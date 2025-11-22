Tada ir dabar: kaip per 15 metų pasikeitė G. Martirosian mamos gyvenimas?

2007
Verslininkė Marija Dubickienė (50 m.) 2007-aisiais buvo įsitikinusi, kad ją galėtų suvaldyti tik stiprus vyras. Kaunietė tuomet pasakojo apie išgyventas skyrybas su mylimuoju ir tikėjo, kad tikrai kada nors sutiks vyrą, kuris bus vertas būti šalia veiklios moters.
„Po šios netekties supratau, kad noriu tylių, ramių vakarų prie židinio ir sau mielos veiklos“, – sakė tuomet 31 metų moteris.
Šiandien Marija – labdaros ir paramos fondo „Saulės smiltys“ įkūrėja. Ilgus metus moteris rūpinosi tuberkulioze sergančiais vaikais, kūrė unikalius projektus, keliavo po Afriką, kur neteko nuo maliarijos mirusio bičiulio.
„Mirties nebijau nuo 2011 metų“, – teigė ekstremalių įspūdžių mėgėja ir trijų vaikų mama M.Dubickienė. Taip drąsiai kalbėti ir elgtis ji pradėjo po susidūrimo su sunkia liga – skydliaukės vėžiu.
Bene didžiausias Marijos rūpestis pastaruoju metu – pagalba karo nualintai Ukrainai ir jos žmonėms. Su įvairiausia parama Ukrainoje M.Dubickienė lankėsi jau daugiau nei šimtą kartų.
2009
2008-aisiais gražiausia Lietuvos mergina buvo išrinkta dabar televizijos laidų ir renginių vedėja Gabrielė Martirosian. Po metų su „Stiliumi“ kalbėjusi jos mama Lina Martirosianienė atviravo, kad pati kol kas nesiryžta dalyvauti Lietuvos ponios rinkimuose.
Tuomet 40-metė kaunietė finansų analitikė pasakojo, kad jos gyvenimas tarsi iš anksto numatytas. Likimą ne kartą pokalbyje paminėjusi moteris atviravo, kad su vyru Aramijumi Žemės ūkio universitete susipažino vasario 23-iąją, o lygiai po ketverių metų tą pačią dieną jiems gimė dukra Gabrielė.
„Nesigailiu, kad Gabrielė dalyvavo konkurse, netgi skatinčiau ją dalyvauti ir kituose panašiuose renginiuose. Jai dar tik aštuoniolika, o ji jau aplankė Japoniją, Tailandą, Afriką. Tolimose šalyse ji sutiko, kaip pati sako, be galo daug nuoširdžių ir gerų žmonių. Žaviuosi Gabrielės sugebėjimu bendrauti, drąsa ir savarankiškumu“, – prieš šešiolika metų pasakojo Lina.
Lietuvių filologijos studijas baigusi Gabrielė – ne tik viena gražiausių moterų Lietuvoje. Ji krimto ir aktorės duonos, buvo sukūrusi savo verslą – odinių aksesuarų saloną, vėliau išbandė jėgas grožio srityje. Šiemet už lenktynininko Vaidoto Žalos ištekėjusi jauna moteris šiuo metu – viena geidžiamiausių TV laidų ir renginių vedėjų.
