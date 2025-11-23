Vilniuje – iškilminga vakarienė: pasipuošę kviestiniai svečiai leidosi į gurmanišką kelionę

Susirinkę garbūs svečiai spindėjo elegancija ir mėgavosi gurmaniškais skoniais. Išskirtinė vyno vakarienė turėjo ir akį traukiantį pavadinimą – „It's five stars, baby“ („Tai penkios žvaigždės, brangusis“, liet.), kuris tik simbolizavo vakaro metu patiekiamų skonių kokybe.
„Nuo kilogramo baltųjų Albos trumų, kurie šiemet skleidžia nepaprastą aromatą iki topinių Barbaresco vintažų, apie kuriuos asmeniškai papasakojo pats Paitin vyndarys.
Vyndarys atvyksta ne tik su retais Nebbiolo vintažais. Seniai seniai aušros nimfos Albaluce ašarai nukritus į dirvą, o šviesai keičiant tamsą, išdygo vynmedžio daigas. Taip gimė Erbaluce.
Nišinė, ne daug kam žinoma, kultivuojama mažame šiaurės Pjemonto regione.
Būdama Pjemonto vyno ir trumų ambasadore Lietuvoje – man yra didelė garbė pasidalinti tuo, kas neprieinama ir lieka už uždarų Pjemonto namų durų.
Šis vakaras yra apie prabangą būti kartu ir skonį, kuriuo norisi dalintis“, „, – apie vakarienės skonius pasakojo organizatoriai.