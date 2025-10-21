Estetikos bei mokslo dermė: grožio centrai ir klinikos pristato naujienas ir aktualius pasiūlymus šaltajam sezonui

Kelionė į sveikatą bei grožį kupina ramybės, profesionalumo ir pasitikėjimo
„SkinMed“ – moderni sveikatos ir grožio klinika, įsikūrusi pačioje Vilniaus širdyje, Gedimino prospekte. Čia mokslas susitinka su estetika, o kiekviena detalė kuriama galvojant apie jus. Klinikoje siūlomos pažangiausios estetinės ir lazerinės dermatologijos, kosmetologijos bei sveikatinimo paslaugos, paremtos naujausiomis technologijomis ir individualiu požiūriu į kiekvieną klientą.
„Mūsų tikslas išryškinti jūsų natūralų grožį, atkurti odos sveikatą ir sustiprinti pasitikėjimą savimi. Dirbame tam, kad kiekviena procedūra būtų ne tik efektyvi, bet ir maloni patirtis: saugi, atsakinga ir pritaikyta būtent jums“, – teigia „SkinMed“ įkūrėja Aušra. Klinikos patyrusių ir rūpestingų specialistų komanda pasirūpins, kad jūsų kelionė į sveikatą ir grožį būtų kupina ramybės, profesionalumo ir pasitikėjimo.
Rudens laikotarpiu „SkinMed“ gydytojai, rekomenduoja dėmesį atkreipti į dvi aktualias procedūras.
Aukšto efektyvumo pigmentinių dėmių, randų ir kapiliarų šalinimo, aknės bei rožinės gydymo procedūra. „Lumecca IPL“ (Intense Pulsed Light) aparatą naudoja estetinės medicinos specialistai siekdami veiksmingai pašalinti pigmentines dėmes, raudonus kapiliarus, gydyti aknę bei rožinę, šalinti kitus odos defektus. Šis modernus įrenginys pasižymi aukštu efektyvumu ir leidžia pasiekti stebėtinus rezultatus be invazinių procedūrų.
Kaip veikia šis aparatas? „Lumecca IPL“ naudoja intensyvius šviesos impulsus, kurie selektyviai absorbuoja pigmentus arba kraujagyslių tinklą odos sluoksniuose. Tai sukelia šviesos energijos transformaciją į šilumą, sunaikinant pigmento arba kraujagyslių sienas. Šis procesas sumažina pigmentines dėmes, raudonus kapiliarus ir kitus odos defektus, suteikdamas odai sveiką ir švytinčią išvaizdą.
„Morpheus 8“ – tai naujos kartos frakcinio mikroadatinio radio dažnio odos atjauninimo procedūra su ilgai išliekančiais rezultatais. Mažina raukšles, stangrina odą, naikina strijas bei randus, lygina odos tekstūrą bei spalvą, mažina riebalinį sluoksnį, veikia pigmentą. Procedūros metu yra derinamos dvi itin efektyvios terapijos – mikroadatinė ir radijo dažnio (RF). „Morpheus 8“ technologija pagrįsta kolageno ir elastino stimuliavimu giliuosiuose odos audiniuose dėka 24-ių nano adatėlių. Per jas į audinius yra perduodamos specialios radio dažnio bangos, kurios stimuliuoja elastiną bei skatina kolageno gamybą. Procedūra yra labai vertinama kaip alternatyva chirurginėms intervencijoms.
„Morpheus 8“ procedūra gali būti atliekama veidui, kaklui, dekoltė; jos paprastai yra atliekamos vienu metu. Puikūs rezultatai pasiekiami ir kitose kūno vietose: pilvas, vidinės šlaunų dalys, rankos, sėdmenys – ten, kur trūksta stangrumo bei elastingumo. Procedūros kūnui metu yra veikiamas riebalinis audinys, kūnas stangrėja bei formuojamas jo kontūras.
Ši procedūra itin pamėgta pasaulyje gerai žinomų asmenybių, tokių kaip Kim Kardashian, Victoria Beckham, Eva Langoria ir kt. Garsenybės viešai džiaugiasi neįtikėtinais rezultatais tiek atjauninant veido odą, tiek stangrinant bei ryškinant kūno kontūrus.
____________________________________
Mokslu pagrįsta odos jaunystė su BBL impulsine šviesa
Lazerinės dermatologijos ir estetinės medicinos klinika „MediAnna“ – tai vieta, kur pažangios technologijos, medicinos mokslo naujovės ir individualus požiūris į kiekvieną klientą susilieja tam, kad padėtų išsaugoti sveiką, jaunatvišką ir natūralų grožį.
„Kiekvienas žmogus – unikalus, todėl kiekvienam kuriame individualų procedūrų planą, padedantį siekti geriausios odos būklės ir ją išlaikyti“, – sako klinikos vadovė Lina Šukienė.
