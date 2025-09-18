„Akvilė“ pasipuošė nauju stikliniu rūbu: tarp kūrėjų – žinomas italų dizaineris

Akį traukiančias etiketes kūrė jungtinė komanda, kuriai vadovavo žinomas italų dizaineris Alessandro Martelli, ilgametis „Gucci“ mados namų kūrybos direktorius. Tai jis pasiūlė panaudoti gėlių motyvus, kurie padeda stikliniams „Akvilės“ buteliukams išsiskirti iš visų kitų.
„Geros idėjos visada kyla bendradarbiaujant žmonėms. Be tvirtos ir palaikančios komandos nebūtume pasiekę tokių rezultatų“, – darbą su lietuviais įvertino A.Martelli.
Geriausias vanduo nusipelno būti patiektas gražiausioje taroje. Tuo įsitikinusi visa kūrėjų komanda, kurią subūrė „Birštono mineralinių vandenų“ įmonė, išgaunanti „Akvilę“ Dzūkijos nacionaliniame parke.
Mažos mineralizacijos natūraliai šarminis vanduo „Akvilė“ jau seniai yra pelnęs vartotojų palankumą – tai populiariausias negazuotas vanduo Lietuvoje.
Jis yra idealus vanduo vartoti kasdien, nes užtikrina nuolatinę organizmo hidrataciją, kitaip tariant, aprūpinimą tiek skysčiais, tiek reikalingais mineralais. Be to, toks švarus, kad tinka net kūdikiams.
„Birštono mineraliniai vandenys“, nutarę sukurti naują stiklinį rūbą „Akvilei“, nusitaikė į kitą segmentą – restoranų, viešbučių rinką.
„Restoranuose svarbus ne tik maistas, aptarnavimo kokybė, interjeras, bet ir stalo serviruotė – indai, įrankiai, taurės, gėlių vazos, gėlės ir visa kita. Tad nenuostabu, kad labai svarbus ir gėrimų butelių dizainas“, – pasakojo prie projekto prisidėjusi restoranų konsultantė, vyno ir vandens someljė Urtė Mikelevičiūtė.
Viešbučiams ar restoranams gėrimai stikliniuose buteliuose labiau priimtini, nes atrodo kur kas prabangiau ir šventiškiau nei plastikiniai. Todėl daugybė gėrimų gamintojų Vakaruose, kaip pažymėjo Urtė, siekia patiekti gėrimą puošniame butelyje.
„Šampano, vyno gamintojams, žinoma, pirmiausia rūpi turinys, tačiau geras turinys turi būti dar ir gerame apvalkale“, – pabrėžė ji.
Restoranai Lietuvoje, pasak jos, ne visuomet kreipia dėmesį į tai, koks vanduo ir kokiuose buteliuose patiekiamas ant stalo: neretai jiems svarbiausia – turėti vandens stikliniuose buteliuose. Kitiems svarbu, kad buteliai derėtų prie interjero.
„Norėjosi pasiūlyti restoranams ką nors naujo ir lietuviško. Kadangi vanduo yra Lietuvos gamtos auksas, o „Akvilės“ vanduo labai kokybiškas – natūralus, švarus, vertingas ir skanus, norėjosi, kad jis turėtų ir labai gražų rūbą. Kad būtų patrauklus ne tik restoranams ar viešbučiams, bet ir tiems, kurie nori namuose ar kitoje erdvėje susikurti gražią šventę“, – pasakojo žinovė.
Todėl ant buteliukų atsirado etiketės, kuriose vaizduojamos Lietuvos pievų gėlės: aguona – ant gazuoto, o rugiagėlė – ant negazuoto.
„Tai gali būti savotiškas stalo aksesuaras ir jį puošti ne blogiau nei gyvos gėlės“, – kalbėjo Urtė.
Kai prie „Akvilės“ etikečių kūrėjų komandos buvo pakviestas prisijungti floristas Mantas Petruškevičius, jis sutiko nedvejodamas.
„Sutikau ne tik dėl to, kad laukė įdomus projektas. Jau daug metų labai gerai pažįstu „Akvilės“ vandenį ir išgeriu jo tikrai daug. Tai tiesiog labai geras, skanus ir kokybiškas vanduo, kurį lengva gerti kasdien.
Todėl man buvo svarbu, kad prisidėsiu prie tikrai puikaus produkto etiketės kūrimo“, – pasakojo M.Petruškevičius.
Jam, kaip patyrusiam floristui, buvo skirta užduotis į dizainą taip įkomponuoti gėles, kad jos gražiai atrodytų ant buteliukų. M.Petruškevičius dirbo su fotografu Roku Daruliu.
