Šį sekmadienį vakarą praleisti kartu kvies Delfi TV eteryje rodoma nauja gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“. Iš saulėtos ir vėjo nubučiuotos Nidos linkėjimus siunčianti laidos vedėja, aktorė, moteriškos filosofijos „Pasimatuok jūrą“ įkūrėja Justė Zinkevičiūtė žada atvirus ir užburiančius pokalbius apie gyvenimą, darbus ir poilsį kartu su žinomais pramogų, mados ir verslo pasaulio žmonėmis, kurie atostogas leidžia būtent Neringoje.

Pati Nidoje užaugusi Justė Zinkevičiūtė džiaugiasi, jog šį kurortą atranda vis daugiau žmonių, mėgstančių tiek ramų, tiek aktyvų laisvalaikį. Viena iš patogių pramogų Neringoje yra nutiestas modernus dviračių takas, kuriuo lengvai galima pasiekti visas čia įsikūrusias gyvenvietes.

Pasiėmę dviratį Klaipėdoje, persikėlę keltu ir pasivažinėję po užburiančio grožio Kuršių nerijos nacionalinį parką, galima jį lengvai palikti Nidoje, Preiloje, Pervalkoje, Juodkrantėje ar Smiltynėje įkurtose tam skirtose vietose.

Šį kartą atviram pokalbiui su Juste susitikti legendiniame Smiltynės restorane „Nerija“ sutiko vienas garsiausių šalies teatro bei kino aktorių, šokėjas, choreografas, režisierius, savo vardo teatro įkūrėjas bei vadovas Gytis Ivanauskas. Žinomas vyras džiaugiasi, jog pagaliau po kūrybinio sąstingio jo darbotvarkė vėl užimta naujais projektai ir svarbiomis premjeromis.

„Taip jau išpuolė, kad po ilgo laiko veiklos nebuvimo, dabar tos veiklos netrūksta. Praėjus karantinui išleidome ne vieną premjerą, pradėjau repetuoti naujiems spektakliams. Ir žiūrovai, ir kūrėjai yra išalkę, visi nori kompensuoti tą laiką, kuris buvo sąstingyje“, – laidos filmavime pasakojo G. Ivanauskas.

Sunku ir patikėti, kad nuolat naujų idėjų kupinas, charizmatiškas ir energingas žinomas vyras neseniai paminėjo 40-ies metų jubiliejų. Gytis atvirauja, kad jo gyvenimas nepasižymi stabilumu, o išgyventos nelengvos karjeros dienos pasėjo ne vieną mintį apie gyvenimo pokyčius.

„Kartais po didelio šurmulio noriu pabūti namuose vienas, be kompiuterio, be muzikos, tiesiog tyloje, tačiau kartais man kaip tik norisi ir didelio šurmulio. Nesu iš tų žmonių, kurių gyvenime būtų stabilumas. Viskas labai banguoja: vieną dieną turi labai daug vaidmenų, bet kitą dieną tavęs niekam nereikia. Turėjau net minčių viską mesti ir važiuoti į Norvegiją skinti braškių, tačiau pats sau spyriau į šikną ir pats save iš to liūdesio ištraukiau“, – atviravo Gytis.

Jau daugiau nei du dešimtmečius teatre vaidinantis aktorius tvirtina, jog tai – ypatinga ir už viską svarbiausia vieta jo gyvenime. Vaidybą ir šokį Gytis Ivanauskas studijavo pas garsiausius Lietuvos scenos meistrus: Joną Vaitkų ir Anželiką Choliną, o savo talentą gludino Oskaro Koršunovo, Gintaro Varno bei kitų žinomų režisierių draugijoje.

„Teatras yra tai kas mano, nuo ko man gera ir kur galiu kurti tą gėrį kitiems. Teatre aš galėčiau numirti, bet ne dėl kiekvieno artimo žmogaus. Neturiu ir svajonių vaidmens, kažkada sakiau, kad jeigu būčiau svajojęs suvaidinti Romeo, aš jį jau suvaidinau, ar tai reiškia, kad toliau man nebėra kur eiti? Aš esu čia ir dabar ir jeigu man įdomu – aš padarysiu viską, kad mano vaidmuo papuoštų visą spektaklį“, – pasakojo Gytis.

Aktorius atvirauja, jog nesvarbu kokie sunkumai slėgtų asmeniniame gyvenime, jų į sceną neštis nevalia. Anot Gyčio, žiūrovai nėra kalti ir jiems net neįdomu, kad aktoriaus gyvenime vyksta skaudūs dalykai, tačiau taip pat svarbu ir personažo išgyvenamų emocijų, kaip aktoriui, neparsinešti namo.

„Yra buvę keletą atvejų, kai gyvenime, nesusijusiame su scena, yra liūdna, skaudu, bet tu turi lipti į sceną ir vaidinti komediją, kaip viskas gerai ir smagu. Tada taip ir darai, bet nulipi nuo scenos, paverki, nusivalai ašaras ir vėl su šypsena žengi į prožektorių šviesą. Niekada ir vaidmens neparsineši namo, palieki viską scenoje, net kitaip susidarytų labai nemažas bagažas, nuo kurio gali tiesiog išprotėt. Baigiasi spektaklis – naujas lapas, nes kitas spektaklis prasideda kai grįžtu namo“, – kalbėjo aktorius.

Žinomas vyras, nors ir teigia, jog jo gyvenimas – tikra tragikomedija, dramų namuose nekūrinėja. Visgi, bandydamas balansuoti tarp pozityvių ir negatyvių dalykų, Gytis pripažįsta, jog gyvenime turėti artimą žmogų yra prabanga, kurią ne kiekvienas gali sau leisti.

„Be abejo, dviem žmonėm susikalbėti ir dar išlaikyti santykius, rasti bendrą kalbą nėra taip paprasta. Tai yra prabanga, tam reikia skirti labai daug laiko, jėgų, įdėti daug meilės. Jeigu du žmonės geba tai padaryti, kiekviena diena jiems tampa prabanga“, – tvirtino aktorius.