Klinika teikia platų paslaugų spektrą: odos atjauninimo, randų ir nepageidaujamų plaukelių šalinimo lazeriu, kūno kontūravimo, injekcijų bei kitų dermatologinių procedūrų.
Graži oda – tai ne tik genai ar brangūs serumai. Šiandien vis daugiau moterų ir vyrų atranda ilgalaikio odos grožio paslaptį moderniose technologijose. Viena tokių – BBL (BroadBand Light) procedūra, kuri ne tik gerina odos išvaizdą, bet ir stabdo senėjimo procesus ląstelių lygyje. Skamba kaip mokslinė fantastika, ar ne? Iš tiesų – tai moksliškai pagrįsta realybė! BBL HERO™ – naujausios kartos technologija – veikia dar greičiau, giliau ir plačiau, apimdama didesnį odos plotą per trumpesnį laiką, o rezultatai matomi jau po pirmų procedūrų.
Kokias odos problemas sprendžia BBL lazerinė procedūra? Tokias kaip, aknė ar po aknės likę randai, pigmentinės dėmės, strazdanos, išsiplėtę kapiliarai, odos senėjimo požymiai ir kt. „BBL – tai procedūra tiems, kurie nori ilgalaikio rezultato be invazijos. Ji tinka ne tik brandesnei, bet ir jaunai odai kaip prevencija. Tai viena universaliausių priemonių, padedančių odai ne tik atrodyti, bet ir būti sveikesnei“, – sako „MediAnna“ klinikos gydytoja dermatologė Evelina Petrauskaitė.
Skirtingai nei užpildai ar chirurginės intervencijos, BBL neveikia „per prievartą“ – ji skatina odą atsinaujinti natūraliai. Tai ypač svarbu toms, kurios vertina natūralumą ir nori nepasikeisti, o tiesiog atrodyti gaiviau, šviesiau, tarsi po gero poilsio. Klinikos „MediAnna“ gydytojai jums tai tikrai padės padaryti.
Stanfordo universiteto tyrimai rodo, kad reguliariai atliekamos BBL procedūros iš tikrųjų pakeičia ląstelių genų raišką, padarydamos jas „jaunesnes“. Kitaip tariant, jūsų oda ne tik atrodo jaunesnė – ji tampa jaunesnė biologine prasme. „MediAnna“ buvo viena pirmųjų klinikų atvežusi šią naują technologiją į Lietuvą. Jau daugiau nei porą metų čia dirbama su šiuo įrenginiu ir galima pasiekti puikių rezultatų; tuo pačiu siūlomos ir patraukliausios kainos klinikos klientams.
„Mes neiškraipome veidų – mes padedame jiems išlikti jaunatviškiems. Grožio esmė slypi individualume ir profesionalų rankose, todėl kviečiame tuo pasirūpinti kartu su mumis“, – pabrėžia klinikos komanda.
____________________________________
Mitas apie amžiną odos švytėjimą
Ilgus šimtmečius žmonės tikėjo, kad oda atsinaujina iš vidaus, jei tik suteiki jai šviesos ir dėmesio. Šiandien šią seną tiesą patvirtina mokslas – tik dabar šviesa ateina iš pažangiausių technologijų.
Frakcinis lazeris bei SecretRF mikroadatinė radiodažnio terapija, kurias profesionaliai taiko gydytoja dermatologė Barbora Nekrošienė, skatina natūralius odos regeneracijos procesus, aktyvina kolageno gamybą ir padeda atkurti lygią, elastingą, švytinčią odą.
Šiuo metu Kaune esančioje „Santje“ estetinės medicinos klinikoje šiai procedūrai taikoma ypatinga nuolaida – tai puiki proga pasirūpinti savo oda efektyviausiu metų laiku. Rudenį, kai saulės spindulių poveikis sumažėja, oda geriau toleruoja intensyvesnes procedūras, o jų rezultatai tampa dar ryškesni. Todėl tiems, kas siekia intensyvaus drėkinimo ir skaistumo, gydytoja B. Nekrošienė rekomenduoja gintaro rūgšties injekcijas. Šis preparatas, pasižyminti antioksidacinėmis ir ląstelių metabolizmą aktyvinančiomis savybėmis, padeda atkurti odos energijos balansą, pagerina tonusą ir suteikia natūralų spindesį.
