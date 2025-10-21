Išskirtiniais kostiumais stebinanti I. Kavaliaukaitė apie neišvengiamus kuriozus: „Teko važiuoti iškišus galvą pro automobilio langą“
2025 m. spalio 21 d. 19:30
Kaubojai, kosmonautai, „Alisa Stebuklų šalyje“, Vienos pokylis, Venecijos karnavalas, viduramžiai, Renesansas, aviacija, Holivudas, „Oskaro“ ceremonija, vandenynų gelmės, „Bado žaidynės“ – renginių ir televizijos laidų vedėjai Indrei Kavaliauskaitei (36 m.) šiandien sunku ir prisiminti visus teminius vakarėlius, per kuriuos vilkėjo ne įprastą vedėjos aprangą, o turėjo sukti galvą, kaip atitikti vakaro temą.