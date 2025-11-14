Airinė Juodrytė pirmą kartą ryžosi tokiam iššūkiui: „Svarbiausias planas pavyko“

Grožio specialistė Airinė Juodrytė (34 m.) šiemet pirmą kartą viena ryžosi taip toli keliauti su trimis atžalomis – penkiamete Raja, šešerių Raonu ir vienuolikmečiu Ramiru.
Tik neseniai moteris pajuto, kad vaikai jau sukalbami ir turintys nuovokos nelėkti kiaurai sienų.
Turkijoje, Antalijoje, atostogavusi šeima čia mėgavosi saule ir baseinais, čiuožyklomis ir skaniu maistu – dalykais, kurių labiausiai laukė vaikai.
Airinė džiaugėsi, kad šalia – ir jūra, kur kasdien ji rasdavo po kelias valandas sau. Kol mažieji šėldavo vaikų klube, jauna moteris mėgavosi ramybe – jūra ir knyga.
„Svarbiausias atostogų planas pavyko – laikas kartu nesispraudžiant į jokius planavimus ir rėmus.
Namuose kasdien gyvename pagal mokyklų, darželių, darbų ir būrelių grafiką, todėl per atostogas labiausiai norėjosi negalvoti apie tai – keltis be žadintuvo, valgyti, ką norime, veikti, ką tik sugalvojame.
Būti čia ir dabar, akimirkoje ir leisti atostogas pagal jausmą – šį tikslą pasiekėme su kaupu. Netobulai tobulos mūsų atostogos. Jau planuojame kitas!“ – šypsojosi Airinė.