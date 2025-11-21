ŽmonėsStilius

Drąsus M. Vžesniauskaitės įvaizdis išryškino seksualumą: parodė išpuoselėtas kūno linijas

2025 m. lapkričio 21 d. 21:42

Monaką nutvieskė šampano burbulų ir šypsenų kupinas vakaras – Jungtinės Karalystės milijardierius Johnas Caudwellas su mylimąja buvusia dviratininke Modesta Vžesniauskaite surengė metų vakarėlį. Priežastis – abiejų gimtadieniai, sujungti į vieną stilingą vakarą.

Johnui spalio 7-ąją suėjo 73-eji, o Modesta spalio 17-ąją šventė 43-iąjį gimtadienį. Pora, garsėjanti elegancija ir gyvenimo džiaugsmu, tam pasirinko ypatingą vietą – legendinį Monako restoraną „Sass’ Cafe“.
„Metų vakarėlis! Mūsų gimtadieniai draugų, muzikos ir geros energijos apsuptyje!“ – džiaugėsi Modesta.
Jos grožio tą vakarą buvo tiesiog neįmanoma nepastebėti – Modesta atrodė stulbinamai.
Ji pasirinko kūno spalvos itin prigludusią suknelę, idealiai pabrėžiančią išpuoselėtas kūno linijas, juodas aukštakulnes basutes ir atrodė lyg iš mados žurnalo viršelio.
Suknelė subtiliai atidengė kūno spalvos apatinius, tačiau kai figūra nepriekaištinga, pasitikėjimas savimi tampa geriausiu aksesuaru.