Botulino toksino injekcijos, nepaisant vis dar gyvuojančių mitų, taip pat yra populiariausios šiuo metu. Gydytoja šią procedūrą atlieka subtiliai, su anatominiu tikslumu ir estetiniu pojūčiu. Procedūra padeda atpalaiduoti įsitempusius raumenis, išsaugant natūralią mimiką ir gyvą žvilgsnį. „Mano požiūris – holistinis, – teigia klinikos įkūrėja Barbora. – Grožis kyla iš dermos gyvybingumo, o ne iš perteklinio rūpesčio paviršiumi. Aš visada siekiu, kad žmogus po procedūros ne tik matytų pokytį, bet ir jaustų jį – kad oda būtų gyvesnė, o žvilgsnis ramesnis.“
Tai nuoširdus kvietimas sustoti, pasirūpinti savimi ir leisti profesionalui padėti jūsų odai atgauti natūralią pusiausvyrą bei sveiką švytėjimą. Klinika „Santje“ įsikūrusi Kaune, Šančių mikrorajone, visai netoli centro. Čia atliekamos injekcinės procedūros, odos ir plaukų gydymas, lazerinė dermatologija.
____________________________________
Ilgalaikis makiažas – ne tik grožiui, bet ir pasitikėjimui savimi
Šiuolaikinė grožio industrija sparčiai tobulėja, o vienas populiariausių pasirinkimų tarp moterų – ilgalaikis makiažas. Jis leidžia kasdien atrodyti tvarkingai, sutaupyti laiko bei jaustis užtikrintai bet kokioje situacijoje. Kaune įsikūręs ir klientų pasitikėjimą pelnęs Mikropigmentacijos centras siūlo naujos kartos ilgalaikio makiažo procedūras, kurios išsiskiria komfortu, preciziškumu ir neskausmingumu. Procedūros metu naudojamos pažangios technologijos ir aukščiausios kokybės priemonės, užtikrinančios, kad oda būtų tausojama, o rezultatas – itin natūralus. Klientai gali rinktis antakių, akių pravedimo ar lūpų kontūro bei atspalvio mikropigmentaciją, kuri išlieka ilgą laiką.
Kodėl verta rinktis šį centrą?
- Procedūros atliekamos be skausmo, naudojant modernias nuskausminimo priemones.
- Dirba sertifikuoti ir ilgametę patirtį turintys specialistai.
- Rezultatas pritaikomas individualiai pagal kiekvieno kliento veido bruožus ir norus.
- Suteikiamos išsamios konsultacijos ir priežiūros rekomendacijos.
Ilgalaikis makiažas Mikropigmentacijos centre – tai ne tik grožis, bet ir pasitikėjimas savimi kiekvieną dieną. „Siekiame, kad kiekviena mūsų centre apsilankiusi klientė būtų apsupta individualaus dėmesio, jaustųsi saugiai, komfortiškai ir galėtų džiaugtis nepriekaištingu rezultatu“, – teigia šio centro įkūrėja Gitana Vizgaitienė. Aktualūs pasiūlymai: šiuo metu klinika kviečia pasinaudoti specialiomis nuolaidomis renkantis keletą procedūrų!
____________________________________
Ruduo – tinkamiausias metas lazerinėms procedūroms!
„Estetus“ klinika – lazerinės ir estetinės dermatologijos klinika, veikianti Kaune ir Vilniuje. Šioje klinikoje atliekamos įvairios lazerinės ir injekcinės procedūros, puoselėjama odos sveikata, sprendžiamos įvairios odos senėjimo problemos. Klinikoje dirba gydytojai specialistai – dermatovenerologai, naudojama ypač moderni įranga.
„Estetus“ klinika gali pasiūlyti platų paslaugų spektrą – gydomoji dermatologija, darinių šalinimas, estetinių problemų sprendimas, plaukelių šalinimas, tatuiruočių bei permanentinio makiažo šalinimas, odos atjauninimo, kūno kontūravimo procedūros.
Klinikos išskirtinumas – kad būtų pasiektas maksimalus rezultatas, čia naudojami tik itin modernūs lazeriai, tokie, kaip Aleksandrito, pikosekundinis, „Candela VBeam“, „Gentle Max“.
Pasak klinikos specialistų, šaltuoju periodu labiausiai rekomenduojamos procedūros – kapiliarų bei pigmentinių dėmių šalinimas, frakcinis odos atnaujinimas. Tokio pobūdžio procedūroms idealus būtent nesaulėtas sezonas.
Frakcinis odos atjauninimas lazeriu – tai nechirurginė odos struktūrą gerinanti procedūra, skirta paviršinėms bei vidutinio gylio raukšlėms šalinti, odos stangrumui didinti, taip pat nedideliems, po aknės atsiradusiems randams gydyti.
Kraujagysliniai odos dariniai, išsiplėtę kapiliarai, odos raudonis, pigmentinės dėmės – dažniausiai estetinės problemos, keliančios didelį diskomfortą. Veiksmingiausias būdas jas įveikti – lazerinis gydymas. „Estetus“ klinikoje dariniai šalinami vienais inovatyviausių lazerių grožio rinkoje. Dėl integruotų vėsinimo sistemų net didesnių odos plotų gydymas yra saugus, nesukeliantis skausmo ir šalutinio poveikio.
