Pasirinkusi kolekcijos temą, šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’25“ laukia išskirtinių svečių ir kolekcininkų

Didžiausias renginys Baltijos šalyse šiais metais bus išskirtinis ypatinga svečių programa. Dalyvavimą mugėje patvirtino pasaulinės šiuolaikinio meno scenos asmenybės.
„Kasmet siekiame, kad mugė būtų ne tik vieta įsigyti meno kūrinių, bet ir taptų edukacijos, švietimo platforma, kurioje mezgasi tarptautiniai dialogai. Šiais metais Vilniuje sutiksime pasaulinio lygio kolekcininkus, kuratorius ir meno ekspertus, kurie padės atskleisti tarptautinės meno rinkos tendencijas, aptars besikeičiančias kolekcionavimo strategijas bei Baltijos šalių meno vietą jose“, – sako tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius“ vadovė Diana Stomienė.
Šių metų tarptautinę pokalbių programą, kuri vyks „ArtVilnius Talks“ erdvėje, kuruos ispanų meno kritikas ir parodų kuratorius dr. Paco Barragánas ir meno kuratorė, filosofijos mokslų daktarė Simona Skaisgirė.
Po praėjusių metų Vilniaus mugės dr. P. Barragánas į Lietuvą atveža platesnę viziją – mugės diskusijose iš skirtingų perspektyvų jis pristatys kolekcionavimo kultūrą.
„Kolekcionavimas yra kur kas daugiau nei tik kaupti meno kūrinius. Tai ir psichologija, ir emocijos, ir strategijos, formuojančios meno rinkos audinį. „ArtVilnius“ yra puiki vieta kalbėti apie šiuos procesus Baltijos šalių kontekste, parodyti ryšį su tarptautinėmis tendencijomis“, – teigia P. Barragánas.
Savo pranešime dr. P. Barragánas pristatys beveik trijų tūkstantmečių kolekcionavimo istorijos viziją ir nuosekliai, remdamasis šešiais išskirtiniais kolekcininkų tipais, atskleis kolekcionavimo raidą nuo antikos iki šiuolaikinės epochos.
Savo patirtimi Vilniuje dalysis ir Jungtinėse Amerikos Valstijose gimusi, Berlyne gyvenanti šiuolaikinio meno kuratorė, agentūros „Companion Culture“ įkūrėja ir vadovė, rašytoja Lisa Long.
Sophios Al-Marios, Meriem Bennani, A. K. Burnso, Stephanie Comilang & Simono Speiserio, Rindono Johnsono ar WangShui parodas pristačiusi kuratorė orientuojasi į tarpdisciplininius tyrimus, performatyvųjį meną ir naujas pasakojimo formas. „ArtVilnius Talks“ studijoje L. Long skaitys pranešimą apie parodos virsmą jusliniu montažu, aptars parodų dramaturgiją, emocinę patirtį, politinių ir etinių aspektų atspindžius meno kūriniuose. Kuratorė dalyvaus ir P. Barragáno rengiamose diskusijose.
Ypatingo dėmesio mugėje neabejotinai sulauks ir Baltijos šalių kolekcininkų, latvių Jānio Zuzānso ir Vitos Liberte kolekcijos.
Jānis Zuzānsas – didžiausios privačios Latvijos meno kolekcijos „Zuzans“ įkūrėjas – jau du dešimtmečius remia meną, finansuoja Latvijos meno pristatymą užsienyje, Latvijos menininkų dalyvavimą Venecijos bienalėje, meno ir muzikos festivalius bei meno leidybą. Jis taip pat yra „Tate“ muziejaus Centrinės ir Rytų Europos įsigijimų komiteto narys ir Latvijos Purvīčio premijos mecenatas. „Zuzans“ meno kolekcijoje galima rasti Rashido Johnsono,
Nathanielio Mary Quinno, Emily Mae Smith, Marinos Abramović ir kitų garsių menininkų kūrinių.
V. Liberte – Latvijos teisininkė, meno kolekcininkė, mecenatė ir verslininkė, „Tate“ muziejaus Centrinės ir Rytų Europos pirkimų komiteto narė. Savo karjerą pradėjusi Niujorke, 2001 metais ji grįžo į Latviją, o nuo 2018-ųjų kartu su bendražygiais įkūrė „VV Foundation“, kuris remia šiuolaikinį meną ir skatina jaunųjų menininkų iš Latvijos ir Baltijos regiono augimą.
