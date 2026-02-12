ŽmonėsStilius

Willas Smithas leidosi į gyvenimo kelionę: iš Šiaurės ašigalio keliavo į Antarktidą

2026 m. vasario 12 d. 11:34
Vasarą daugelis skuba į Europą, kur džiaugiasi saulėtais Viduržemio jūros paplūdimiais, o žiemą žvaigždės užkariauja visus planetos žemynus – Šiaurės Amerika, Azija ir net atšiaurioji Antarktida jas kviečia pasisemti naujos patirties.
Ne visuose pasaulio kampeliuose galima rasti žiemą, bet yra vieta, kur sniego tikrai bus, – tai tolimoji Antarktida. Būtent pingvinų kraštą ryžosi patyrinėti aktorius Willas Smithas (57 m.).
Tai jis darė neįprastai – kartu su „National Geographic“ ekspedicija leidosi į gyvenimo kelionę. Į šaltąjį žemyną aktorius keliavo tiesiogine prasme iš kitos pasaulio pusės – Šiaurės ašigalio.
„Neįkainojama patirtis“, – tiek tegalėjo ištarti garsus aktorius, kuriam kelyje teko patirti ne vieną iššūkį: kopti į ledynus, aplankyti šalčiausią pasaulio vietą ir įveikti žmogaus nepaliestą gamtą.