Pasirūpinkite savo oda kartu su profesionalais, kurie supranta, jog tikroji estetika prasideda nuo sveikos odos! Daugiau informacijos apie aktualius pasiūlymus: https://estetus.lt/specialus-pasiulymai/
____________________________________
Drauge su klientu siekiant natūralaus ir ilgalaikio grožio
„BellaDerma“ klinika – tai inovatyvi dermatologijos ir estetinės medicinos klinika, kurioje susijungia ilgametė gydytojų patirtis ir pažangios lazerinės technologijos. „Tai vieta, kurioje grožis kuriamas atsakingai, nes procedūras atlieka gydytojai, turintys ilgametę patirtį ir nuolat tobulinantys savo žinias tarptautiniuose mokymuose. Kiekvienas grožio planas sudaromas atsakingai, pagal jūsų individualius poreikius, odos būklę ir siekiamą rezultatą. Taip pat siekiame ne tik rezultatų, bet ir komforto, todėl registraciją vizitui galima atlikti internetu, o savo laiką lengvai keisti ar perkelti vos keliais paspaudimais“, – pabrėžia klinikos „Belladerma“ vadovė Indrė Domarkaitė-Jakovlevė.
„Belladerma“ išsiskiria tuo, kad čia dirbama tik su sertifikuotais medicininiais lazeriais, tarp jų klientų puikiai vertinamu Aleksandrito lazeriu „Candela GentleLase Pro“, skirtu efektyviam plaukelių bei pigmentinis dėmių šalinimui. Klinikos įkūrėjai džiaugiasi galėdami pasiūlyti naujausios kartos lazerį „Cutera“, naudojamą kapiliarų, pigmentinių dėmių šalinimui bei odos atjauninimui. Tokia įranga bei profesionalūs gydytojai leidžia pasiekti greitus, tikslius ir saugius rezultatus, nepažeidžiant odos struktūros.
Šaltuoju metų laiku klinikos gydytoja dermatologė Rasa Mačiulienė pataria išbandyti šias procedūras.
Plaukelių šalinimas lazeriu. „Candela“ Aleksandrito lazeris yra vienas pažangiausių ir švelniausių būdų nuolat atsisveikinti su nepageidaujamais plaukeliais. Šaltuoju sezonu ši procedūra ypač veiksminga, nes oda mažiau veikiama saulės spindulių, todėl lazerio energija absorbuojama tiksliau, o rizika odos dirginimui ar pigmentacijos pokyčiams sumažėja. Be to, rudenį ir žiemą atliekami seansai leidžia užtikrinti ilgalaikį rezultatą, kad pavasarį galėtumėte džiaugtis lygia ir švelnia oda.
Išsiplėtusių kapiliarų šalinimas lazeriu. Ši procedūra tinkama kenčiantiems nuo raudonio, išsiplėtusių smulkių kraujagyslių veide ar kojose. Lazeris preciziškai veikia tik pažeistus kapiliarus, nepažeisdamas aplinkinių audinių, tad jau kitą dieną galite grįžti į įprastinę dienos veiklą.
Odos atjauninimas mikroadatine terapija su egzosomomis. Tai odą regeneruojanti procedūra, atliekama naudojant „Dermapen“ mikrodatinę terapiją kartu su egzosomomis – biologiškai aktyviomis molekulėmis, kurios stimuliuoja kolageno ir elastino gamybą. Procedūra pagerina odos tekstūrą ir suteikia veidui natūralų skaistumą bei pailsėjusį, sveiką spindesį. Šaltuoju sezonu ši terapija ypač rekomenduojama, nes nėra intensyvios UV spinduliuotės poveikio, todėl procedūra yra saugi, oda gyja lengvai ir greitai, leidžianti pavasario sezonu mėgautis spindinčia ir stangresne oda.
„BellaDerma“ galite rasti Kaune (S. Žukausko 2B ) ir Šiauliuose (P. Višinskio 37).
____________________________________
Naujiena Lietuvoje – itališka inovacija: išmanioji apsauga nuo ekranų poveikio odai
Mėlynoji šviesa, sklindanti iš kompiuterių, telefonų ir kitų ekranų, šiandien yra vienas didžiausių iššūkių odos sveikatai. Ji spartina senėjimą, skatina pigmentines dėmes, sausina odą. Šią šiuolaikinę problemą pirmasis Lietuvoje pasiūlė spręsti „Figaro“ grožio salonų tinklas, veikiantis daugiau nei 30 metų ir pelnęs tūkstančių klientų pasitikėjimą, pristatydamas naują italų prekės ženklą – „KSurgery“.
Kodėl tai ypatinga? „KSurgery“ prekinis ženklas išsiskiria tuo, kad sukūrė unikalią procedūrą ir produktus, apsaugančius odą nuo mėlynosios šviesos poveikio. Mėlynoji šviesa gali paspartinti senėjimo procesus, sukelti dehidrataciją, pigmentines dėmes bei jautrumą.
