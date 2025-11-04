Makiažo tendencijos 2025 m.: nuo spindesio iki neoninių akių kontūro

Pagrindinės makiažo tendencijos
2025 m. vyrauja dvi tendencijos – natūralumo siekimas ir noras kurti efektingus ryškius įvaizdžius. Pagrindinis elementas tapo kosmetikos pagrindas, nes veidas turi atrodyti prižiūrėtas ir sveikas. Atėjo laikas atsisveikinti su sunkiu kontūravimu ir teikti pirmenybę lengvoms tekstūroms.
Stiklinės odos efektas
Ši tendencija išplito dėl k-beauty populiarumo. Glass Skin 2.0 koncepcija numato ne tik suteikti veidui spindesį, bet ir parodyti sveiką odą. Pasiekti reikiamą efektą padeda daugiafunkciniai produktai. Dekoratyvinė kosmetika su minimaliu pigmentų kiekiu pateko į makiažo tendencijas.
Make-up 2025 neapsieina be CC kremo. Jis gerai matuoja trūkumus ir prižiūri odą. Galite rinktis Topface, L’Oreal Paris, Clinique produktus internetinėje parduotuvėje MAKEUP. Bet kokius veido trūkumus paslėps Maybelline New York Instant Eraser korektorius, o švytėjimo pridės satininis šviesos atspindys. Reikiamą kosmetiką galite rasti kataloge, pereidami į puslapį makeup.lt.
Lengvas skulptūravimas su skaistalais
Tankaus kontūravimo laikas praėjo. Veido formą padeda koreguoti paletės Makeup Revolution Cheek Kit, MAC Studio Fix Conceal And Correct Palette. Finisas dengiamas tolygiai, neapkraunant odos. 2025 m. makiažo tendencijos – įdegusių skruostų efektas. Jam pasiekti tinka paletė Catrice Magic Shaper Face su kreminės tekstūros tekstūra. Be skruostų, skaistalais padengiama ir nosies tiltelis, kad imituotų lengvą įdegį.
Akcentuojamos akys ir lūpos
Kad makiažas būtų įdomus, pridedama išraiškingų detalių. Šiuolaikiniame makiaže sveikintini eksperimentai su ryškumu ir kontrastingais spalvų deriniais.
Trauka prie ryškumo
Akių make-up 2025 metais yra ypač įvairus. Romantiškiems įvaizdžiams galima naudoti smėlio, levandų, šviesiai rožinius šešėlius. Akcentams pasirenkamos elektrinės, žalios, bronzinės, metalinės spalvos. Akių makiažo tendencijos apima:
- smoky eyes ryškiomis spalvomis;
- figūrinės ir dvigubos strėlės neoninėmis spalvomis;
- halo eye, sukuriančios gradientinį efektą ant vokų.
Glamour įvaizdžiui suteikia drėgnos tekstūros arba holografinio efekto šešėliai. Jie prideda šviežumo ir prabangos. Originalią makiažą sukurs mirguliuojantys blizgučiai. Jei norite minimalizmo, galite pasirinkti spalvotą tušą ir kontūrinį pieštuką. Gražiai atrodo akys mėlynų, violetinų, smaragdo atspalvių. Tačiau kosmetika turi būti atspari, kad nesutekėtų nuo lietaus, ašarų, karščio.
Gražios, prižiūrėtos lūpos
Vyrauja dvi tendencijos: maksimalus natūralumas arba ryškūs spalvos. Pagrindinė makiažo tendencija – drėkinamasis kosmetikos poveikis. Jis įsigeria be pėdsakų, o oda neatrodys sausa. Tiksliai makiažą galima padaryti naudojant „Dior Addict Lip Tint“, „Etude Fixing Tint“, „Guerlain Kiss Kiss Bee Glow Tint Balm“, „Topface Aqua Tint Lip&Cheek“.
Lengva sukurti bučiuotų lūpų iliuziją, išsklaidant lūpų dažus. Antrasis variantas – nubrėžti kontūrą pieštuku, kuris yra vienu tonu šviesesnis už dažus, ir tada padažyti lūpas. Spalvų gama teikia pirmenybę bet kokiems raudonos, ryškiai rožinės, mokos, karamelės, violetinės atspalviams. Aktyviai naudojami matiniai ir blizgūs apdailos variantai.
Nebūtina aklai sekti makiažo tendencijų. Geriau jas pritaikyti prie savo išvaizdos ir stiliaus. Galima pabrėžti natūralumą arba žaisti kontrastu su ryškiais elementais.