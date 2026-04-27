Į mėlynos elegancijos ir vanile kvepiantį vakarą atvyko būrys žinomų svečių

Vakaro nuotaiką sustiprino atlikėjos Ingridos Kazlauskaitės pasirodymas – balto viešbučio svečio chalato estetika, simbolizuojanti švarą, gaivą ir tylų komfortą, rafinuotos manieros bei prancūziškas Patrícios Kaas kūrinys „Mademoiselle chante le blues“ subtiliai įtvirtino vakaro nuotaiką.
Būtent tokia prancūziška elegancija, mėlynais atspalviais alsuojanti atmosfera lydėjo išskirtinį vakarą, skirtą vieno garsiausių prancūzų aukštosios parfumerijos skalbiklių prekių ženklo „Antoine Parfums“ dešimtmečiui Lietuvoje paminėti.
Į „Antoine Parfums“ dešimtmečio jubiliejų susirinko aukštosios parfumerijos gerbėjai ir estetikos mylėtojai. Pasak nišinės parfumerijos salono „Krispo“ įkūrėjos ir vadovės K. Strolienės, šis laikotarpis žymi ne tik prekių ženklo atsiradimą salono asortimente, bet ir išskirtinę sėkmės istoriją Lietuvoje – aukštosios parfumerijos principais sukurti skalbikliai greitai pelnė klientų meilę ir tapo vieni atpažįstamiausių bei kopijuojamų šios kategorijos produktų šalyje.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Jubiliejaus vakaro metu kviestiniams svečiams buvo pristatytas ir visiškai naujas, subtilaus, šilto vanilės aromato prancūzų aukštosios parfumerijos skalbiklis. Šio produkto gamyboje nenaudojami dažai, o natūrali jo spalva atsiskleidžia per jazminų žiedus ir vanilės ekstraktą, todėl kiekviena partija įgauna šiek tiek skirtingą atspalvį, priklausomai nuo sezono ir derliaus.
Susirinkusiai bendruomenei gerai pažįstama šio prancūziško prekių ženklo filosofija – visi skalbikliai kuriami naudojant tik tikrus, prabangius ingredientus, tuos pačius, kurie pasitelkiami ir aukštosios parfumerijos kūriniuose. Atsisakant sintetinių kvapų, aromatas audiniuose išlieka ilgai ir natūraliai, subtiliai lydėdamas kasdienybę. Kūrybinis tikslas čia paprastas ir kartu rafinuotas – kad kūnas ir drabužiai derėtų kvapais, kurtų vientisą pojūtį. Produktai supilstyti į elegantiškus stiklinius butelius, kurie tampa ne tik funkcionaliu kasdienybės elementu, bet ir estetiška vonios kambario detale, atspindinčia sąmoningą, tvarų gyvenimo būdą“, – pasakoja K. Strolienė.
Rekordiniai skaičiai
Pasak K. Strolienės, per dešimt metų Lietuvoje kvapiųjų skalbimo priemonių buvo sunaudota daugiau nei 204 tūkstančiai litrų – beveik 205 tonos. Tai yra apie 170 tūkstančių elegantiškai kvepiančių ir laimingų „Krispo“ bendruomenės narių. „Daugeliui šių skalbiklių kvapas tapo kasdienybės dalimi. Šie produktai tiesiog tekėjo ir tebeteka – neturėdami lygių rinkoje. Kad ir kiek būtų bandoma kopijuoti, nieko panašaus nėra, nes šiuose kvapiuose skalbikliuose susijungia prabanga ir kasdienis patogumas. Prancūziška elegancija, subtilios kvapų kompozicijos ir aukštos kokybės sudėtis suteikia audiniams ne tik švaros pojūtį, bet ir ilgai išliekantį aromatą. Per šį dešimtmetį taip pat parduota daugiau nei 36 tūkstančiai kvepalų buteliukų, iš kurių net 23 672 skirti moterims. Švelnūs, geidulingi, tačiau lengvi aromatai kuriami galvojant apie tai, kad kvapas būtų ne atskiras akcentas, o natūralus kasdienybės pratęsimas – kai kūnas ir drabužiai kvepia viena nata“, – sako K. Strolienė.
Žingsniu priekyje
Anot iškilmingo vakaro šeimininkės Kristinos Strolienės, talentingi kūrėjai dažnai jaučia būsimas tendencijas ir imasi kurti produktus gerokai anksčiau, nei jos tampa plačiai atpažįstamos. Taip nutiko ir su kvapiaisiais skalbikliais – išskirtinė, vanilės aromatu papildyta formulė buvo pradėta kurti dar prieš dvejus metus, nuosekliai ją tobulinant ir ieškant balanso tarp gylio bei lengvumo. Šiandien, pasak jos, vadinamieji gastronominiai kvapai tapo tikra sensacija, todėl subtili vanilė iš Madagaskaro neabejotinai taps vienu paklausiausių aromatų.
Kristina Strolienė taip pat atkreipia dėmesį į augantį kvapiųjų kūno priežiūros priemonių populiarumą. Ne visi žmonės mėgsta kvėpintis, tačiau odos drėkinimas yra kasdienis ritualas, kuris, papildytas subtiliu aromatu, tampa dar viena patirties forma. Tokie kremai leidžia kvapui lydėti žmogų tyliai ir natūraliai – ne dominuojant, o harmoningai įsiliejant į kasdienybę. „Tai – tobulas gaminys“, – šypsodamasi priduria ilgamečiais partneriais besidžiaugianti K. Strolienė.
