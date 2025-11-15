Dominykas Kubilius ir Laura Paukštė atostogas leido neįprastai: „Džiaugiamės, kad čia mažai rusų“

Su penktoke dukra Matilda (10 m.) jie leidosi į kelionę kruiziniame laive, plaukiančiame po Viduržemio jūros regioną.
Anksčiau tokią kelionę išbandę su vyresniaisiais abiejų sūnumis, šįkart pažinti Italiją, Ispaniją, Prancūziją ir Maltą jie leidosi su jaunėle.
„Tokia kelionė puiki ne tik tuo, kad laive gausu pramogų – baseinų, žaidimų kambarių, klubų, koncertų, kazino, įvairaus maisto.
Vadiname tai Turkijos, kuri mūsų visai netraukia, variantu su viskas įskaičiuota ant vandens, bet ir tuo, jog pamatome skirtingas šalis.
Šįkart devynias dienas keliavome su draugais, dvi šeimos, ir džiaugiamės, kad čia itin mažai rusų – mus jie erzina visur ir visada“, – pasakojo Dominykas.
Dominykas KubiliusAtostogosVaikai
