Willas Smithas leidosi į gyvenimo kelionę: iš Šiaurės ašigalio keliavo į Antarktidą

Ne visuose pasaulio kampeliuose galima rasti žiemą, bet yra vieta, kur sniego tikrai bus, – tai tolimoji Antarktida. Būtent pingvinų kraštą ryžosi patyrinėti aktorius Willas Smithas (57 m.).
Tai jis darė neįprastai – kartu su „National Geographic“ ekspedicija leidosi į gyvenimo kelionę. Į šaltąjį žemyną aktorius keliavo tiesiogine prasme iš kitos pasaulio pusės – Šiaurės ašigalio.
„Neįkainojama patirtis“, – tiek tegalėjo ištarti garsus aktorius, kuriam kelyje teko patirti ne vieną iššūkį: kopti į ledynus, aplankyti šalčiausią pasaulio vietą ir įveikti žmogaus nepaliestą gamtą.
aktoriusNational GeographicAntarktida
Rodyti daugiau žymių