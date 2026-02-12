Artėjant Meilės dienai floristas Modestas Vasiliauskas atskleidė, ką vyrai slepia puokštėse

Vakar Vilijampolės turguje, Kaune, atidaręs savo gėlių erdvę, Modestas sako, kad Meilės diena kasmet atneša istorijų, kurių neįmanoma sugalvoti iš anksto.
„Žmonės per Valentino dieną atsiskleidžia visiškai kitaip. Net santūrūs vyrai staiga tampa kūrėjais“, – šypsosi jis.
Rožės, kurių neįmanoma panešti
Nors dovanos kasmet įvairėja, klasika išlieka.
„Esu rišęs puokštes iš šimto, dviejų šimtų rožių. Vienąkart vyras paprašė, kad puokštė būtų tokia didelė, jog moteris jos fiziškai negalėtų panešti. Sakė: noriu, kad jai prireiktų pagalbos – kaip ir gyvenime“, – pasakoja floristas.
Pats Modestas neslepia, kad jam artima didelės, įspūdingos kompozicijos estetika.
„Aš pats linkęs dovanoti didžiules rožių puokštes“, – sako jis.
Gėlių suknelė vietoj papuošalo
Prieš kelerius metus Meilės dieną M. Vasiliauskas kūrė gėlių suknelę pasimatymui.
„Vyras norėjo, kad jo mylimoji jaustųsi kaip iš pasakos. Sukūrėme lengvą, iš gyvų žiedų sukomponuotą suknelę. Ji vilkėjo ją vakarienės metu“, – prisimena Modestas.
Pasak jo, tokios idėjos reikalauja drąsos.
„Meilė mėgsta teatrą. Kūrybingi vyrai moterims palieka įspūdį“, – neabejoja M. Vasiliauskas.
Rakteliai nuo buto tarp tulpių
Floristas atskleidžia, kad per Valentino dieną gėlės dažnai tampa simboliniu fonu rimtiems sprendimams.
„Esu slėpęs sužadėtuvių žiedus rožėse. Esu rišęs puokštę, kurioje tarp tulpių buvo įkomponuoti naujo buto raktai“, – dalijasi jis.
Tokios akimirkos, anot Modesto, įpareigoja ir floristą.
„Tu tampi istorijos dalimi. Turi ne tik gražiai surišti žiedus, bet ir suprasti, ką jie reiškia“, – patikina pašnekovas.
Ne tik gėlės ir saldainiai
Pastaraisiais metais, pasak M. Vasiliausko, vyrai vis dažniau renkasi netikėtus derinius – gėles jungia su rankų darbo juvelyrika, parfumerija, net kelionių bilietais. Atidarydamas savo naują gėlių erdvę Vilijampolės turguje, Modestas pakvietė susipažinti su galimybe derinti įvairius puokščių komponavimo variantus, kuriuos dažnai geriausia pademonstruoti per netikėtus sprendimus – sukneles iš augalų.
„Man patinka jungti tradiciją su šiuolaikiškumu. Gintaras ir rožė – tai ir istorija, ir jausmas“, – sako jis.
Floristas pastebi, kad didžiausią įspūdį daro ne dovanos kaina, o idėja.
„Gėlės visada bus meilės kalba. Klausimas tik – ar kalbėsime tyliai, ar drąsiai“, – sako M. Vasiliauskas.