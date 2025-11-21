Drąsus M. Vžesniauskaitės įvaizdis išryškino seksualumą: parodė išpuoselėtas kūno linijas

Johnui spalio 7-ąją suėjo 73-eji, o Modesta spalio 17-ąją šventė 43-iąjį gimtadienį. Pora, garsėjanti elegancija ir gyvenimo džiaugsmu, tam pasirinko ypatingą vietą – legendinį Monako restoraną „Sass’ Cafe“.
„Metų vakarėlis! Mūsų gimtadieniai draugų, muzikos ir geros energijos apsuptyje!“ – džiaugėsi Modesta.
Jos grožio tą vakarą buvo tiesiog neįmanoma nepastebėti – Modesta atrodė stulbinamai.
Ji pasirinko kūno spalvos itin prigludusią suknelę, idealiai pabrėžiančią išpuoselėtas kūno linijas, juodas aukštakulnes basutes ir atrodė lyg iš mados žurnalo viršelio.
Suknelė subtiliai atidengė kūno spalvos apatinius, tačiau kai figūra nepriekaištinga, pasitikėjimas savimi tampa geriausiu aksesuaru.
Modesta VžesniauskaitėJohnas Caudwellasgimtadieniai
Rodyti daugiau žymių