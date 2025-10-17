Žvaigždžių savaitėje – Diane Keaton mirtis ir susižadėjęs Billie Eilish brolis

Rudeniškas atokvėpis
Kanadoje, Banfo nacionalinio parko širdyje, stūkso viešbutis lyg iš pasakos – apsuptas kalnų didybės ir akinančio mėlio ežerų.
Norėdami pabėgti nuo smalsių akių į prabangų žmogaus nepaliestos gamtos apsuptyje esantį „The Fairmont Chateau Lake Louise“ vyko dainininkas Justinas Bieberis (31 m.) ir jo žmona manekenė, verslininkė Hailey Bieber (28 m.).
Laukinių gyvūnų stebėjimas, pasiplaukiojimai valtele ir laikas vienas kitam – taip atsipūtė metukų sūnų auginanti bene garsiausia pasaulio pora. Kad laikas buvo įsimintinas, patvirtino pati Hailey brūkštelėdama: „Dažniau išeikime į lauką.“
Ikona išėjo su šypsena
„Ji buvo viena iš milijono. Ji gyveno būtent taip, kaip norėjo – pagal savo taisykles, apsupta žmonių ir dalykų, kuriuos tikrai mėgo“, – taip prisimenama Holivudo žvaigždė Diane Keaton. 79-erių legendinės aktorės gyvybė užgeso Kalifornijoje.
Aktorės krepšelyje ne vienas ikoniškas vaidmuo, „Oskaro“ statulėlė ir prestižinių apdovanojimų nominacijos bei milijonus gerbėjų pakerėjęs darbas prieš kamerą.
Nors geidžiamiausią apdovanojimą jai pelnė vaidmuo Woody Alleno romantinėje komedijoje „Anė Hol“ („Annie Hall“), Diane gerai įsiminė ir tiems, kurie mėgavosi „Krikštatėviu“, „Mylėti(s) smagu“, „Nuotakos tėvu“.
Nors jau kurį laiką Diane būklė buvo sunki, sveikatos problemas ji palikdavo už uždarų durų ir pasauliui spinduliuodavo pozityvumą.
Sugriuvo daug metų kurta pasaka
Dabar jie kalbasi tik per advokatus, tačiau 19 metų vienas be kito negalėjo įsivaizduoti savo pasaulio. Skirtingais keliais po beveik dviejų dešimtmečių drauge pasuko garsioji aktorė Nicole Kidman (58 m.) ir dainininkas Keithas Urbanas (57 m.).
„Nicole nenorėjo skirtis, darė viską, kad išsaugotų santuoką, tačiau nepavyko“, – atviravo artimas poros draugas ir pridūrė, kad nesutarimų būta jau kurį laiką.
Kalbos ne visada laužtos iš piršto, bet porą pažįstantieji sako, kad skyrybų priežastis gana paprasta, – Keithas jau šildosi kitos moters glėbyje.
Nors į viešumą ši žinia iškilo visai neseniai, teisme santykius jie aiškinasi beveik tris mėnesius. Per tą laiką jie sutarė ir dėl dukrų Sunday Rose (17 m. ) ir Faith (14 m.) globos. Su Nicole mergaitės gyvens 306 dienas per metus, tėčiui bus skirtos likusios 59.
Į Paryžių – su skandalais
Nors Paryžiaus mados savaitė jau praūžė, kalbos apie ten apsilankiusią Sasekso kunigaikštienę Meghan Markle (44 m.), panašu, nutils negreitai. Per trumpą laiką – net trys skandalai, kurie sukasi apie Meghan.
Kol visi reagavo itin ramiai, ant „Balenciaga“ podiumo paslydęs modelis Meghan sukėlė didelę šypseną. Kikenimą delnais bandžiusi paslėpti kunigaikštienė sulaukė ne tik internautų kritikos strėlių – dėl tokio poelgio reikėjo teisintis jos atstovams.
Tačiau tai ne viskas. Nepatogumų kilo ir užkulisiuose. Pokalbį su britų aktore Kristin Scott Thomas bandžiusi užmegzti Meghan buvo palikta, o sveikindamasi su „Balenciaga“ dizaineriu Pierpaolo Piccioli susitrenkė galvomis.
O kur dar vaizdo įrašas, kuriame jos kojos ilsisi ant mikroautobuso odinių sėdynių, kai automobilis važiuoja Pont de l’Alma tuneliu – tuo pačiu keliu, kuriuo važiuodama 1997 m. žuvo princesė Diana. Panašu, kad nepagarbia išvadintai Meghan mados renginius kuriam laikui teks vėl pamiršti. Sunku gyventi, kai sekamas kiekvienas tao žingsnis.
Į kitą etapą – sraigtasparniu
Muzikantas, dainų autorius ir prodiuseris, o dar geriau žinomas kaip populiarios atlikėjos Billie Eilish (23 m.) brolis ir scenos partneris Finneas O’Connellas (28 m.) priklaupė ant vieno kelio.
Po septynerių metų draugystės romantiškai jis pasipiršo aktorei Claudiai Sulewski (29 m.).
Šią dieną pora prisimins visą gyvenimą, mat leidžiantis saulei vaizdingą atodangą Kalifornijoje, kur Finneas uždavė lemtingą klausimą, jie pasiekė sraigtasparniu.
„Amžinai ir visada“, – tokie žodžiai palydėjo sužadėtuves, kurios širdį pripildė dar didesnės meilės.