„Buteliukų forma – elegantiška, dizainas – švarus, norėjosi, kad jo niekas neužgožtų, todėl reikėjo „žaisti“ su vienos gėlės žiedu.
Vienas dalykas yra kurti kompoziciją iš daugybės gėlių, bet kai reikia sukurti vaizdą naudojant vieną gėlės žiedą, labai svarbu įvertinti, kaip ji išsiskleidusi, kaip atrodo kiekvienas žiedo lapelis, stiebelis ir panašiai.
Dar svarbu buvo numatyti, kaip gėlės nuotrauka atrodys ant butelio, nes ji nebus plokštumoje – lenksis kartu su butelio forma. Tokie buvo svarbiausi akcentai“, – jam skirtas užduotis prisiminė Mantas.
Nors aguonų ar rugiagėlių nuotraukose užfiksuota tiktai akimirka, tai padaryti nebuvo taip paprasta – siekdami, kad gėlės atrodytų natūraliai, lengvai ir neužgožtų buteliuko skaidrumo, floristas su fotografu užtruko nemažai laiko. Žiedus teko formuoti, klijuoti specialiais floristiniais klijais.
Iššūkių kėlė ir dar viena aplinkybė, kurią prisiminęs M.Petruškevičius dabar šypsosi.
„Atrodytų, vasarą rugiagėlių ir aguonų pilnos pievos, jos auga kone visur. Tačiau fotosesija vyko tokiu metu, kai aguonos buvo jau beveik nužydėjusios – jų niekur nebebuvo galima rasti.
Pasiskelbiau per socialinius tinklus, kad man verkiant reikia aguonų žiedų, klausiau, kas jų matė ar žino, kur gauti. Kažkas atsiliepė – rado jų kaime, iškasė kerą su keliais paskutiniais žiedais, atvežė kibire su žemės gabalu. Priėmėme tarsi didžiausią lobį“, – fotosesijos užkulisius praskleidė floristas.
Mantas įsitikinęs, kad jam su visa komanda pavyko sukurti labai subtilų „Akvilės“ stiklinių buteliukų etiketės dizainą.
Ar lengva buvo dirbti su italų mados pasaulio žvaigžde A.Martelli?
„Jeigu yra abipusis pasitikėjimas, jeigu žinai, kad kitas gerai atlieka savo darbą, ilgos kalbos nereikalingos. Viskas iškart vyko labai sklandžiai“, – patikino M.Petruškevičius.
Jis pasidžiaugė pirmą kartą dalyvavęs tokiame jungtiniame projekte.
„Man buvo nauja ne tik tokia bendradarbystė, bet ir nuostabu tai, kad projektą inicijavo Lietuvos įmonė dėl lietuviško vandens. Tai labai svarbu. Juk mineralinio vandens prekės ženklas nėra koks nors didžiulis drabužių ar batų prekės ženklas. Vanduo – labai subtilus dalykas“, – svarstė floristas.
Dar jam atrodo svarbu, kad restoranai Lietuvoje, ir ne tik joje, nuo šiol gali pasiūlyti klientams labai kokybiško mūsų šalies gelmių vandens gražaus dizaino stikliniuose buteliuose, kuriuos puošia lietuviškų gėlių motyvai.
„Drąsiai galiu didžiuotis ne tik tuo, kad prisidėjau prie etikečių kūrimo, bet ir tuo, kad teko dirbti su itin profesionalia komanda, kurią subūrė prestižinė Lietuvos įmonė“, – pabrėžė M.Petruškevičius.
Restoranų konsultantė U.Mikelevičiūtė turėjo puikią progą pamatyti, kaip naujojo dizaino stiklinius „Akvilės“ buteliukus sutiko vartotojai, – savotiška jų premjera įvyko pasaulinėje arenoje.
Šių metų pradžioje ji kartu su „Birštono mineralinių vandenų“ vadove Aiste Miliūte dalyvavo dviejose pasaulinėse maisto parodose Kalifornijoje (JAV) ir Japonijoje. Abiejų parodų stenduose jau stovėjo naujosiomis etiketėmis papuošti buteliukai su lietuvišku vandeniu.
„Tiek JAV, tiek Japonijos parodų lankytojams jie taip patiko, kad buteliukus tiesiog nušluodavo. Pritrūkdavome jų, žmonės net specialiai ateidavo paprašyti jų. Buvo, kad net ir nugvelbdavo vieną kitą, – juokėsi Urtė. – Žmonės sakė, kad „Akvilės“ buteliukai atrodo labai įspūdingai, primena gėlių vazelę, tad nori jais pasipuošti namus. Nieko panašaus jie nebuvo matę.“
Kaip į naujovę reagavo Lietuvos restoranų savininkai ar šefai?
Kai Urtė socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis, reakcija, pasak jos, buvo labai teigiama: daugelis buvo maloniai nustebę, kad Lietuvoje išgaunamas vanduo pasirodė labai gražiuose buteliukuose, išpuoštuose pievų gėlių motyvais.
„Juk tai atspindi ir lietuviškos gamtos turtus, ir jos natūralų grožį, ir, žinoma, didžiausią mūsų auksą – natūralų vandenį“, – pasidžiaugė U.Mikelevičiūtė.
Daugiau nei 30 metų aksesuarų dizainerio patirties turintis A.Martelli šiuo metu įsikūręs Italijoje, Florencijos centre.
Alessandro beveik du dešimtmečius buvo mados namų „Gucci“ kūrybos direktorius, dirbo su daugybe kitų garsių mados ženklų, tokių kaip „Prada“, „Versace“, „Escada“, „Aigner“, o šiuo metu jis dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose projektuose kaip laisvai samdomas dizaineris.
– Kaip prasidėjo jūsų bendradarbiavimas su Lietuvos įmone? Ar pasiūlymas prisidėti prie mineralinio vandens etiketės dizaino jums buvo netikėtas? – „Stilius plius“ paklausė A.Martelli.
– Mane pakvietė įgyvendinti visiškai kitą projektą, kur turėjau progą susitikti su Aiste (A.Miliūte, „Birštono mineralinių vandenų“ vadove. – Red. past.).
Anksčiau prisidėjau kuriant kai kurių prekių ženklų, su kuriais teko dirbti, kvepalų buteliukus.
Su Aiste iškart pajutome bendrą kalbą ir nusprendėme, kad būtų malonu dirbti kartu.
Manau, kad nesvarbu, koks produktas, – visada yra kažkas daugiau, kas prie jo traukia pirkėjus. Kartais žmonės nusprendžia išbandyti kvepalus, nes juos sužavi buteliukas ar reklama. Kartais netgi nepabandę kvepalų jie jau žino, kad juos nusipirks.
Gyvenu Florencijos centre, todėl vaikštinėjant mažomis senamiesčio gatvelėmis mane visur supa menas ir grožis, ir jei man liūdna, nuotaika iš karto pagerėja. Manau, kad už grožio, meno, apipavidalinimo slypi kur kas daugiau.
– Kokia buvo jūsų užduotis kuriant buteliukų dizainą?
– Man visiškai nereikėjo keisti savo darbo pobūdžio, tiesiog pritaikiau jį pagal projekto poreikius, pasinaudodamas didžiule žmonių, dirbančių su „Akvile“, patirtimi techniniais klausimais.
Kaip ir esu įpratęs, sukūriau koncepciją ir visi sutarėme, kad ji mums patinka. Grožis be koncepcijos yra efemeriškas – tai tikslas, priežastis, kuri kažką paverčia patraukliu.
Vandenį mums dovanoja gamta, jos grožis su niekuo nesulyginamas. Gėlėms reikia vandens, kad jos augtų ir žydėtų. Ir kai puošiame stalą ypatingai progai ar norime papuošti namus, visada naudojame gėles.
Todėl buvo tiesiog natūralu panaudoti gėles „Akvilės“ vandens etiketėje. Visi su tuo sutarėme, ir idėja stiprėjo.
Geros idėjos visada kyla bendradarbiaujant žmonėms. Be geros palaikančios komandos nebūtume pasiekę gerų rezultatų.
– Kodėl buvo pasirinktos būtent šios dvi gėlės – aguonos ir rugiagėlės?
– Šios dvi gėlės auga būtent ten, kur trykšta „Akvilės“ šaltinis. Jos yra pirmosios, kurios gauna iš šio vandens naudos. Visi sutarėme, kad aguonos ir rugiagėlės puikiai tinka atstovauti prekės ženklui. Paprastos, bet gražios.
– Ar buvo lengva įgyvendinti idėją?
– Įgyvendinti idėją buvo labai lengva, tiesiog natūraliai galėjau pritaikyti savo patirtį ir įgūdžius. Visi jautėmės labai gerai. Man tai buvo didelis malonumas, tikiuosi, kad ir kitiems.
Manau, kad, norint sukurti ką nors gražaus, reikia mėgti tai, ką darai, ir mėgautis tuo. Labai sunku sukurti ką nors gražaus, kai kamuoja didelis stresas ar per didelis spaudimas, ir veikiausiai tai yra priežastis, kodėl mados verslas išgyvena didelę krizę. Šiame versle vadovų tikslas – uždirbti kuo daugiau pinigų, jie per daug dėmesio skiria pelnui, grožį ir stilių palikdami antroje vietoje.
– Ar esate patenkintas rezultatu – „Akvilės“ etiketėmis?
– Žinoma. Man reikia, kad rezultatas teiktų pasitenkinimą ir kitiems, kitaip tai neturi prasmės.
Esu laimingas, kai žmonės, kurie dirba su manimi, yra laimingi ir patenkinti. Jie tokie patys kaip ir aš. Ir jeigu į rezultatą žiūrėčiau taip, lyg visa tai būtų sukūręs kas nors kitas, man tai atrodytų nuostabu.
– Dėl projekto ne kartą lankėtės Lietuvoje. Kokia jums pasirodė mūsų šalis?
– Žmonės, dirbantys su „Akvilės“ prekės ženklu, nuo pat pirmos akimirkos man leido pasijusti kaip namie.
Vilnius – labai gražus miestas, švarus ir tylus. Architektūra – labai graži ir saugoma.
Turite nuostabią gamtą – miškus, jūrą.
Man patinka Šiaurės Europa ir jos atmosfera – kartais niūri, kai oras blogas, bet tokia džiugi, kai išlenda saulė. Galbūt reikia ko nors neturėti ar netekti, kad tai iš tiesų įvertintum.
Bet labiausiai man patiko visi su manimi Lietuvoje dirbę žmonės. Jie neleido man praleisti nė vieno vakaro vienam ir mes puikiai leidome laiką kartu.
Kodėl „Akvilė“ – geriausias vanduo ant stalo
- Vandens someljė U.Mikelevičiūtė patarė, su kokiais patiekalas dera „Akvilės“ vanduo, kada geriau rinktis gazuotą, o kada – negazuotą.
- „Akvilė“, vertinant vandens sudėtį, yra puikus maisto palydovas. Tai labai gero, bet ne per daug išraiškingo skonio vanduo, tinkantis tiek pietums, tiek vakarienei.
- Negazuotas vanduo puikiai dera prie bet kurių patiekalų. O švelniai gazuotą „Akvilę“ geriau rinktis prie lengvesnių, švelnesnių patiekalų – salotų, žuvų patiekalų. Gazuotas vanduo mažiau tiks valgant aštresnius patiekalus, nes angliarūgštė sustiprina aštrumo jausmą.
- Verta žinoti, kad negazuoto „Akvilės“ vandens pH siekia 8 – tai šarminis vanduo. Mes nuolat rūgštiname organizmą kava, alkoholiu, tam tikrais maisto produktais ar patiekalais. „Akvilė“ ne tik prisideda geromis skoninėmis savybėmis, bet ir padeda šarminti organizmą, mažinti jo rūgštingumą.
- Restoranai, kurie jau turi įtraukę šį lietuvišką vandenį į savo meniu, pastebi, kad „Akvilės“ užsisakę žmonės po pietų jaučiasi geriau, lengviau. Kai vanduo skanus, jo išgeriama daugiau, dėl to organizmas lengviau virškina maistą ir žmonės geriau jaučiasi. Teigiama patirtis juos skatina sugrįžti į restoraną vėl ir vėl.
Kodėl „Akvilę“ verta gerti kasdien
- „Akvilės“ natūralus mineralinis vanduo vartotojus pasiekia toks, koks išgaunamas iš gręžinio miškuose netoli Druskininkų, Dzūkijos nacionaliniame parke.
- Šiose vietovėse niekada nebuvo vykdoma žemės ūkio ar pramonės veikla, todėl požeminiai šaltiniai nėra užteršti, vandenyje nėra nei nitratų, nei nitritų. „Akvilės“ vanduo toks švarus, kad tinka net kūdikiams. Viename litre „Akvilės“ yra 256 mg/l mineralų. Kadangi tai mažos mineralizacijos vanduo, jis yra idealus vartoti kasdien, nes užtikrina nuolatinę organizmo hidrataciją, kitaip tariant, aprūpinimą tiek skysčiais, tiek reikalingais mineralais.
- Per dieną išgeriant 2–3 litrus „Akvilės“ organizmas nuolat papildomas optimaliu naudingųjų mineralų kiekiu.
- Kadangi tai skanus vanduo, kurį lengva gerti, nesunku kasdien išgerti rekomenduojamą normą.