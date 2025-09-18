Paaiškėjo, kuo ypatingos Lietuvoje aptartos „Fendi“ rankinės: kaina siekia ir penkiaženklę sumą

Bendrai „Fendi“ – tai vienas garsiausių Italijos mados namų, garsėjantis savo elegancija, inovacijomis ir ypatingu dėmesiu odos gaminiams, ypač rankinėms.
Viskas prasidėjo dar 1925 m., kai Adele ir Edoardo Fendi įkūrė odos gaminių ir kailių parduotuvę.
Dėl aukšto meistriškumo prekinis ženklas sparčiai populiarėjo, o 1965 m. prie „Fendi“ prisijungė legendinis dizaineris Karlas Lagerfeldas, kuris sukūrė legendinį „FF“ logotipą („Fun Fur“) ir padėjo prekės ženklui tapti tarptautiniu mados lyderiu.
Mados namai turėjo ne vieną ikonišką kurinį, kurio skirtingais dešimtmečiais troško stilingos, pripažinimo siekiančios moterys.
1997 m. Silvia Venturini Fendi sukūrė ikoniškąją „Baguette“ rankinę, kuri ypač populiaraus serialo „Seksas ir miestas“ dėka tapo popkultūros simboliu.
Iš mados niekaip neišeina ir 2009 m. pasirodęs „Peekaboo“ modelis, kuris tapo modernios elegancijos simboliu.
Tokias rankines „Fendi“ gamina iki šiol, o jų kaina siekia nuo maždaug 4 tūkst. iki beveik 10 tūkst. eurų.
Šiuo metu oficialioje svetainėje „Fendi pardavinėja šešis rankinių modelius.
Tai – jau minėtas „Peekaboo“, ikoniškoji „Baguette“, „Fendi Spy“, „Mamma Baguette“, „By the way“, „Fendigrapghy“.
Šias rankines galima įsigyti nuo maždaug 2 tūkst. eurų, tačiau yra išskirtinių modelių – kailiu puoštos, išskirtinių modelių rankinės gali kainuoti ir 20 tūkst. eurų.