Indrė Burlinskaitė patarė, kaip planuoti atostogų stilių: „Ir aš dariau šią klaidą“

Būtent tokią filosofiją ji pritaikė ir neseniai vykdama į Turkiją, kur kartu su vyru ilsėjosi viename prabangiausių Antalijos regiono viešbučių „Regnum The Crown“.
„Tai buvo viena gražiausių mūsų kelionių Turkijoje. Tiesą sakant, pirmą kartą buvo taip, kad išvykstant iš viešbučio labai norėjosi pasilikti dar kelioms dienoms. Paprastai savaitės poilsio man pilnai pakanka, o šį kartą penkių parų buvo tiesiog per mažai“, – šypsosi Indrė.
Nors socialiniuose tinkluose jos nuotraukos dažnai atrodo tarsi iš profesionalių fotosesijų, pati Indrė juokiasi, kad už viso to slypi ne pilni lagaminai naujų drabužių, o gerai apgalvoti pasirinkimai.
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„Daug tų patirčių jau turiu ir tikrai žinau, kad jeigu nesusiplanuoji savo derinių, gaunasi balaganas ir į lagaminą prisidedi tiesiog to, ko nereikia. Todėl visada apgalvoju, ko gali prireikti. Šį kartą net juokiausi, nes įsidėjau tokių suknelių, kurių galbūt Lietuvoje nelabai turiu kur apsivilkti, nes jos pakankamai atviros ir puošnios. Tačiau viešbutis, kuriame apsistojome buvo toks įspūdingas, kad per vakarienę tiesiog norėdavosi pasipuošti“, – įspūdžiais apie prabangų viešbutį, kuriame ilsėjosi dalinasi Indrė.
Pasak jos, viena didžiausių moterų klaidų – į kelionę vežtis per daug ryškių ir sunkiai derinamų drabužių.
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„Anksčiau ir aš laukdama atostogų prisipirkdavau visko. Atrodydavo, kad reikia naujų suknelių, naujų maudymosi kostiumėlių, naujų aksesuarų. Dabar jau iš to išaugau. Visada pagalvoju, ką galiu pritaikyti keliems skirtingiems deriniams, ir stengiuosi rinktis universalius daiktus. Pirmiausia visada rekomenduoju turėti du bazinius maudymosi kostiumėlius – pavyzdžiui, juodą ir baltą arba kūno spalvos. Tokius, kurie tiktų prie visko. O tada jau galima pridėti vieną kitą ryškesnį variantą. Labai dažnai moterys prisiperka margų, spalvotų kostiumėlių, o paskui paaiškėja, kad jie netinka nei prie marškinių, nei prie sijono, nei prie kelnių“, – patarimais dalinasi I. Burlinskaitė-Vaisieta.
Moteris pataria, kad į lagaminą svarbu įsidėti ir vieną drabužį, kurį vadina absoliučiu atostogų gelbėtoju.
„Kokybiški balti lininiai marškiniai. Man atrodo, kad jie tinka absoliučiai viskam. Prie maudymosi kostiumėlio, prie sijono, prie kelnių, prie pusryčių, prie vakarienės.“
Paklausta, ką dar rekomenduotų į lagaminą įsidėti visoms moterims, norinčioms gražių atostogų kadrų, viena stilingiausių šalies moterų tituluojama Indre pasidalina savo patarimais.
„Jei mėgstate pasipuošti – vieni minimalistiniai aukštakulniai, su nedideliu kulniuku. Tokie, kurie tiktų ir dienai, ir vakarui. Tuomet – vienos šlepetės ir prie jūros ir dienai. Iš viršutinių drabužių užtenka vieno, daugiausia dviejų variantų vakarui. Jeigu pasiimsi juodą švarką, tikrai neapsigausi, nes klasikinis, laisvas, lengvas, labiau oversized tipo juodas švarkas tiks prie absoliučiai visų vakarinių derinių ir netgi juos padarys dar stilingesnius. Man juodas švarkas pasitarnavo absoliučiai visais vakarais prie visų derinių, netgi tada, kai turėjome trumpą išvyką į senamiestį. Ten jį sumiksavau su sportine apranga ir pasidariau laisvalaikio derinį trumpai išvykai. Kalbant apie sukneles ar sijonus, vieną dalyką tikrai pasakysiu – atostogose labai gražiai atrodo šilkas, satinas ir ypatingai balta spalva – ji labai gražiai atrodo nuotraukose prie jūros ar baseino. Be to – tokių suknelių galima pasiimti ir daugiau – jos užima labai mažai vietos lagamine. Ir, aišku, porą akinių nuo saulės. Nereikia prisikrauti visko, užtenka poros mėgstamiausių.“
Nors didžiąją dalį laiko pora mėgavosi viešbučio teritorija, vienai dienai vis dėlto nusprendė ištrūkti ir į Antalijos senamiestį. Ir nors kurorto senamiesčio gatvelės jai priminė Italiją ir leido geriau pažinti naują vietą, pati Indrė patikina, kad jai atostogos – laikas persikrovimui po intensyvių darbų.
„Mes į Turkiją skrendame ne turistauti. Mes skrendame pailsėti. Geras maistas, saulė, kokybiškas viešbutis ir galimybė nieko negalvoti. Kaip sako mano vyras, tai tiesiog organizmo restart‘as. Visus kelionės planavimo reikalus atiduodame kelionių organizatoriams „Coral Travel“. Jie jau labai gerai žino, kas mums patinka. Aš net nebesuku galvos dėl viešbučių paieškų, nes dar nėra buvę, kad nusivilčiau jų rekomendacijomis. Viskas visada vyksta labai sklandžiai – nuo skrydžių iki pervežimų ir viešbučių. Tokios atostogos, kuriose tiesiog gali ilsėtis ir niekuo nesirūpinti“, – sako Indrė.
Kalbėdama apie patį viešbutį, Indrė neslepia – tai viena prabangiausių vietų, kuriose jai teko ilsėtis Turkijoje. Pasak jos, „Regnum The Crown“ labiausiai sužavėjo ne tik naujumu ir architektūra, bet ir ypatingu dėmesiu detalėms. Viešbutis orientuotas į kokybišką, ramų poilsį, todėl jį ji pirmiausia rekomenduotų poroms, norinčioms pabėgti nuo kasdienio tempo ir pasilepinti išskirtine aplinka.
„Ten viskas sukurta taip, kad pasijaustum ypatingai – nuo kambarių iki restoranų. Mane labai sužavėjo à la carte restoranai. Kiekvienas jų turi savo charakterį, o maistas buvo toks, kad ne kartą juokavome, jog vakarienės tampa atskiru vakaro renginiu. Labai įsiminė ir pusryčiai prie jūros esančiame „Riviera“ restorane – ne tik dėl maisto, bet ir dėl pačios atmosferos. Sėdi su kava rankoje, prieš akis jūra, aplink graži aplinka ir supranti, kad daugiau nieko tam momentui nereikia“, – pasakoja Indrė.