Reda Bžeskienė parodė paaugusias dukras: drauge leidosi į nuotykius svetur

Tiesa, kainos tuo metu gerokai aukštesnės, bet moteris tikra, kad keliauti su vaikais visada verta kur kas labiau nei likti namuose.
Pavasarį atostogavusi Ispanijos Tenerifės saloje, rudenį trijulė pasirinko poilsį ir pažinimą spalvingojoje Malagoje.
„Šioje Ispanijos pusėje dar nebuvome, čia smagu, orai puikūs, maudytis jūroje dar šilta.
Atrakcija ne tik dukroms, bet ir man tapo išvyka į Gibraltarą, čia gyvenančios beždžionėlės, žavėjomės ir Rondos miesto neįtikėtina architektūra, aplankėme Pablo Piccaso muziejų – juk Malaga yra šio kūrėjo gimtinė.
Po pažintinių objektų lankymo veikiame tai, kas tik šauna į galvą, žinoma, dažniausiai tai paplūdimys ir čia esančios pramogos.
Poilsinės kelionės, kur pramogaujama neišeinant iš viešbučio, mums nebetinka – mergaitės jau didelės, joms įdomu pažinti pasaulį, pamatyti tai, ko nemato namuose. Su jomis keliauti jau lengviau“, – pasakojo Reda.
