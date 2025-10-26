Žvaigždžių savaitėje – tradicinę šventę minėjusi P. Chopra ir antrą kartą seneliu tapsiantis Eminemas

Legendų gretos mažėja
Tikriausiai daugelis prisimena pastarojo tūkstantmečio antrojoje pusėje šėlti vertusius vyrukus juodais ilgais pasišiaušusiais plaukais ir baltai išdažytais veidais. Tai legendinė grupė „Kiss“, kuri neteko vieno savo muškietininko.
Ace’as Frehley – gitaristas ir vienas grupės įkūrėjų – lapkričio nesulaukė, būdamas 74-erių jis užgeso Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nors skelbta, kad neseniai savo namuose nukrito, tikslią mirties priežastį šeima laiko paslaptyje.
Ne mažiau nei artimieji dėl netekties liūdi Ace’o scenos kolegos, kurie jį vadino „svarbiu ir nepakeičiamu roko kariu“ svarbiausiuose grupės veiklos etapuose ir jos istorijoje.
„Jis yra ir visada bus „Kiss“ palikimo dalis“, – pridūrė legendiniai rokeriai.
Gimtadienio proga – džiugi naujiena
Neseniai 53-iąjį gimtadienį atšventęs reperis Eminemas sulaukė geriausios dovanos – vyriausioji dukra pranešė, kad jos šeimą aplankys gandrai.
Kartu su vyru Mattu Moelleriu mergaitės besilaukianti Alaina Marie Mathers atlikėjui dovanos antrą anūkę.
„Kelis mėnesius jaučiu mažos širdelės dūžius, tai jau pakeitė mano pasaulį. Neapsakoma žinoti, kad manyje auga nauja gyvybė.
Niekada nesijaučiau labiau dėkinga už šią dovaną ir galimybę plėsti mūsų šeimą. Ačiū Tau, Dieve, už šią palaimą“, – nauju gyvenimo etapu džiaugėsi Eminemo dukra, kurią reperis įsivaikino dar 2000-aisiais.
Po legendos namų stogu – nemalonumai
Užsienio žiniasklaida ošia – po „Formulės 1“ legendos Michaelio Schumacherio (56 m.) namų stogu išprievartauja jo slaugytoja.
Tiesa, prie lovos prikaustytas lenktynininkas čia niekuo dėtas – kaltinimai pareikšti jo sūnaus Micko Schumacherio (26 m.) draugui Joey Mawsonui (29 m.).
Panašu, kad Australijos lenktynininkas sąmonės netekusią slaugę užpuolė po vakarėlio M.Schumacherio viloje Šveicarijoje. Nors incidentas įvyko dar 2019 m., byla atverta tik dabar, o australas pakviestas į teismą.
Kol kas J.Mawsonas kaltinimus neigia – sako, kad su slauge jie jau anksčiau buvo artimi, o lemtingą naktį visi drauge vartojo nemažą kiekį alkoholio.
Į tradicinę šventę – išsipuošus
Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenanti aktorė, prodiuserė Priyanka Chopra (43 m.) savo šaknų nepamiršta. Dainininko Nicko Jonaso (33 m.) žmona minėjo tradicinę indų šventę.
Dyvalis – šviesų šventė, kuri simbolizuoja šviesos triumfą prieš tamsą, gėrio pergalę prieš blogį, hinduistams itin svarbi. Tai visam pasauliui parodė ir išsipusčiusi Priyanka.
Pasidabinusi žėrinčiais drabužiais, rankas išsipuošusi chna dažais tradicinę šventę ji spėjo paminėti tiek Londone, tiek Niujorke.
„Tai mano mėgstamiausias metų laikas. Pietų Azijos bendruomenė, pasipuošusi nuostabiais spindinčiais Dyvalio drabužiais, šventė gėrio pergalę prieš blogį. Tai labai jaudinantis momentas, ypač kai pasaulis išgyvena tiek daug sunkumų. Linkiu visiems meilės, taikos ir gerovės“, – reikšmingą žinutę siuntė P.Chopra.