V. Liberte mugėje ne tik pristatys savo kolekciją, bet ir kartu su Estijos meno kolekcininku Martinu Krusu, „Zuzeum“ muziejaus taikomojo meno kuratore Jevgēnija Hamudajeva, meno kolekcininku Alainu Servaisu ir kuratore Lisa Long dalyvaus dr. Paco Barragáno moderuojamoje diskusijoje.
Estijos „Kruus“ kolekcijos kūrėjai – Martinas ir Epp Kruusai yra jauni ir aistringi kolekcininkai. Jų kolekcija aprėpia avangardą ir eksperimentines XXI amžiaus medijas. M. ir E. Kruusai aktyviai keliauja ir nuolat plečia savo kolekciją kūriniais iš Rytų Europos, Afrikos ir Japonijos.
Alainas Servaisas – vienas iš ryškiausių mugės svečių. Ekstravagantiškas, įtakingas, puikus oratorius, daugiau nei du dešimtmečius šiuolaikinio meno diskursą formuojantis kolekcininkas iš Briuselio domisi ir renka pradedančių menininkų kūrinius, ieško juose svarbių prasmių. Jį domina kūriniai, keliantys sudėtingus klausimus apie materialumą, kūniškumą, smurtą, mirtį, rasizmą.
Pasaulio kasdienybę ir transformacijas atspindinčių kūrinių saugotoju save vadinantis A. Servaisas – ne tik kolekcininkas. Jis aktyviai dalijasi įžvalgomis apie meno industriją ir rinką, remia jaunus menininkus, siūlydamas jiems rezidencijų programas savo lofte Briuselyje, kur ir saugoma jo kolekcija.
„Mane domina menas, kuris meta iššūkį, priverčia diskutuoti ir kartais net sukelia nepatogumą. Tokia yra šiuolaikinio meno galia“, – viename interviu yra sakęs jis.
Nebe pirmą kartą į „ArtVilnius“ atvyksta buvęs mugės meno vadovas, daugiau nei 20 metų tarptautinėje meno scenoje dirbantis meno kuratorius Ericas Schlosseris.
E. Schlosserio patirtis Europos meno ir kultūros lauke leidžia plačiai matyti meno procesus. Dažnai į meno mugių vertinimo komisijas kviečiamas E. Schlosseris ypač domisi fotografija, konsultuoja šiuolaikinius menininkus ir šiuolaikinio meno kolekcininkus. Šiais metais jis dalyvauja „ArtVilnius’25“ komisijoje.
Komisijos darbe dalyvaus ir pirmą kartą į Vilniaus mugę atvykstanti žinoma meno renginių vadybininkė, Vienos šiuolaikinio meno mugės galerijų programos vadovė Fanny Zerz. Pirmą kartą mugėje dalyvaus ir kolekcininkai iš Miuncheno Stefanas Vilsmeieris ir Sergio Linharesas. Susipažinti su Baltijos šalių galerijomis, galerininkais ir menininkais atvyksta ir nauja Stokholmo meno mugės vadovė Sara Berner Bengtsson, taip pat daugybė užsienio žurnalistų, meno kuratorių iš Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos ir kitų šalių.
„Labai svarbu, kad į Vilnių atvyksta ne tik garsūs tarptautiniai vardai, bet ir regiono kolekcininkai, kurių kolekcijos bei iniciatyvos daro didžiulę įtaką Baltijos meno laukui. Šių susitikimų metu lankytojai galės pamatyti, kaip formuojasi kolekcionavimo kultūra mūsų regione ir kaip ji įsirašo į pasaulinį meno diskursą“, – pabrėžia „ArtVilnius“ meno vadovė ir viena iš kuratorių Sonata Baliuckaitė-Arlauskienė.
Šių metų „ArtVilnius“ programa kvies ne tik įsigyti meno kūrinių, bet ir įsigilinti į kolekcionavimo fenomeną, diskutuoti su ekspertais bei atrasti meno rinkos užkulisius. Tikimasi, kad tarptautinės diskusijos ir susitikimai taps įkvėpimo šaltiniu ne tik profesionalams, bet ir plačiajai auditorijai.
„ArtVilnius’25“ vyks spalio 3–5 dienomis. Mugę organizuoja Lietuvos meno galerijų asociacija, renginio vadovė – D. Stomienė, meno vadovė – S. Baliuckaitė-Arlauskienė. Mugę finansuoja Lietuvos kultūros taryba, renginio globėja – Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatė – advokatų kontora COBALT, generalinis partneris – „EIKA Group“, pagrindinis partneris – LITEXPO.