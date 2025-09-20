Niekada nenuvilianti klasika: drabužį, kuri dažnai vilki Catherine Middleton, galite turėti ir jūs

Šį kartą dėmesio centre atsidūrė jos neretai vilkimi balti marškinėliai, puikiai derantys prie įvairių įvaizdžių.
Iš tiesų, Kembridžo hercogienė garsėja savo polinkiu vėl ir vėl dėvėti mėgstamus drabužius – tą ji daro ir su baltais marškinėliais.
Visgi mažai kas atkreipia dėmesį į šį hercogienės drabužį, kadangi jis dėvimas kaip viso derinio pagrindas.
Dažniausiai C. Middleton baltus marškinėlius derina prie savo prigludusių kostiumėlių.
Tai – šilkiniai „Joseph Silk-Blend“ marškinėliai be rankovių.
Jų kaina oficialioje tiekėjo internetinėje svetainėje siekia net 245 eurus, tačiau panašių variantų surasti galima ir gerokai pigiau.
Tokie balti marškinėliai be rankovių gali būti labai praktiškas drabužis, kuris tiks ne prie vieno įvaizdžio.
Tačiau patariama rinktis kokybiškų medžiagų marškinėlius, kitaip jie atrodys pigiai.
Siūloma vengti medvilnės ir sintetinių medžiagų – jos labiau tinkamos neformalesnėje aplinkoje. Svarbesnėms progoms – pravartu turėti kokybiškos medžiagos, pavyzdžiui, šilko, marškinėlius.
Kate Middleton