Šiuolaikinė kosmetologija – tai ne tik grožio procedūros, bet ir mokslu paremtos technologijos. Mėlynoji šviesa veikia odą neigiamai. Tyrimai rodo, kad net 1 val praleista prie ekranų 43 proc, padidina oksidacinio streso pažaidą.
Šiandien kompanijos investuoja į biologinių procesų tyrimus, siekdamos užtikrinti ilgalaikį, įrodymais pagrįstą poveikį odai. Tai reiškia, kad kiekvienas produktas ar procedūra – ne tik estetinė, bet ir terapinė priemonė, padedanti odai atsigauti, stiprėti ir išlikti sveikai.
Komandos stiprybė – ekspertai. „Figaro“ kosmetologų komandos veiklą koordinuojanti kosmetologė-lektorė Diana Makauskienė, patyrusi grožio srities profesionalė, tiki, jog kosmetologija šiandien – tai mokslas, inovacijos ir nuolatinis tobulėjimas. Pasak Dianos, norint pasiekti tikrai gerų rezultatų, svarbu suprasti odos biologinius procesus ir dirbti su patikimais, moksliškai pagrįstais sprendimais.
Naujos kartos odos priežiūra. „KSurgery“ produktų formulės, paremtos pažangiais biotechnologiniais sprendimais:
- Aktyvieji ingredientai, kaip peptidai, gliutationas, askorbo ir hialurono rūgštis – švelnūs odai, bet itin veiksmingi.
- Apsauga nuo mėlynosios šviesos – tam tikri filtrai „Blue light shield“ padeda išlaikyti odos stangrumą ir skaistumą.
- Drėkinimas ir regeneracija – provitaminas B5, keramidai, azijinė centelė, beta gliukanas palaiko sveiką odos barjerą ir apsaugo nuo kasdienio streso.
- Deguonimi praturtintos formulės skatina odos ląstelių atsinaujinimą ir suteikia energijos.
Rekomendacija klientams. Tyrimai rodo, kad vidutiniškai žmogus kasdien prie ekranų praleidžia daugiau nei 8 val. Štai kodėl reikia naudoti ne tik „Night mode“ ar „Blue light filter“ ekranų rėžimus.
„Figaro“ kosmetologės rekomenduoja kasdieninę odos priežiūrą pritaikyti šiuolaikiniam gyvenimo būdui. Net jei daug laiko praleidžiate prie kompiuterio ar telefono ekrano, jūsų oda gali išlikti skaisti ir apsaugota – svarbu rinktis produktus, kurie ne tik puoselėja, bet ir aktyviai saugo. „Geriausi rezultatai pasiekiami tuomet, kai odos priežiūra tampa nuosekliu procesu, o procedūros ir produktai parenkami individualiai mūsų specialistų“, – pabrėžia kosmetologė D. Makauskienė.
____________________________________
Atraskite rudens harmoniją: grožio bei poilsio ritualai kūnui ir sielai
„BionBion“ centruose Vilniaus Žvėryne ir Kauno „Akropolyje“ laikas tiesiog sustoja, o dėmesys skiriamas tik jums. Ruduo – puikus metas atsigręžti į save, atkurti odos drėgmę ir pasinerti į ramybę. Individualiai pritaikomos „BionBion“ procedūros – nuo veido ir kūno masažų iki pažangios aparatinės kosmetologijos – užtikrina ilgalaikius rezultatus.
Masažo terapija – tai daugiau nei poilsis. Tai šimtmečius tobulinta praktika, padedanti sumažinti stresą, atpalaiduoti įsitempusius raumenis ir pagerinti kraujotaką. Šiuo metu taikomos specialios nuolaidos masažų kursams: 3 procedūros: – 15 proc.; 5 procedūros – 20 proc.; 10 procedūrų – 25 proc. Tad pasinaudokite šia proga – tai bus investicija, kuri atsipirks gera sveikata ir vidine ramybe.
Šiuolaikinė kosmetologija leidžia pasiekti pastebimų rezultatų be invazinių procedūrų. Viena populiariausių – „Icoone® laser“ procedūra, padedanti mažinti celiulitą, formuoti kūno kontūrus, stangrinti odą ir gerinti limfos tekėjimą. „BionBion“ rudens pasiūlymai „Icoone®“ procedūroms padės pasiekti trokštamų rezultatų greičiau ir efektyviau.
Ruduo – puikus metas puoselėti odą: rekomenduojame dvi šio centro klientų pamėgtas veido procedūras. BABOR „Ampulių lietus“ – giliai drėkinanti, odą atstatanti procedūra, kuri užpildo mimikos raukšleles ir stiprina odos apsauginį barjerą. Idealiai tinka papilkėjusiai, gyvybingumą praradusiai odai. COSMEDIX „Crystal Glow“ – holistinis grožio ritualas, atkuriantis odos elastingumą, švytėjimą ir vidinę ramybę. Tai daugiau nei veido procedūra, tai akimirka skirta tik jums.
