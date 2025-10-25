Kaune – naujo restorano atidarymas: susirinko didelis būrys žinomų veidų

Bičiulius ir verslo partnerius į japoniška dvasia alsuojantį renginį pakvietė žinoma kaunietė verslininkė ir keliautoja Daiva Breivė. Veikli moteris atidarė jau ketvirtą Lietuvoje „Sushi Lounge“ restoraną (trys iš jų veikia Kaune, vienas – Vilniaus senamiestyje). Renginyje buvo galima sutikti verslininkę, dekoro meistrę Ingą Budrienę, šokėją bei trenerį Saulių Skambiną su gyvenimo drauge Živile Barzdaityte, plaukų stilistą Karolį Murauską, renginių režisierių Giedrių Gustą, mentalistą Nicholą Kin, advokatę Aušrą Ručienę su sutuoktiniu, tituluotą gražuolę Betą Rumšienę, grožio specialistę Gitaną Vizgaitienę, dainininką Mindaugą Mickevičių-Mino ir kt.
Japoniška virtuvė – tam tikra meditacija
Kaip sakė vakaro kaltininkė D. Breivė, ją jau kuris laikas žavi japonų virtuvės filosofija – pagarba produktams, paprastumas ir estetika. „Japonai tiki, kad maistas turi kalbėti pats už save, todėl čia svarbi kiekviena smulkmena: skonis, tekstūra, net pjaustymo kampas. Man tai – tam tikra meditacija, lėtas ir sąmoningas procesas. Dirbdami su žalia žuvimi ir šviežiais ingredientais, mes išmokome labai daug apie kokybės standartus, kuriuos šiandien taikome visuose savo restoranuose. Tai – ne tik maistas, tai kultūra ir ritualas“, – įsitikinusi garsi kaunietė.
Naujojo „Sushi Lounge“ restorano išskirtinumas – erdvė ir energija. Čia ypatingas dėmesys skiriamas interjero dizainui, apšvietimui, sėdėjimo zonų patogumui. „Norėjome, kad žmonės jaustųsi tarsi trumpoje kelionėje – ramiai, estetiškai ir jaukiai“, – pasakojo restoranų tinklo įkūrėja.
Šio Kauno restorano, įsikūrusio A. Šapokos gatvėje, interjerą puošia menininko Ryčio Vaitkaus darbai, išpiešti bambukiniai šviestuvai, daug tapytos japonų simbolikos. Įdomu tai, kad R. Vaitkus vakaro metu piešė renginio svečių portretus.
Kokie lietuvių mėgstamiausi sušiai? „Lietuviai vertina gerą skonį, tad populiariausiais išlieka mūsų firminiai, išraiškingi sušiai su lašiša, krevetėmis, tempura. Tačiau pastebime ir augantį susidomėjimą minimalistiniais, tradiciniais nigiri ir sashimi – ypač tarp klientų, kurie ieško tikro žuvies skonio ir aukštos kokybės ingredientų“, – pastebi D. Breivė.
Sukurti suknelę iš sušių nebuvo didelis iššūkis
Kaip kilo idėja į renginį pakviesti žinomą floristą Modestą Vasiliauską? „Mes dažnai bendradarbiaujame su kūrybingais žmonėmis, kurie yra artimi mūsų puoselėjamai vertybei – tikrumui. Modestas būtent toks: charizmatiškas, nuoširdus, natūraliai kuriantis ryšį su žmonėmis. Jo energija puikiai dera su mūsų renginio atmosfera – neformalia, bet elegantiška, gyva. Norėjome, kad atidarymas būtų ne tik apie erdvę ir maistą, bet ir apie jausmą, kurį žmonės išsineša. Modestas
tam tikra prasme yra emocijos ambasadorius – jis sukuria nuotaiką, kurią norime dovanoti svečiams“, – šiltų žodžių floristui negailėjo vakaro sumanytoja D. Breivė.
Renginio metu M. Vasiliauskas pristatė savo naujausią kūrinį – specialiai šiam vakarui kurtą suknelę iš sušių, dekoruotą rudeniška augmenija. Neįprastais sumanymais garsėjantis kaunietis pirmąjį rekordą pasiekė 2002 m. sukūręs suknelę iš 10 tūkst. JAV dolerių. Drabužiui papuošti buvo panaudota 100 banknotų po 100 dolerių. Suknelė taip pat buvo dekoruota lapais ir orchidėjų žiedais. Tais pačiais metais jis pasiuvo suknelę ir prie jos pritvirtino 5132 lietuviškas vieno cento vertės monetas. Vėliau sekė darbai iš įvairiausių dalykų – nuo vytintų žuvų, lašinių, graikinių riešutų, moliūgų sėklų iki agurkų, šlepečių ar gintaro.
„Tai, kas kitiems atrodo neįmanoma, mane įkvepia“, – mėgsta sakyti žinomas kaunietis. Sukurti suknelę iš sušių jam nebuvo didelis iššūkis. „Nelabai juos mėgstu, tad ant suknelės ir sudėjau“, – šypsojosi humoro jausmo nestokojantis vyras. Kitais metais floristas tikisi sukurti kalėdinę eglutę iš 50 000 moliūgų – viliasi, kad įvykis bus fiksuojamas kaip rekordas.
Svajonė nuvykti į Tekančios saulės šalį
Tiesiai iš renginio į Vilniaus oro uostą išskubėjęs plaukų stilistas Karolis Murauskas prisipažino tiesiog dievinantis japonų virtuvę. „Galėčiau mėgautis japoniškais valgiais bene kiekvieną vakarą. Tarkim, su bičiuliais sušiais vaišinamės tikrai labai dažnai. Man skaniausi apkepti su jūrų gėrybėmis arba renkuosi su „Filadelfijos“ sūriu, lašiša ir ikrais“, – sakė Karolis.
Japonijoje stilistas nėra buvęs, tačiau sakė turintis svajonę nuvykti į Tekančios saulės šalį. Dabar į Turkiją pailsėti išskridęs plaukų meistras sakė visuomet kelionių metu mėgstantis išsamiai susipažinti su svečios šalies tradicine virtuve ir jos ypatumais.
Kaunasrestoranasatidarymas
Rodyti daugiau žymių