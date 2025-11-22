ŽmonėsStilius

Laura Bagdžiūnaitė išpildė savo vaikų svajonę: nėrė į svaiginančią patirtį

2025 m. lapkričio 22 d. 16:05

Komunikacijos specialistė Laura Bagdžiūnaitė (35 m.) su vaikais – ketvirtoke Deimile (10 m.), antroke Aurėja (8 m.) ir priešmokyklinuku Matijumi (6 m.) moksleivių atostogas praleido Prancūzijoje.

Daugiau nuotraukų (5)
Čia šeimą paviliojo Paryžiaus disneilendo pramogos.
„Dažniausiai per vaikų atostogas rinkdavomės poilsines keliones, kad vaikai galėtų maudytis, turkštis baseinuose ir mėgautis šiltu oru bei norimais skanumynais su draugais ar tarpusavyje. Turkija, Egiptas, Tailandas mums puikiai tiko.
Vis dėlto aš pati nesu didelė maudynių gerbėja, be to, pastaraisiais metais pradėjau intensyviai sportuoti, tad išgulėti visą dieną prie baseino tapo iššūkiu.
Vasarį su mergaitėmis skridome į Londoną (tiesa, čia pabijojau imti ir mažąjį) – lankėmės Hario Poterio muziejuje, miuzikle. Visoms ši kelionė labai patiko, tad nusprendėme tokiu labiau pažintiniu keliu eiti ir toliau“, – pasakojo Laura.
Paryžius atžalas viliojo ne tik disneilendu, bet ir Eiffelio bokštu, legendiniais prancūziškais kruasanais ir šiltesniu nei namuose oru. Vaikams tai paliko krūvą neišdildomų įspūdžių.
Pati Laura džiaugėsi ne tik su vaikais kartu išgyvenanti jų vaikystę, bet ir prisiminusi savąją ir jos pasakų herojus.
Laura MazalienėVaikaiAtostogos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.