Naudojant nuolaidos kodą LR20, visoms* procedūroms taikoma 20 proc. nuolaida. (*Nuolaida netaikoma pasiūlymams, kurie jau yra su nuolaida).
„BionBion“ kviečia atsipalaiduoti, skirti laiko tik sau ir bent trumpam pabėgti nuo kasdienybės rūpesčių. Pasinaudokite išskirtiniais pasiūlymais ir leiskite sau mėgautis tikra harmonija.
____________________________________
Savo odos rūpestį patikėkite profesionalams!
Atvėsus orams ir prasidėjus šildymo sezonui, oda dažnai tampa jautresnė – išsausėja, parausta, paūmėja aknės, rožinės problemos. Būtent todėl šaltasis sezonas – svarbiausias metas suteikti odai tinkamą pagalbą bei peržiūrėti savo kasdienės priežiūros rutiną.
URB STUDIO – profesionali kosmetologijos studija, įsikūrusi Vilniuje, Raitininkų g., kuriai vadovauja kosmetologė ir lektorė Kristina Urbonaitė, jau 10 metų dirbanti su probleminėmis odomis.
Studijos komanda – tai Kristinos paruoštos ir jos metodikomis dirbančios specialistės, kurios kiekvienam klientui sudaro individualų gydymo bei priežiūros planą, paremtą šiuolaikinėmis technologijomis ir moksliniais sprendimais.
Kiekviena komandos narė nuolat tobulina žinias mokymuose, todėl nepriklausomai nuo to, pas kurį specialistą apsilankysite, gausite aukščiausio lygio profesionalią priežiūrą ir efektyvius rezultatus.
Studijoje dirbama tik su profesionale, kliniškai patvirtinta kosmetika – „pHformula“, „NOON Aesthetics“, „Optimum Derma Aciditate“, „Reviderm“, „G.M. Collin“ – kurios efektyvumas įrodytas net ir sudėtingiausiais atvejais.
Neatidėliokite – pasirūpinkite savo oda dar šiandien! Registruokitės į URB STUDIO ir patikėkite savo odos priežiūrą profesionalams, kurie padės atkurti jos sveikatą, balansą ir spindesį.
Registruojantis vizitui pasirinkite variantą „Procedūra parenkama vizito metu“ – bus gyvai įvertinta jūsų odos būklė ir parinkta tinkamiausia procedūra. Atvykę būtinai paminėkite nuolaidos kodą RUDUO – tuomet LED terapiją (vertė 30 EUR) prie pasirinktos veido procedūros gausite DOVANŲ.
Registruotis galite www.urbstudio.lt arba „Treatwell“ platformoje.
____________________________________
Vieta, kur grožis tampa ritualu
„TADA LUX Beauty Code“ – tai išskirtinis grožio salonas, kuriame kiekviena moteris ir vyras atranda laiko sau, poilsį ir profesionalią priežiūrą. Čia grožio puoselėjimas tampa ne tik procedūra, bet ir maloniu ritualu, atgaivinančiu kūną, protą ir sielą.
Pagrindinis šio grožio salono dėmesys – plaukų, veido ir kūno priežiūrai. Tik darnus šių trijų sričių balansas leidžia pasijusti ir atrodyti iš tiesų gerai.
Šaltuoju metų laiku ypač rekomenduojama „TADA LUX Beauty Code“ klientų itin pamėgta atstatomoji „Head Spa“ procedūra – tai visapusiškas plaukų ir galvos odos ritualas, atkuriantis pusiausvyrą ir suteikiantis nepakartojamą pojūtį. Procedūra apima galvos odos pilingą, atpalaiduojantį masažą, švelnų vandens krioklį bei intensyviai maitinančias kaukes. Ši SPA kelionė ne tik atgaivina plaukus, bet ir padeda atsipalaiduoti nuo kasdienio streso, sugrąžindama energiją bei spindesį.
Procedūroje naudojami „Milbon“ – japoniškos profesionalios plaukų kosmetikos produktai, garsėjantys nepriekaištinga kokybe ir inovatyviais ingredientais. „Milbon“ formulės veikia giliai plauko struktūroje, todėl net sausi, pažeisti ar pavargę plaukai tampa švelnūs, elastingi ir spindintys.
Norintiems sustiprinti veido odą, siūlomos pHformula veido atstatymo procedūros. Tai moderni odos priežiūros sistema, paremta dermatologinėmis technologijomis, kurios padeda spręsti įvairias odos problemas – nuo sausumo iki pigmentacijos ar senėjimo požymių. Po procedūros oda tampa skaistesnė, elastingesnė ir atsinaujinusi.
