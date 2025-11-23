Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
TV simpatija
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Žmonės
Stilius
2025 m. lapkričio 23 d. 20:08
„Šok su manimi“ išgarsėjusi ir neseniai išsiskyrusi M. Jašinskytė: „Gyvenu savo pačios sukurtą laimingą gyvenimą“
2025 m. lapkričio 23 d. 20:08
Lrytas Premium nariams
„Gyvenu savo pačios sukurtą laimingą gyvenimą“, – sakė televizijos projekte „Šok su manimi“ išgarsėjusi buvusi kolektyvo „Žuvėdra“ šokėja, jogos mokytoja Milana Jašinskytė (41 m.).
Daugiau nuotraukų (27)
Milana Jašinskytė
įpročiai
Sveikata
Rodyti daugiau žymių