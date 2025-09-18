Į Vilniaus pramogų sceną sugrįžta žymieji ARTBAT

Po trejų metų pertraukos Lietuvoje pasirodysiantis Ukrainos elektroninės muzikos kūrėjai žada ypatingą naktį – pasaulinės programos premjerą, kuri taps ne tik koncertu, bet ir didinga audiovizualine patirtimi.
Dramatiškas ARTBAT pasirodymas atspindės jų kelią per didžiuosias pasaulio muzikos scenas – nuo Coachella, Creamfields, Ultra Miami ir EDC, iki Awakenings bei Tomorrowland festivalių. „Gravity Opera“ publikai bus pristatyta visą šią patirtį apjungianti, išskirtinė programa.
Organizatoriai pabrėžia – „Gravity Opera“ nėra vien tik koncertas. Tai emocijų spektaklis, kuriame susilieja melodic techno muzika ir įtraukianti audiovizualinė odisėja, leidžianti dalyviams patirti muzikinį spektaklį. Jį išpildant su partneriais „Event Solutions“ – stipriausia renginių komanda šalyje ir radijo draugais „M-1 DANCE“.
„Mūsų tikslas – parodyti, kad muzika gali būti daugiau nei garsas. Ji gali tapti profesionalia patirtimi, teatru, emocijų kelione, kuri užgniaužia kvapą. ARTBAT yra būtent tie atlikėjai, kurie savo muzika įkūnija šią viziją“, – sako renginio organizatorius Mindaugas Kasparavičius.
Pasak jo, „Gravity Opera“ yra konceptas, kuriame susilieja keli pasauliai, tad šis renginys bus kertinis visoje Vilniaus rudens programoje: „ARTBAT pasirodymai visada pranoksta lūkesčius. Jie geba sukurti tokį emocinį ryšį, kad atrodo, jog tūkstančiai žmonių šoktų lyg vienas. Lietuvoje jie pasirodo retai, todėl šį kartą norime padovanoti ne tik jų muziką, bet ir unikalią atmosferą – tikrą pasaulinės premjeros jausmą čia, Vilniuje.“
Bilietai jau prekyboje. Organizatoriai kviečia nelaukti paskutinės minutės – pasaulinės premjeros vakaras žada sulaukti išskirtinio dėmesio. Lapkričio 14-tosios vakarą „LITEXPO“ rūmuose laukia nepakartojama galimybė patirti muziką, kuri peržengia koncertų, o kartais ir šios realybės ribas.
Bilietus rasite: https://gravityvln.lt/artbat/