Dar viena klientų itin mylima paslauga – Utsukusy beadatinės mezoterapijos procedūra iš Japonijos. Ji suteikia vadinamąjį „porcelianinės odos efektą“, atkuria spindesį ir stangrumą be adatų ir skausmo. Rezultatas – tolygus odos tonas, glotnumas ir jaunatviška išvaizda, kuri spinduliuoja natūralų grožį.
O kūno puoselėjimui siūloma išskirtinė Endospheres terapija – tai ne tik estetinė, bet ir sveikatinimo procedūra, tinkanti tiek moterims, tiek vyrams. Aparatinė technologija masažuoja visą kūną, aktyvina limfodrenažą, stimuliuoja raumenis, mažina pilvo pūtimą bei gerina kraujotaką. Tai tikra energijos injekcija jūsų kūnui ir puikus būdas jaustis lengviau bei sveikiau.
Kviečiame pasinerti į „TADA LUX Beauty Code“ pasaulį – vietą, kur kiekviena detalė apgalvota tam, kad jaustumėtės ypatingai. Šio grožio centro komanda pasirūpins, kad jūsų grožis suspindėtų naujomis spalvomis, o kasdienybė taptų šiek tiek prabangesnė.
Užsisakyti „TADA LUX Beauty Code“ paslaugas galite per Treatwell aplikaciją.
____________________________________
Kai mama ir dukra grožį kuria su šiluma ir profesionalumu
„Grožio Bankas Plius“ – tai ne eilinis salonas, o mamos ir dukters bendras kūrinys. Tai grožio erdvė Vilniaus centre (A. Jakšto g. 8, Vilnius), kur profesionalios veido ir kūno puoselėjimo bei sveikatinimo procedūros dera su aukštos klasės kosmetikos pardavimu, atsakingu požiūriu į odos priežiūrą. Čia kiekviena smulkmena apgalvota taip, kad klientas pasijustų itin laukiamas.
Ne tik salonas, o grožio sistema. „Grožio bankas plius“ – tarsi asmeninė erdvė, kurioje juntama šeimos dvasia. Šią, butiko stiliaus jaukumu alsuojančią vietą, kuria mama ir dukra. Jų tikslas – atsisakant rutinos kurti erdvę, kurioje grožio puoselėjimas taptų nuoširdžiu ir efektyviu ritualu… „Grožio Bankas Plius“ išsiskiria tuo, kad klientui siūloma ne vien paslauga, o visas grožio planas: nuo profesionalios odos analizės iki tinkamų produktų parinkimo. Siekiama, kad klientai suprastų, ko iš tiesų reikia jų odai: drauge su specialistais rastų tinkamiausią priežiūros būdą.
Ekspertizė ir atsakingas pirkimas. Vienas pagrindinių „Grožio Bankas Plius“ privalumų – klientai čia gali įsigyti tą pačią profesionalią kosmetiką, su kuria ir dirba meistrai salone. Fizinėje ir internetinėje parduotuvėje gbplius.lt siūlomas platus asortimentas – veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių, dekoratyvinės kosmetikos produktų bei prabangių namų kvapų:
- prancūziška klasika: prabangios ir laiko patikrintos veido bei kūno priežiūros linijos, tokios kaip „Sothys“, „Simone Mahler“, „Thalion“ (jūros terapija);
- ekologijos garanto ženklas: „Phyts-Cosmébio“ sertifikuota, 100 proc. natūrali kosmetika, siekiantiems grožio be jokių kompromisų su cheminėmis medžiagomis;
- „Farmacia SS. Annunziata 1561“ – prestižinė itališka nišinė parfumerija ir kosmetika, sujungusi vsaistininkystės paveldą ir modernią odos priežiūros filosofiją.
- „Rhea“ kosmetika – individualizuota odos priežiūra, paremta pažangia technologija.
- plaukų priežiūros priemonės: profesionalūs šampūnai, kaukės ir serumai (SHOT, „Innatus“), atkuriantys plauko struktūrą ir gyvybingumą, užtikrindami ilgalaikę naudą.
Svarbu: visi šie prekių ženklai naudojami profesionaliuose salonuose visoje Europoje – dabar jie prieinami ir Lietuvoje, bet tik po asmeninės konsultacijos su specialistu!
Atsipalaidavimo ritualai. Salone atliekamos veido bei kūno procedūros, skirtos odos valymui, drėkinimui, atgaivinimui ir jauninimui. Kiekviena jų derinama individualiai – pagal odos būklę, amžių, gyvenimo būdą. „Grožio Bankas Plius“ specialistai atlieka ir kūno procedūras, padedančias atkurti tonusą, mažinti įtampą bei gerinti kraujotaką. Masažai, limfodrenažinės technikos, odos stangrinimo ritualai padeda ne tik atgaivinti kūną, bet ir nuraminti mintis.
