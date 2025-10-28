Kraują stingdančios „Pigu.lt“ Helovino idėjos: kaip pasipuošti šventei?

Klasikinė ragana
Juoda suknelė ir smailutėlė skrybėlė – laiko patikrinta kombinacija. Priderinkite ilgesnį apsiaustą, šluotą ar dirbtinius nagus, o makiažui tiks žalias atspalvis, juodas akių pieštukas ir tamsus lūpdažis. Norint daugiau dramatiškumo, verta rinktis peruką su itin ilgais plaukais ir tinklines pirštines.
Vampyras arba vampyrė
Aukšta apykaklė, raudono pamušalo apsiaustas ir baltas veidas su nuvarvėjusiu krauju – momentinis nakties aristokratas ar laikui nepavaldi dama. Vampyro dantys ir gotikinis kaklo papuošalas užbaigs šiurpų įvaizdį.
Jei norite šiuolaikiškesnės versijos, derinkite juodus odinius akcentus ir lęšius, suteikiančius katės žvilgsnį.
Supuvusi nuotaka
Pilkšva ar balta suplėšyta suknelė, šydas ir dirbtinis kraujas – šaltuką keliantis rezultatas. Pasidarykite pandos akis su violetiniu šešėliu, o lūpų kampučiuose nubrėžkite įtrūkimus. Plaukams – netvarkingas kuodas ir pilki purškiami dažai. Papildomas pliusas: galima drąsiai derinti su patogiais sportbačiais, paslepiamais po ilgais sluoksniais.
Velniška moteris
Greitai užsidedamas rinkinys – ragai, uodega, sparnai – tinka, kai norisi ryškiai, bet be sudėtingo grimo. Rinkitės raudoną bodį ar suknelę, permatomas tinklinius pėdkelnes ir trumpą apsiaustą.
Ugningą efektą sustiprins žėrintys vokų šešėliai ir raudonas lūpdažis. Jei norisi subtiliau – juodi drabužiai su vienu raudonu akcentu.
Šviečianti kaukė
Kaukė su gobtuvu, švytinti tamsoje, garantuoja efektą net prietemoje. Dėvėkite visiškai juodą garderobą, kad visas dėmesys atitektų veidui. Ant drabužių galite užpurkšti fosforinių dažų ar segti LED juosteles.
Pernai Helovino karnavaluose dominavo šviečianti kaukė „Daikoye“ su LED lemputėmis – būtent ji tapo populiariausia tarp „Pigu.lt“ lankytojų. Jai populiarumu nenusileido Holivudo filmo „Scream“ įkvėpta kaukė „Klyksmas“.
E. prekybos centro duomenimis, šiemet į perkamiausiųjų kostiumų gretas kopia kraują stingdančios meškos ir zuikio kaukės.
Populiariausių teminių prekių trejetuke pernai taip pat rikiavosi ilgų juodų plaukų perukas ir perukas „Wednesday“, leidžiantis įsikūnyti į filmo „The Addams Family“ heroję.
Tarp perkamiausių šventės atributų figūravo vampyro dantys, dirbtinis kraujas ir voratinkliai. Šie aksesuarai ypatingo pirkėjų dėmesio sulaukia ir šiais metais.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Grupės valdomoje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) prekiauja daugiau nei 4 000 pardavėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.