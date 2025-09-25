Karščiausia rudens naujiena Lietuvoje: nustebinti ruošiasi pasaulio erotikos žvaigždės

„Plakate paliktas daugtaškis nėra jokia klaida, netrukus paskelbsime karščiausią naujieną, mat pernai pirmą kartą vykęs tarptautinis erotikos festivalis „Eros“ įrodė, jog lapkritis tampa erotiškiausiu, seksualiausiu bei pikantiškiausiu mėnesiu Lietuvoje“, – teigia Vykinta.
Iš Vokietijos atvykusios erotikos žvaigždės Andy ir Katrin Gajndr mūsų šalyje lankosi ne pirmą kartą. Lietuvoje jie pasirodo įvairiuose konkursuose, o šįkart atvyko pasiruošti lapkričio 21–22 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančiam tarptautiniam erotikos festivaliui „Eros 2025“.
Šiemet profesionalūs šokėjai ruošiasi nustebinti visiškai naujais, dar nematytais šou pasirodymais. „Mums su Katrin labai patinka Lietuva, pastebime, jog pastaraisiais metais lietuviai tampa drąsesni, atviresni ir vis daugiau jų ateina į mūsų pasirodymus. Tad labai džiugina, jog lietuviai laužo stereotipus apie savo šaltą konservatyvų būdą“, – teigia Andy.
Nuo baleto iki pasaulio striptizo čempiono
Užsieniečiai šokėjai irgi laužo ne vieną stereotipą apie savo profesiją bei erotikos pasaulį. Pasaulio ir Europos striptizo čempionas, profesionalus striptizo šokėjas ir choreografas Andy turi unikalią stulbinančią asmeninę istoriją. „Gimiau ir užaugau Lenkijoje, vaikystėje šokau baletą, paauglystėje nėriau į gatvės šokių, breiko pasaulį.
Galiausiai sulaukęs dvidešimties metų naktiniuose klubuose ėmiau šokti striptizą ir taip prasidėjo mano kelionė po erotikos ir seksualumo pasaulį. Iš pradžių šokau Vokietijos naktiniuose klubuose, o paskui pakėliau sparnus į Jungtines Amerikos Valstijas, kur tapau ir choreografu“, – pasakoja Andy.
Andy Amerikoje, kur pasisėmė unikalios patirties, praleido daugiau kaip šešerius metus. Pasirodant pasaulio ir Europos čempionatuose, pasak Andy, norint tapti čempionu, neužtenka turėti tik raumeningą kūną ir nusirengti.
„Kas nesusidūrę su šia sritimi, galvoja, ai, šiems striptizo šokėjams užtenka savo seksualiu, treniruotu ir tvirtu kūnu įaudrinti moteris. Deja, aš daug valandų praleidžiu galvodamas apie savo pasirodymą, kuris prilygsta mini šou. Banalu ir atgyvenę policininko, jūreivio, gaisrininko, Džeimso Bondo kostiumai, reikia ieškoti naujų įvaizdžių ir detalių bei šou pasirodymo istorijų. Šių laikų publika reikli, tad bet kaip pasirodyti negalime“, – atvirai teigia čempionas.
Šiandien Andy daugiau dirba kaip choreografas ir padeda kitiems vyrams striptizo šokėjams pasiruošti pasirodymams pasaulio ir Europos čempionatuose. Pasak Andy, tik filmuose matome, jog striptizo šokėjai sulaužo visas padorumo ribas, yra nesutverti šeimai ir santykiams, bet, tiek aš, tiek dauguma kolegų esame laimingai vedę, turime šeimas ir po karščiausių pasirodymų neliekame su gerbėjomis, o lekiame namo.
Burleskos šokėjai nenusirengia vien dėl erotikos
Andy kolegė Katrin Gajndr – tarptautinė burleskos žvaigždė, artistė, pasižyminti drąsa bei atvirumu. K. Gajndr išsiskiria ryškiais, išskirtiniais, puošniais, elegantiškais, unikaliais kostiumais, kruopščiai apgalvoja kiekvieną stiliaus detalę.
„Burleska yra meninis performansas, kuriame svarbus šokis, estetika, teatralizuotas kostiumas bei pasakojimas. Įdomu tai, jog mes, burleskos šokėjai, nenusirenginėjame vien tam, kad būtų erotiška, pikantiška ir skandalinga. Tai yra menas, kur žiūrovas sudalyvauja mini spektaklyje“, – sako Vokietijos burleskos žvaigždė.
Beje, dažnai Katrin sulyginama su penktojo dešimtmečio Holivudo žvaigždėmis. „Neslėpsiu, man patinka šio senojo Holivudo žavesys bei spindesys, įtaiga ir jausmas“, – teigia K. Gajndr.
Burleskos žvaigždė pasirodo visame pasaulyje, savo pasirodymuose nevengia provokacijų. „Savo šou ir sceniniu įvaizdžiu man patinka provokuoti žiūrovus, tad ir erotikos festivalyje nustebinsiu dar nematytu pasirodymu“, – prisipažįsta K. Gajndr.
Be žvaigždžių Andy ir K. Gajndr tarptautiniame erotikos festivalyje „Eros 2025“ lapkričio 21–22 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje pasirodys dešimtys profesionalių šokėjų, menininkų, BDSM ir kinky influenceriai iš Lietuvos bei įvairių pasaulio šalių, renginyje dalyviai galės išbandyti įvairių dirbtuvų – nuo „Dirty talk“, kur žinoma sekso edukatorė Emma Crave mokys žiūrovus, kaip įveikti drovumą ir atvirai, drąsiai be jokių tabu kalbėti sekso metu, iki apsikabinimo bei BDSM dirbtuvių, o edukacijų erdvėje medikai, psichologai, seksualumo, moteriškumo, vyriškumo edukatoriai, žinomi žmonės kalbės apie seksualumą, intymumą bei santykius. „Susitinkame didžiausiame, vieninteliame tarptautiniame erotikos festivalyje „Eros 2025“. Patikėkite, tai bus nepamirštamas jūsų vakaras“, – sako organizatoriai.