Kvapai, kurie tampa prisiminimais. Jaukiame salone sklando ne tik grožio, bet ir subtilių nišinių kvepalų aromatai. Čia atrasite kvapus, kurie tampa dalimi asmeninio stiliaus – švelnūs, rafinuoti, turintys charakterį. Tai dar vienas būdas išreikšti save – ne žodžiais, o pojūčiais. Be to, siūlomi produktai, skirti vyrams ir namams (išskirtiniai kvapai).
Kodėl vertėtų rinktis „Grožio Bankas Plius“ dabar?
- Kompleksinis požiūris į grožį: parinkta kosmetika + procedūros.
- Patogumas: užsakymai internetu, pristatymas į namus arba atsiėmimas salone.
- Profesionalios konsultacijos: specialistai padeda pasirinkti tinkamiausią rutiną.
- Pasiūlymai ir naujienos: nauji produktai, lojalumo akcijos, riboto leidimo rinkiniai.
- Dovanų kuponai – specialistai padės išsirinkti dovanas jai ir jam.
____________________________________
Grožio ir sveikatos oazė Trakuose
Trakų estetikos centras – moderni grožio ir sveikatingumo klinika Trakuose, kurioje grožio specialistai ir gydytojai padės atskleisti jūsų natūralų spindesį. Klinikoje taikomos inovatyvios procedūros, kurios gerina išvaizdą, stiprina savijautą. Profesionalus aptarnavimas, jauki atmosfera, individualus dėmesys užtikrina, kad kiekvienas klientas išeis pasitikintis savimi ir savo oda. Siūlome susipažinti su populiariausiomis Trakų estetikos centre teikiamomis paslaugomis ir specialiais pasiūlymais!
HIFU + mezoterapija: naujausios kartos ultragarso procedūros HIFU atstato odos elastingumą ir stangrumą, nes skatina kolageno gamybą giliausiuose sluoksniuose. Tai neinvazinė veido stangrinimo metodika, kuri matomai pakelia odą ir sušvelnina raukšleles. Kartu taikoma mezoterapija – mikroinjekcijų terapija, intensyviai drėkinanti odą ir praturtinanti ją vitaminais bei aminorūgštimis. Tokiu būdu oda tampa atjaunėjusi, stangresnė ir skaistesnė. Šiuo metu klinikoje taikomas specialus pasiūlymas šiai procedūrai!
Vitaminų lašelinės: intraveninės terapijos lašelinės – greitas būdas papildyti organizmą didelėmis vitaminų, mineralų ir antioksidantų dozėmis. Ši procedūra padeda atstatyti skysčių balansą, stiprinti imunitetą ir padidinti energijos lygį po ligų ar varginančių dienų. Kiekviena terapija prasideda nemokama gydytojo konsultacija, kurios metu parenkama tinkamiausia infuzijos sudėtis.
Lazerinė depiliacija diodiniu lazeriu: pažangiausias ilgalaikio plaukų šalinimo sprendimas. Diodinis lazeris tiesiai veikia plauko folikulą, efektyviai jį sunaikindamas, neleidžiant plaukams ataugti. Procedūra itin komfortiška dėl integruotos odos vėsinimo sistemos, todėl oda lieka saugi. Po kelių procedūrų rezultatas išlieka ilgalaikis: oda tampa glotni ir švelni. Klinika dabar siūlo ypatingą akciją: įsigijus dvi procedūras, trečiąją gausite nemokamai!
Odos darinių šalinimas CO2 lazeriu: modernus ir tikslus būdas saugiai pašalinti gerybinius odos darinukus (papilomas, apgamus, karpas ir kt.). Procedūra praktiškai neskausminga, o oda greitai gyja be randelių ar ilgo atsigavimo. CO2 lazeris tiksliai sunaikina darinį, todėl sveika aplinkinė oda lieka nepažeista. Rezultatas – lygi, gaivi ir atjaunėjusi oda.
Endobiogenetika: pažangus diagnostikos metodas, vertinantis organizmo būklę holistiškai. Naudojant specialius kraujo tyrimų modelius, endobiogenika leidžia giliau pažvelgti į organizmo funkcijas ir nustatyti sutrikimų šaknis. Remdamas tyrimų rezultatais, specialistas gali rekomenduoti parinktus maisto papildus ir koreguoti gyvenimo būdą, padedančius pagerinti jūsų savijautą.
Trakų estetikos centras – jūsų patikimas partneris grožio ir sveikatos kelyje. Klinikoje taikomos pažangiausios technologijos, o specialistai rūpinasi, kad procedūros būtų saugios, efektyvios ir malonios. Nepraleiskite progos pasirūpinti savimi – užsiregistruokite jau šiandien ir pasinaudokite specialiais pasiūlymais. Daugiau informacijos apie procedūras ir akcijas rasite: