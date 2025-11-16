Žvaigždžių savaitėje – įspūdingas Kris Jenner jubiliejus ir drama „Mis visata“ konkurse

Konkursas virto tikra drama
Daugiau nei 120 dalyvių iš viso pasaulio susirinko varžytis dėl „Mis visatos“ karūnos. Tačiau Tailande vykęs vienas prestižiškiausių grožio konkursų pasaulyje virto tikru dramų šou.
Didžiausias kirtis teko Meksikos atstovei Fatimai Bosch. Konkurso vykdomojo direktoriaus Nawato Itsaragrisilio išvadinta „kvailute“ ji nesutriko – pasipuošusi vakarine suknele ir aukštakulniais demonstratyviai išėjo iš dalyvių prisistatymo šou.
Kitos gražuolės stojo į jos pusę, tačiau netrukus sustingo, kai vedėjas perspėjo: „Kas nori tęsti konkursą – tegul sėdasi.“
Skandalas neliko nepastebėtas. Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum pagyrė F.Bosch už drąsą ir pasipriešinimą, o „Mis visatos“ organizacijos prezidentas Raulis Rocha viešai pasmerkė vadovo elgesį.
Atsakyti už savo veiksmus N.Itsaragrisiliui teko spaudos konferencijoje. Pasipuošęs smokingu, rankoje laikydamas nosinaitę ir braukdamas ašaras jis teigė, kad jaučiasi išduotas ir patiria didelį spaudimą.
Visos gėlės jam
Paaiškėjo, apie ką visus metus galvojo visos pasaulio moterys. Iškilmingai paskelbtas metų seksualiausias vyras – juo šį kartą tapo garsus britų aktorius Jonathanas Bailey (37 m.).
Žavingasis britas per kelerius metus tapo viena geidžiamiausių Holivudo žvaigždžių, o sužinojęs apie naują titulą negalėjo tuo patikėti ir kuklinosi.
„Man didžiulė garbė. Akivaizdu, kad esu nepaprastai pamalonintas. Tai visiškai absurdiška“, – juokėsi J.Bailey.
Tiesa, nors Jonathaną svajonių jaunikiu vadina daugybė moterų, savo širdį jis yra dovanojęs vyrams. Aktorius – pirmasis homoseksualas, pelnęs seksualiausiojo apdovanojimą.
Vakarėlis slepia paslaptį?
Tokio vakarėlio milijardieriaus Jeffo Bezoso (61 m.) ir jo žmonos Lauren Sanchez (55 m.) namai seniai nematė. Prabangioje poros viloje Beverli Hilse pasaulio įtakingiausiųjų apsuptyje 70-ąjį jubiliejų sutiko verslininkė, televizijos žvaigždė Kris Jenner.
Šiemet gimtadienis vyko Džeimso Bondo tema – tai buvo žaisminga aliuzija į skaičių 007 ir pačios Kris amžių. Laikydamiesi aprangos kodo vyrai rinkosi juodus kostiumus, moterys – puošnias žemę siekiančias sukneles.
O svarbiausia šios šventės dalis, žinoma, svečiai. Tarp 300 Kris bičiulių netrūko visam pasauliui žinomų veidų: tarp jų – retai tokio pobūdžio šventėse matomi princas Harry ir Meghan Markle, taip pat Oprah Winfrey, Adele, Mariah Carey, Markas Zuckerbergas, Justinas Bieberis, Billas Gatesas.
Svečius linksmino romantiškasis Bruno Marsas, o tokio dydžio šventė net pakurstė gandus, kad šis gimtadienis galėjo būti priedanga slaptoms K.Jenner ir jos mylimojo aktoriaus Corey Gamble’o (44 m.) vestuvėms.
Priklaupė prieš karalių
Vindzoro pilyje buvęs Anglijos futbolo rinktinės kapitonas Davidas Beckhamas (50 m.) priklaupė ant vieno kelio ir Jungtinės Karalystės karaliaus Karolio III (76 m.) buvo įšventintas į riterius. Toks įvertinimas jam suteiktas už nuopelnus sportui ir labdarai.
Svarbiu momentu sportininką palaikė jo žmona dizainerė Victoria Beckham (51 m.), kuri vyrą papuošė savo kūrybos kostiumu.
Nuo šiol į porą bus kreipiamasi kitaip – Davidui suteiktas sero titulas, o Victoria tapo ledi Beckham.
„Būti apdovanotam riterio titulu yra tai, apie ką niekada nebūčiau pasvajojęs. Berniukui iš rytinio Londono stovėti čia, Vindzoro pilyje, ir būti pagerbtam Jo Didenybės – nepaprastas momentas“, – po ceremonijos sunkiai žodžius rinko buvęs futbolininkas.
Mis visata Kris Jenner Davidas Beckhamas
