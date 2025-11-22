Laura Bagdžiūnaitė išpildė savo vaikų svajonę: nėrė į svaiginančią patirtį

Čia šeimą paviliojo Paryžiaus disneilendo pramogos.
„Dažniausiai per vaikų atostogas rinkdavomės poilsines keliones, kad vaikai galėtų maudytis, turkštis baseinuose ir mėgautis šiltu oru bei norimais skanumynais su draugais ar tarpusavyje. Turkija, Egiptas, Tailandas mums puikiai tiko.
Vis dėlto aš pati nesu didelė maudynių gerbėja, be to, pastaraisiais metais pradėjau intensyviai sportuoti, tad išgulėti visą dieną prie baseino tapo iššūkiu.
Vasarį su mergaitėmis skridome į Londoną (tiesa, čia pabijojau imti ir mažąjį) – lankėmės Hario Poterio muziejuje, miuzikle. Visoms ši kelionė labai patiko, tad nusprendėme tokiu labiau pažintiniu keliu eiti ir toliau“, – pasakojo Laura.
Paryžius atžalas viliojo ne tik disneilendu, bet ir Eiffelio bokštu, legendiniais prancūziškais kruasanais ir šiltesniu nei namuose oru. Vaikams tai paliko krūvą neišdildomų įspūdžių.
Pati Laura džiaugėsi ne tik su vaikais kartu išgyvenanti jų vaikystę, bet ir prisiminusi savąją ir jos pasakų herojus.
