Kaip pažymėti Valentino dieną – septynios dovanų idėjos jai ir jam

Kvepalai – Valentino klasika
Kvapas yra viena emocingiausių dovanų, nes jis sugeba sugrąžinti į konkrečią akimirką greičiau nei nuotrauka ar žinutė. Renkantis kvepalus geriausia galvoti ne apie madas, o apie nuotaiką, kurią norite padovanoti: švaros ir gaivos jausmą, šilumą, eleganciją ar žaismingą saldumą.
Jei dvejojate, puiki išeitis yra kvepalų rinkiniai ar mažesnės talpos, kurios leidžia išbandyti kelis variantus. Toks pasirinkimas atrodo apgalvotas ir sumažina riziką prašauti pro šalį.
Palepinti odą ir save
Kokybiška kosmetika ar odos priežiūros priemonės yra dovana, kuri rodo rūpestį. Vietoj vieno produkto dažniausiai geriau atrodo suderintas rinkinys: pavyzdžiui, veido prausiklis ir kremas, serumas ir drėkiklis, kūno šveitiklis ir losjonas.
Dar daugiau vertės suteikia dovanos idėja poilsiui namuose: vonios priemonės, kvapnūs aliejai ar SPA tipo rinkiniai, kurie paverčia paprastą vakarą mažomis atostogomis. Toks sprendimas tinka tiek jai, tiek jam – daugelis vertina paprastą, veiksmingą rutiną ir gerą savijautą.
Apatinis trikotažas ar pižama?
Norite įnešti daugiau įvairovės į santykius ir Valentino dieną paversti aistringesne? Seksualūs apatiniai – dovana, kuri nudžiugins jūsų mylimą žmogų ir kartu sustiprins pasitikėjimą savimi.
Dar daugiau nuotaikos gali suteikti erotiniai aksesuarai ar masažo aliejai – jie padės sukurti ypatingą atmosferą ir pasimėgauti intymiomis akimirkomis drauge.
Jei norisi saugesnio varianto, kuris vis tiek išlaiko romantišką idėją, galima rinktis patogius miego drabužius, pižamą ar chalatą. Tai dovanos, kurios išlieka ilgiau nei šventinis vakaras ir kiekvieną kartą apsivilkus sukuria tą patį jaukų jausmą.
Stilingi aksesuarai
Aksesuarai yra dovanos, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo paprastos, bet turi didelį emocinį svorį, nes jos nuolat būna šalia: ant riešo, kišenėje, ant kaklo ar rankinėje.
Renkantis verta ieškoti universalių, lengvai derinamų variantų. Jai dažnai tinka subtilus papuošalas, auskarai ar apyrankė, taip pat nedidelė rankinė ar kitas stiliaus akcentas. Jam puikiai tinka klasikinė piniginė, diržas ar laikrodis. Tokios dovanos atrodo solidžiai ir išlieka aktualios ne vieną sezoną.
Elektronika – vertinantiems patogumą
Jeigu mylimasis ar mylimoji neabejingi technologijoms, elektronika gali tapti dovana, kuri iš tiesų naudojama kasdien. Čia svarbiausia galvoti apie žmogaus įpročius: ar antroji pusė klausosi muzikos, sportuoja, keliauja, dirba nuotoliu, skambina, kuria turinį?
Belaidės ausinės, išmanusis laikrodis, nešiojama kolonėlė ar kiti kasdieniai priedai yra praktiški, bet kartu ir malonūs, nes dovana tampa patogumo dalimi. Tokį pasirinkimą žmonės dažniausiai įvertina dėl realios naudos, o ne dėl vienkartinio įspūdžio.
Romantiško vakaro namuose idėja
Kartais geriausia dovana yra ne daiktas, o proga pabūti kartu. Romantišką vakarą namuose galima paversti dovana sudėjus kelias detales, kurios sukuria atmosferą: gurmanišką rinkinį, mėgstamus skonius, kvapą namams, žvakę ar kitą jaukumo akcentą.
Toks sprendimas ypač geras, jei norisi dovanos abiem, o ne vienam žmogui. Jis sukuria šventę be didelio planavimo ir leidžia sutelkti dėmesį į svarbiausią dalyką – laiką kartu.
Namų jaukumo dovanos
Jei norisi dovanoti šilumą tiesiogine prasme, verta rinktis daiktus, kurie keičia namų nuotaiką. Minkštas pledas, patogi pagalvė, kokybiška patalynė ar kvapas namams gali atrodyti labai kasdieniškai, bet būtent tokios dovanos dažnai tampa pačiomis mylimiausiomis.
Jos primena apie save kiekvieną vakarą, kai artimas žmogus grįžta po dienos darbų ir nori komforto. Tai – ypač geras pasirinkimas tiems, kurie vertina ramybę, estetiką ir namų atmosferą.
Nesvarbu, ar Valentino dienai rinksitės kvapą, grožio ritualą, aksesuarą, technologijas ar jaukumo detalę namams, stipriausia žinutė bus ta pati – dovana, kuri parinkta galvojant apie konkretų žmogų, visada pataiko tiksliausiai.
Pigu.ltValentino dienaDovana
Rodyti daugiau žymių