuvoje, Lukiškių kalėjime 2.0 organizuoti „La Moda Italiana“ ciklo renginiai – žinomų mados pasaulio atstovų pranešimų skaitymai, madų šou.
Kaip teigė T. Bruzgulis, mada nėra tik tai, ką vilkime, ji turi galią suvienyti žmones, sutelkti dėmesį, atverti širdis. Kartu su Lenkijos ambasada Lietuvoje ir Tarptautine moterų asociacija Vilniuje buvo surengtas privatus mados vakaras, skirtas kilniam tikslui – kovai su krūties vežiu. Jo metu pristatyta lenkų dizainerės Beatos Bojdos kūryba, vyko GALA vakarienė ir tylusis aukcionas.
Vilniaus mados savaitėje taip pat netrūko stiliaus profesionalų vedamų paskaitų, parodų, o viską vainikavo pagrindinis renginys – „ELLE Iconic Night“, kurio metu savo kūrinius demonstravo garsiausi šalies dizaineriai.
Po daugelio metų į Vilnių sugrįžusi mados savaitė sulaukė ypatingų svečių – čia apsilankė viena garsiausių manekenių iš Lietuvos Svetlana Griaznova, estų garsenybė, modelis Carmen Kass, buvusi „H & M“ dizainerė ir Švedijos mados tarybos vadovė Lotta Ahlvar, italų aktorius ir socialinių tinklų žvaigždė Andrea Carpinteri ir daugelis kitų.
Ne ką mažiau atgarsių sulaukta svetur. „Influenceriai.lt“ duomenimis, Vilniaus mados savaitė užsienyje pritraukė apie 2 milijonus unikalių vartotojų – didelę ir kokybišką mada besidominčią auditoriją. Mados savaitės įvykius atliepė užsienio spauda – partneriai Ukrainoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Italijoje, Jungtinėse Valstijose, Prancūzijoje, Švedijoje ir kitose valstybėse.
Gražiausios Vilniaus mados savaitės akimirkos – nuotraukų galerijoje.