Unikalioje parodoje – būrys žinomų žmonių: pasirodė ir V. Martikonytė su mylimuoju

Paroda „KAI PRABYLA DIEVAI“ kviečia į kelionę, kurioje mitai tampa veidrodžiu sielos gelmėms, atskleisdami universalias tiesas apie žmogaus prigimtį ir vietą po saule. Taip gimė Gintarės vizija sujungti tai, kas šventa mumyse, su tuo, kas glūdi pasakojimuose iš praeities. Jos svajinga prigimtis – kūrybiškumo šaltinis, iš kurio gimsta paveikslai. Jie ateina iš tylos, iš įsiklausymo ir atvirumo akimirkų su savimi.
Per savo kūrinius Gintarė tarytum perduoda žinią, kad kiekvienas iš mūsų savaip palaimintas. Kai iš tiesų įsiklausome į save, atrandame teisingas gyvenimo kryptis.
Šiame parodos kontekste dievai ir deivės simbolizuoja vidinius resursus, padedančius mums pažinti save ir išreikšti unikalumą. Kūryba čia tampa dialogu su archetipais – būdu pažvelgti į savo intuicijos šaltinį.
Mitologijoje dievai dažnai turėjo dvi puses – šviesiąją ir tamsiąją, kuriančiąją ir griaunančiąją. Lygiai taip pat ir mes egzistuojame tarp šviesos bei šešėlio. Gintarės paveikslai – tarsi veidrodžiai, kuriuose atsispindi mintis, kad abi pusės būtinos. Tik priėmę savo pilnatvę tampame tikraisiais savimi. Šis dualumas ryškėja per dievų figūras: Dionisą – ekstazės ir chaoso, Plutoną – turtų ir mirusiųjų pasaulio. Jų priešprieša atskleidžia žmogaus sielos kompleksiškumą. Paroda kviečia suvokti, kad tik integruodami visas savo asmenybės dalis – tiek šviesą, tiek šešėlį – galime pasiekti autentiškumą ir vidinę pilnatvę.
Kiekvienas potėpis, kiekviena spalva tampa šios amžinos kovos ir susitaikymo išraiška – kvietimu atrasti savyje dieviškąją kibirkštį.
Gintarės kelias į meną buvo tarsi palaimintas – ji gimė menininkų šeimoje, o tapyba tapo tiltu, jungiančiu jų širdis. Tai jos aistra ir gyvenimo kelias. Baigusi Kauno taikomosios dailės mokyklą (Interjero apipavidalinimo specialybę) bei Vilniaus dailės akademiją, kur įgijo dizaino bakalauro laipsnį, ji jautė, kad menas jai – tai būdas kurti iš vidaus, remiantis tvirtu pagrindu ir laisva vizija.
Pirmoji Gintarės paroda „Ocean of Life“ išvydo dienos šviesą 2019 metais – tai buvo pirmasis šeimos meninis pasirodymas Lietuvoje. „Passion“ serijos darbai pelnė įvertinimą tarptautinėje parodoje „The Gallery Steiner“ Vienoje (Austrija, 2022 m.).
Vėliau sekė pasirodymai Lietuvoje ir Prancūzijoje – „Different Faces“ galerijoje „Autoportretas“ bei „Legendary Divas“ Saint Jean Cap Ferrat.
Drąsus, modernus menas visada lydėjo Gintarę. Ieškodama atsakymų į gilesnius klausimus, ji ėmė vis labiau pasitikėti intuicija, leidžiančia eiti ten, kur kviečia vidinis balsas. Taip atsirado kūriniai, kupini prasmės, šviesos ir drąsos būti savimi.
Dabar Gintarė pristato didžiausią iki šiol savo viziją, brandintą septynerius metus. Paroda „KAI PRABYLA DIEVAI“ – tai jos kūrybos Apopėjus.
Mintis surengti parodą bažnyčioje gimė dar studijų metais – tarsi tolimas, nepasiekiamas sapnas. Šie 2025-ieji metai tapo lemtingi, kartu su ypatingu jos 33-uoju gimtadieniu. Negali nepastebėti tokios simbolikos.
Sutelkus metų patirtį ir žinias prasidėjo intensyvus kūrybinis procesas, subūręs stiprią komandą. Taip svajonė virto tikrove.
Paroda įvyko Vilniuje, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje, kur susirinko daugiau nei 400 žmonių – tarp jų ir svečiai iš Kauno, Klaipėdos, Madrido bei Milano. Didžiausiu ir sakraliausiu vakaro momentu tapo Kristaus atvaizdo paveikslo atidengimas. Kai Gintarė priklaupė prieš Jėzaus atvaizdą, tai buvo jos adoracijos akimirka – kupina dėkingumo, tikėjimo ir vidinės šviesos.
Bažnyčia tapo ne tik dvasine, bet ir menine erdve – vieta, kur žmogaus kūryba susiliejo su tikėjimu.
Siekiant peržengti tradicines ribas, Gintarė sujungė muziką, vaizdą ir judesį, leisdama žiūrovams pasinerti į kūrinio esmę per visus pojūčius. Parodoje pasirodė muzikos ir šokio meistrai, o inovatyvios technologijos, pasitelkusios dirbtinį intelektą, perkėlė paveikslų herojus į 3D erdvę.
Vizualaus meno dėka kūriniai atgijo ir nužengė iš ekrano tiesiai į žiūrovų širdis – sukurdami emocinį, daugiabriaunį išgyvenimą, kuris pranoko įprasto meno suvokimą. Ši patirtis neabejotinai taps ryškiu įvykiu, peržengiančiu tradicinių parodų ribas.
Tai buvo vakaras, kupinas plojimų, dėkingumo ir šviesos.
Šiandien Gintarė džiaugiasi, kad jos kūriniai sulaukia dėmesio iš meno, kultūros ir verslo pasaulių – iš žmonių, vertinančių simboliką, unikalumą ir išliekamąją vertę. Didžiausias jos paveikslas buvo nupirktas dar prieš parodą – jis bus eksponuojamas grožio studijos „Heide“ interjere.
Kitą dieną paroda persikėlė į „Grand Hotel“ viešbutį Vilniuje, kur svečiai galėjo artimai bendrauti, kalbėtis apie kūrybos procesą, įkvėpimo šaltinius ir dar kartą pasigrožėti paveikslais.
Tarp svečių – Lietuvos baleto primarijus Nerijus Juška su šeima, operos solistė Kristina Zmailaitė, verslininkai Žilvinas Grigaitis , Andrius Nikanorovas, dizaineriai Vidmantė Martikonytė, Marius Vepšta, interjero kūrėjas – projektuotojas Artūras Čižiūnas bei Indrė Reimorienė, floristė-dekoratorė Inesa Borkovska, restorano „Le Mans“ savininkė Jadvyga Lobul, bei svečiai iš Kauno – plaukų stilistas Karolis Murauskas, draugė Greta Kviatkovskaja ir kiti.
Didžiulį pasididžiavimą ir švelnumą savo dukrai tądien parodė Gintarės tėvai, mažoji dukrytė bei močiutė – su gėlėmis, šypsenomis ir apkabinimais.
Vidmantė MartikonytėNerijus JuškaŽilvinas Grigaitis
Rodyti daugiau žymių